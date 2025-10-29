Mezinárodní visegrádský fond podpořil stovky projektů pro mládež za téměř 4 miliony eur

Program mini-grantů V4 Gen byl spuštěn před třemi lety. Visegrádský fond jejich prostřednictvím dosud podpořil 400 projektů v celkové hodnotě 3,8 milionu eur. Projekty žadatelů o mini-granty se zaměřují především na zdravý životní styl (23 %), udržitelnost a ekologické iniciativy (22 %), kulturní dědictví a regionální identitu (20 %) či praktické dovednosti a podnikání (20 %). Mezi další oblasti podpory patří demokratické hodnoty a aktivní občanství a umění a kultura.
Program mini-grantů je zaměřen na mobilitu visegrádských zemí a Ukrajiny a na výměnu zkušeností mezi mladými lidmi ve věku od 12 do 30 let. Cílem je podpora aktivit mládeže, včetně znevýhodněných skupin, zaměřených na rozvoj kompetencí, jakými jsou komunikační schopnosti, digitální dovednosti, neformální vzdělávání a posilování regionálního povědomí a dobrých sousedských vztahů.
"Mezinárodní visegrádský fond myslí i na děti a mládež z méně hospodářsky rozvinutých částí regionu. Fond vkládá naději do angažovaných učitelů a odborníků pracujících s mládeží, kteří s naší podporou navrhnou pro mládež takové aktivity, jež zanechají trvalou a pozitivní visegrádskou stopu v myslích mladých lidí a lépe je připraví na sousedské soužití. U příležitosti 25. výročí vzniku Mezinárodního visegrádského fondu oceníme nejlepší projekty propojující mládež visegrádského regionu a Ukrajiny s cílem lépe se poznat a naučit se něco nového od svého souseda," uvedla Linda Kapustová Helbichová, výkonná ředitelka fondu.
Aktuálně má Mezinárodní visegrádský fond otevřenou výzvu k podávání žádostí o mini-granty V4 Gen, přičemž školy, univerzity, mládežnické kluby či volnočasové organizace mohou o finanční podporu požádat zasláním svých projektů do poloviny listopadu tohoto roku. V příštím roce budou další výzvy k podávání žádostí o mini-granty vyhlášeny 1. března a 1. října.
Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní organizace založená vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Jeho cílem je podporovat užší spolupráci a porozumění mezi občany v regionu V4, stejně jako mezi regionem V4 a dalšími regiony, jakými jsou země tzv. Východního partnerství a západního Balkánu. Fond již dvacet pět let přispívá k rozvoji občanské společnosti financováním společných grantových projektů, udělováním univerzitních stipendií a poskytováním mobilit pro umělce. Jeho roční rozpočet ve výši 11 milionů eur tvoří rovné příspěvky vlád zemí V4. Dosud fond podpořil více než 10.000 grantových projektů a individuálních mobilit v celkové hodnotě přesahující 140 milionů eur.
Zdroj: Mezinárodní visegrádský fond