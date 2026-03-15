Mezinárodní veletrh dodavatelských řetězců v Číně představuje zónu umělé inteligence; začíná stodenní odpočítávání s více než 500 vystavovateli

Peking 15. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Čtvrtý ročník Mezinárodního veletrhu dodavatelských řetězců v Číně (CISCE) vstoupil do stodenního odpočítávání. Akce s tématem „Propojujeme svět pro společnou budoucnost" se během tří ročníků vyvinula v důležitou platformu pro usnadnění mezinárodní spolupráce v oborových a dodavatelských řetězcích. Její model a hodnota přesáhly hranice Číny a pomohly utvářet globální standard. Mezinárodní norma ISO 25639-1 pro „Výstavy a akce – slovník", vyvinutá společně globální obchodní komunitou, výslovně zahrnuje inovativní přístup CISCE a obsahuje formulace odrážející důraz veletrhu na propojování společností s potenciálními partnery napříč dodavatelskými řetězci.

Letošní veletrh bude milníkem díky otevření vůbec první zóny věnované umělé inteligenci, která nabídne ucelený pohled na ekosystém AI zahrnující data, výpočetní výkon a aplikace. V šesti představených odvětvích dodavatelského řetězce – pokročilé výrobě, čisté energii, inteligentních vozidlech, digitální technologii, zdravém životním stylu a zeleném zemědělství – spolu s výstavní plochou věnovanou službám dodavatelského řetězce se návštěvníci seznámí s řadou nových hráčů – čínských i zahraničních – v rozvíjejících se a budoucích oblastech, jako je robotika využívající AI, sektor dronů a letectví v nízkých výškách a biovýroba, vedle zavedených jmen představujících nejnovější pokrok v modernizaci oboru a dodavatelského řetězce. Další novinkou čtvrtého ročníku CISCE bude větší důraz na cílenou spolupráci. V návaznosti na předchozí formát „čestné hostující země" budou letos poprvé předvedeny „hostující provincie", přičemž budou pozvány zahraniční provincie, státy a regiony s jedinečnými oborovými výhodami, aby se zúčastnily a usnadnily cílenější obchodní propojování s čínskými provinciemi, městy a společnostmi.

Zájem mezinárodní podnikatelské komunity je i nadále velký. Na třetím ročníku veletrhu CISCE připadalo na vystavovatele ze zemí mimo Čínu 35 % účastníků; více než 40 vedoucích představitelů společností ze žebříčku Fortune Global 500 a 172 zahraničních delegací přijelo do Číny výhradně kvůli tomuto veletrhu. To odráží silný zájem mezinárodních firem o partnerství v oblasti dodavatelských řetězců a o příležitosti na čínském trhu. Přípravy probíhají hladce. Již se uskutečnilo devatenáct mezinárodních prezentací, jejichž cílem bylo představit veletrh po celém světě, přičemž organizátoři usilují o další růst jak podílu globálních vystavovatelů, tak počtu navštěvujících delegací. K účasti na veletrhu se již přihlásilo více než 500 společností z Číny a celého světa a fáze náboru se chýlí ke konci.

Další informace naleznete na: https://en.cisce.org.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933990/WechatIMG1a0f31b9d538f55869bee3df6150b463.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg

KONTAKT: Ruoyi Liu, liuruoyi@ciec.com.cn

 

 

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

V kůži Harrisona Forda na cestě k Michalu Dolejšovi do pražské kanalizace. Hurá do tajemné stoky

Pamětní tabulka Michalu Dolejšovi

Pravděpodobně jediná upomínková cedule na památku člověka, na kterou slunce nikdy nezasvítí. Narazíte na ni v labyrintu pražské kanalizační sítě, ale neprozradím, kde se nachází. Cesta k ní byla,...

15. března 2026

Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního...

Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje...

15. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Starosta malé vsi je člověk více profesí. Ale s traktorem popojet neumím

Růžena Balláková je starostkou už čtyři volební období (13. března 2026).

Už čtvrté volební období řídí Růžena Balláková Svatý Jan nad Malší. A sbírá za to i ocenění. Loňská Žena Českobudějovicka nyní získala bronz v mezinárodní soutěži Women Changing the World Awards...

15. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

15. března 2026  11:32

Jeden z řidičů ze sobotní nehody na Třebíčsku měl pozitivní test na drogy

ilustrační snímek

Jeden z řidičů aut, která se v sobotu v podvečer střetla u Slaviček na Třebíčsku, měl pozitivní test na drogy. Nehoda se stala před 19:00, když dvacetiletý...

15. března 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

Dívce se udělalo nevolno a na Matějské vypadla z atrakce, má poraněnou hlavu

Kolotočář Helfer na Matějskou pouť v Praze jezdí přes 60 let a provozuje...

Z atrakce na Matějské pouti vypadla v sobotu večer dívka v dospívajícím věku. Podle informací policie byla zajištěná podle pravidel, udělalo se jí však nevolno, neudržela se a při pádu si poranila...

15. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

V Českých Budějovicích začne příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích začne po víkendu příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů, který je součástí frekventované Mánesovy třídy. Od pondělí proto bude mimo...

15. března 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Ve Zlíně se poprvé uskuteční festival Noc práva, nabídne exkurze i přednášky

ilustrační snímek

Ve Zlíně bude ve středu 18. března poprvé festival Noc práva. Nabídne exkurze a simulovaná soudní jednání, přednášky, debaty, večerní panelovou diskusi i...

15. března 2026  9:16,  aktualizováno  9:16

ISLE 2026 úspěšně vytyčuje nové trendy v oblasti inteligentních displejů a systémové integrace

15. března 2026  10:49

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

GoodWe posiluje své prvenství na evropském trhu domácích systémů pro skladování energie představením světově prvního certifikovaného tichého řešení v Amsterdamu

15. března 2026  10:29

Lucid podrobně představuje chystanou platformu Midsize a oznamuje nové zdroje pravidelných příjmů jako základ promyšlené cesty k ziskovému škálování

15. března 2026  10:19

