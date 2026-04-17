Mezinárodní visegrádský fond poprvé udělil ocenění Mini projekt roku

O ocenění se ucházely čtyři mini projekty – z každé země visegrádského regionu jeden: za Polsko projekt s názvem Městský hackathon, Slovensko reprezentoval projekt Pohraniční příběhy, Maďarsko se prezentovalo projektem Podpora zdravého životního stylu a Česko zaujalo projektem Solární panely pro teenagery. Své aktivity představily prostřednictvím videí, která připravili samotní účastníci projektů. Visegrádský fond zveřejnil projektová videa a o vítězi rozhodovala veřejnost prostřednictvím svých reakcí. Nominované projekty zaznamenaly výrazný zájem – oslovily více než 36.500 diváků a do hlasování se zapojilo téměř 4800 fanoušků.
Vítězem se stal mini projekt Solární panely pro teenagery
Ocenění Mini projekt roku 2025 získal projekt Solární panely pro teenagery, na němž spolupracovaly Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou a Střední odborná škola Žarnovica. Projekt je příkladem úspěšné přeshraniční spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a inovací.
Koordinátorka projektu z české střední školy Regina Lutková zdůraznila, že projekt vznikl jako společná iniciativa žáků a vedoucího projektu Petra Hronka. Studenti si z několika návrhů vybrali právě tvorbu solárního panelu jako nejzajímavější výzvu. Ocenili zejména možnost navrhnout a vytvořit plně funkční model, který má praktické využití při výuce. „Účast na projektu přinesla studentům nejen výrazné zlepšení odborných znalostí a nové dovednosti, ale také nové kontakty. Společné aktivity jim umožnily poznat i fungování jiného školního prostředí,“ dodala R. Lutková.
„Mezinárodní visegrádský fond nezapomíná ani na mládež visegrádského regionu a svou důvěru vkládá do angažovaných učitelů a odborníků pracujících s mladými lidmi, kteří i s finanční podporou fondu vytvářejí smysluplné aktivity. Ty mají potenciál lépe připravit mladé lidi na soužití se sousedy,“ uvedla Linda Kapustová Helbichová, výkonná ředitelka Visegrádského fondu.
Udílením ocenění Mini projekt roku chce Visegrádský fond i nadále podporovat tvořivost, spolupráci a aktivní zapojení mladých lidí do projektů, které posilují vztahy ve visegrádském regionu.
Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní organizace založená vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Jeho cílem je podporovat užší spolupráci a porozumění mezi občany v regionu V4, stejně jako mezi regionem V4 a dalšími regiony, jakými jsou země tzv. Východního partnerství a západního Balkánu. Fond již dvacet pět let přispívá k rozvoji občanské společnosti financováním společných grantových projektů, udělováním univerzitních stipendií a poskytováním mobilit pro umělce. Jeho roční rozpočet ve výši 11 milionů eur tvoří rovné příspěvky vlád zemí V4. Dosud fond podpořil více než 11.000 grantových projektů a individuálních mobilit v celkové hodnotě přesahující 150 milionů eur.
Zdroj: Mezinárodní visegrádský fond