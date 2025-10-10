Michal David bude hvězdou Nákupního discopříběhu v centru Zlína

Oblíbený Night Shopping ve Zlatém jablku je opět tady. Letošní podzimní akce nese podtitul Nákupní discopříběh a přinese stylovou show plnou energie, světel a zábavy. V pátek 17. října od 18 do 22 hodin čeká návštěvníky prodloužená otevírací doba, výhodné nákupy v zapojených prodejnách a pestrý doprovodný program, který propojí módu, umění i hudbu.
Večerem provede Nasty, známý moderátor a stand-up komik, který se postará o dobrou náladu i hudební doprovod po celý večer. Působivou podívanou nabídne elegantní vzdušná akrobacie (v 18.20 a 20.45 hodin), s nejnovějšími fashion trendy seznámí módní přehlídky v 18.45 a 20.15 hodin, které mohou také posloužit jako okamžitá inspirace k pozimním nákupům. Vrcholem programu pak budou vystoupení zpěváka a hitmakera Michala Davida v 19.30 a 21.00 hodin, která slibují atmosféru skutečné diskotékové noci.
„Night Shopping je pro nás tradiční akcí, která propojuje nákupy a zábavu v příjemné atmosféře. Každý rok se snažíme nabídnout něco navíc – letos to bude vystoupení Michala Davida, které slibuje skvělou energii a zábavu pro všechny generace,“ uvedl Jiří Kratochvíl, ředitel obchodního a nákupního centra Zlaté jablko.
Návštěvníky čeká již tradičně také drobné občerstvení.
Program večera:
18.00 zahájení večera - NASTY
18.20 vzdušná akrobacie
18.45 DFC módní show
19.30 Michal David
20.15 DFC módní show
20.45 vzdušná akrobacie
21.00 Michal David
Více na www.zlatejablko.cz
Zdroj: Kateřina Martykánová