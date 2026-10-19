Mibcon pomohl innogy modernizovat komunikaci s energetickým trhem

Společnost MIBCON a.s. ve spolupráci s energetickou skupinou innogy realizovala modernizaci systému pro výměnu dat s energetickým trhem. Nová aplikace UMC na platformě SAP Business Technology Platform nahradila původní řešení na SAP NetWeaver a zajišťuje komunikaci s operátorem trhu OTE, Elektroenergetickým datovým centrem (EDC) a integrační platformou ESB ČEZ. Řešení je dimenzováno na přibližně 2,5 milionu zpráv měsíčně a špičky kolem 60 tisíc zpráv za hodinu.
Výměna a zpracování dat mezi innogy a energetickým trhem patří ke kritickým obchodním procesům společnosti. Modernizace proto vyžadovala zachování kompatibility rozhraní i kontinuity návazných procesů. Převod komunikace na nové řešení probíhal postupně a kontrolovaně, bez významného omezení provozu.
Původní aplikace na platformě SAP NetWeaver omezovala flexibilitu a možnosti dalšího rozvoje. Její údržba navíc vyžadovala detailní znalost stávajícího řešení. Přechod na SAP BTP umožnil innogy odstavit nejen původní aplikaci, ale také celé související prostředí SAP NetWeaver, a dosáhnout tak přímé úspory provozních nákladů.
Modernizace kritického procesu s důrazem na provoz
Mibcon se v projektu podílel na návrhu architektury a implementaci aplikace UMC. Řešení propojuje aplikační prostředí SAP BTP ABAP Environment se službou Cloud Integration v SAP Integration Suite.
Součástí dodávky byl vlastní datový model, logika zpracování zpráv a přehledový Fiori cockpit. Ten umožňuje sledovat stavy komunikace, spravovat její konfiguraci a opětovně zpracovávat chybné zprávy. Provozní týmy innogy tak získaly vyšší přehlednost a jednodušší správu komunikace s energetickým trhem.
Nové prostředí zároveň umožňuje dynamicky přizpůsobovat kapacitu aktuální zátěži. Pomáhá tak zvládat nepředvídatelné komunikační špičky při zachování požadovaných dob odezvy a zpracování.
„Zásadní bylo spojit modernizaci technologie se zachováním kontinuity kritického obchodního procesu. Vedle nové aplikace jsme s innogy vytvořili také opakovaně využitelnou architekturu a pravidla pro bezpečný vývoj a provoz dalších řešení na SAP BTP,“ popsal zaměření projektu Jiří Vácha, Head of Innovation společnosti Mibcon.
Platforma pro další rozvoj včetně AI, nikoli jen náhrada původní aplikace
Projekt zahrnoval nastavení bezpečnosti, monitoringu a pravidel pro vývoj a řízené nasazování aplikací. Vzniklé zázemí může innogy využít pro další podnikové aplikace rozšiřující standardní funkcionalitu SAP.
Architektura podporuje princip clean core, tj. rozvoj specifických funkcí mimo jádro SAP systému s omezením zásahů do jeho standardní funkcionality. innogy tak získala základ pro další inovace a rychlejší implementaci nových integračních požadavků.
„Modernizace nám přinesla vyšší stabilitu, lepší přehled o komunikaci s energetickým trhem a pružnější řízení výkonu aplikace ve špičkách. Důležité je také to, že vybudované prostředí můžeme využít pro vývoj dalších aplikací a postupně na něm stavět nové služby odpovídající potřebám našich zákazníků a vývoji energetického trhu,“ uvedl Martin Choděra, Senior Manager IT Backend Applications v innogy.
Další rozvoj počítá s rozšiřováním UMC podle nových požadavků energetického trhu, včetně scénářů EDC. innogy může zároveň využívat SAP Integration Suite k propojení dalších aplikací a systémů a navázat na již zavedená bezpečnostní a provozní pravidla. Mezi budoucí plány patří také využití vybudovaného prostředí SAP BTP ABAP Environment pro tvorbu a provoz dalších zákaznických aplikací doplňujících standardní funkcionalitu SAP, a to včetně zapojení AI asistovaného vývoje.
Zdroj: MIBCON a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59682.