Mezinárodní zahradnický veletrh Tulln od 28. srpna do 1. září

Mezinárodní zahradnický veletrh Tulln je nejvýznamnější akcí pro všechny amatérské zahrádkáře i profesionální zahradníky. 450 vystavovatelů představuje všechny zahradní trendy z oblasti zahradního designu, bazénů, zimních zahrad, venkovního nábytku, fotovoltaiky a grilování na zahradě. Vrcholem veletrhu je největší výstava květin v Evropě – jedná se o přehlídku nejlepších rakouských zahradníků a floristů, která probíhá pod mottem: „Květnaté příběhy a melodie“. Na působivá umělecká díla se tu promění zhruba 200.000 květin.
Největší výstava květin v Evropě: „Květnaté příběhy a melodie“
Motto letošního ročníku největší evropské květinové výstavy na Mezinárodním zahradnickém veletrhu v Tullnu zní „Květnaté příběhy a melodie“. Kreativní design a jedinečné zážitky pro všechny smysly jsou tematicky inspirovány literární klasikou jako „Cesta kolem světa za 80 dní“, „Parfém“, slavnými muzikály jako „Fantom opery“, „Moulin Rouge“ a „Romeo a Julie“, ale i operními klasickými díly jako „Aida“ a „Kouzelná flétna“.
Řada speciálních výstav na Mezinárodním zahradnickém veletrhu v Tullnu
„Asijská zahrada“ – Gärtnerei Starkl, „Pestrobarevný podzim v zahradě“ – 150 let Praskac Pflanzenland, „Život v zeleni“ – Kittenberger Erlebnisgärten, „Inspirováno zahradou Hidcote Manor Garden“ – tradiční výstava zeleniny, „Šťastné Dolní Rakousko“ – Dolnorakouská zemědělská komora nabízí nahlédnutí do botanických sbírek Rakouských spolkových zahrad, „Kvetoucí rozmanitost, tipy pro zahradničení a mladí talenti v centru pozornosti“ na oblíbeném pódiu ORF NÖ.
Bazény a přírodní bazény
Na Mezinárodním zahradnickém veletrhu v Tullnu prezentují své know-how zkušení zahradní designéři. Speciální ukázka: přírodní bazény jako harmonický doplněk relaxační zahrady. Hala 3 je kompletně zasvěcena stylovým vodním světům – od moderních bazénů v široké škále velikostí a materiálů až po jejich elegantní zastřešení. Sortiment doplňují vnitřní i venkovní vířivky, venkovní sauny a bohaté příslušenství. Také hobby zahradníci a zahradničtí profesionálové si zde přijdou na své: komplexní nabídka je završena zahradní technikou, zahradním nářadím a fotovoltaickým řešením pro zahradu.
NOVINKA: Grilování na zahradě
Na Mezinárodním zahradnickém veletrhu v Tullnu se návštěvníci seznámí s nejnovějšími trendy v zahradním grilování. Mimořádná akce čeká na milovníky grilování ve čtvrtek 28. srpna v 16:00 hodin v západní venkovní části areálu, kdy dvojnásobný mistr světa v grilování Adi Matzek potěší návštěvníky lahodnou živou grilovací show.
Podzim je nejlepší dobou na výsadbu
Na Mez. zahradnickém veletrhu v Tullnu najdete květiny, cibulky, ovocné a okrasné stromy, rostliny, zeleninu, trvalky a mnoho dalšího. Je ideálním místem k nákupům pro dům a zahradu a k seznámení s veletržními novinkami.
Otevírací doba:
čtvrtek 28. srpna až neděle 31. srpna 2025
Otevírací doba: 9:00–18:00 hodin
pondělí 1. září 2025
Otevírací doba: 9:00–17:00 hodin
Ceny vstupného:
Dospělí 15 €
Zlevněné vstupné: 13 €
Děti: 4 €
Online:
Dospělí: 14 €
Děti: 3 €
Další informace najdete na adrese:
Dotazy:
Messe Tulln GmbH
Barbara Nehyba, MSc
vedoucí komunikace
Messegelände 1
3430 Tulln an der Donau
E-mail: messe@tulln.at