MG COMMERCIAL debutuje na veletrhu BusWorld Brussels uvedením plně elektrického autobusu iEV12 a podvozku B12E

Brusel 6. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost MG, jedna z nejznámějších světových automobilových značek, se poprvé představila na veletrhu BusWorld Brussels s mottem „Find Your More" („Objevte víc"). Oficiálně zde uvedla na trh svou novou značku užitkových vozidel MG COMMERCIAL. Současně představila svůj první plně elektrický městský autobus iEV12 a první plně elektrické autobusové podvozky B12E.

Od svého založení v roce 1971 patří BusWorld k největším a nejvlivnějším událostem v odvětví osobní dopravy a dlouhodobě slouží jako měřítko vývoje světového autobusového průmyslu. Debut značky MG zde představuje posílení jejího závazku k udržitelné mobilitě a vizi propojení osobní a veřejné dopravy do jednotného, plynule fungujícího ekosystému.

MG COMMERCIAL je koncipována jako samostatná značka zaměřená na střední a velké autobusy, především v prémiovém segmentu trhu s užitkovými vozidly na nové zdroje energie. Nabídkou pokročilých a hodnotově orientovaných řešení chce značka poskytnout evropským dopravcům širokou škálu možností mobility a zároveň podpořit přechod regionu k nízkouhlíkové veřejné dopravě. Nová značka ztělesňuje širší vizi společnosti MG vybudovat propojený ekosystém spojující osobní a veřejnou mobilitu a zajistit tak plynulejší, chytřejší a ekologičtější cestování různými dopravními prostředky.

Plně elektrický městský autobus iEV12 a elektrický autobusový podvozek B12E jsou speciálně navrženy pro prémiový segment veřejné dopravy. Oba modely vycházejí z nové generace elektrické platformy společnosti MG, která je vybavena modulárními bateriovými systémy, inteligentní konstrukční koncepcí a integrovaným systémem konektivity. Tyto inovace reagují na rostoucí poptávku po udržitelné a efektivní veřejné dopravě v Evropě i mimo ni. Zároveň podtrhují vedoucí postavení značky MG COMMERCIAL v oblasti bezemisních řešení, bezpečnosti a inteligentní mobility.

MG, která se může pochlubit více než stoletou tradicí technických inovací, dále posiluje své investice do výzkumu a vývoje v oblasti veřejné dopravy. Modely iEV12 a B12E rozšiřují portfolio užitkových vozidel značky s novými zdroji energie a potvrzují její závazek podporovat přechod k zelené a inteligentní mobilitě. Díky inteligentním kokpitům, modulárním energetickým systémům a pokročilým platformám pro správu vozových parků představují produkty MG COMMERCIAL ztělesnění úsilí o efektivní, bezpečná a uhlíkově neutrální dopravní řešení.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2788516/Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789031/MG_____MG_COMMERCIAL_iEV12_B12E.jpg 

KONTAKT: Dayan Shang, sdy77@foxmail.com

 

