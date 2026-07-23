microagi buduje budoucnost AI robotiky s pomocí Google Cloud

microagi patří mezi nejrychleji rostoucí AI startupy v Evropě. Jeho technologie již dnes podporují přední společnosti z oblasti pohostinství, průmyslu a robotiky, včetně firem Unitree a UBTech. Společnost rozvíjí unikátní obchodní model navržený tak, aby urychlil vývoj AI pro robotiku - mimo jiné prostřednictvím trénování úkolově specifických modelů pro robotické platformy.
Nově oznámené partnerství zajistí společnosti microagi přístup k vysoce optimalizovaným GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (G4 VMs) a systémům NVIDIA GB300 NVL72 v rozsahu racku (instance A4X Max) pro podporu trénování modelů a inference. Součástí je také platforma Gemini Enterprise Agent Platform a špičkové AI modely schopné zpracovávat multimodální informace, jako je video obsah, a cloudová platforma, která dokáže škálovat aplikace a technologie společnosti pro velké klienty po celém světě. Tato infrastruktura podpoří úsilí microagi nabízet přizpůsobitelné softwarové balíčky pro podnikovou robotiku. Například společnosti z oblasti pohostinství nebo průmyslu budou moci pořizovat roboty předkonfigurované s modely microagi přizpůsobenými konkrétním provozním úlohám.
„Vybudování nové generace embodied AI vyžaduje intenzivní výpočetní výkon, komplexní stack AI technologií a hlubokou technickou expertízu," uvedl Bercan Kilic, zakladatel microagi.
„Google Cloud se ukázal jako partner, který dokáže podpořit náš rozsáhlý proces trénování modelů. Ve spojení s hardwarem NVIDIA nám poskytuje pevné základy pro další rozvoj našich řešení.“
„AI platforma Google Cloud je navržena pro zpracování komplexních multimodálních datových toků, jaké využívá také společnost microagi,“ uvedla Dr. Itxaso Araque, ředitelka pro Digital Natives & Startupy, EMEA North v Google Cloud. „Díky využití vysoce výkonné infrastruktury platformy NVIDIA Blackwell v prostředí Google Cloud vytváří microagi praktickou cestu k nasazení robotických řešení v každodenním komerčním provozu. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto rychlého technologického pokroku.“
Úzká spolupráce mezi Google Cloud a NVIDIA pomáhá společnosti microagi efektivně trénovat nové AI modely a optimalizovat procesy trénování i inference. Díky přímé spolupráci s inženýrskými týmy obou společností může microagi zefektivnit své pracovní postupy na platformě Google Cloud a rychleji uvádět nové produkty na trh.
„Robotika se stává jednou z nejnáročnějších hranic AI - vyžaduje masivní soubory dat z fyzického světa, akcelerovaný výpočetní výkon a full-stack platformu pro přeměnu modelů v inteligentní stroje," uvedl Tobias Halloran, ředitel EMEAI Startups v NVIDIA. „Provozem na instancích napájených NVIDIA Blackwell na Google Cloud může microagi škálovat trénování a nasazení embodied AI systémů pro komerční a průmyslová prostředí."
O společnosti microagi
microagi je společnost zaměřená na physical AI, která přeměňuje data z reálného světa na robotická řešení připravená pro nasazení v komerčním prostředí. Prostřednictvím platformy Atlas nabízí přizpůsobitelný AI software určený pro konkrétní úlohy, který umožňuje společnostem z oblasti pohostinství, průmyslu a služeb provozovat robotické platformy předem nakonfigurované pro jejich specifické potřeby. Společnost sídlí v Mnichově a má kanceláře v Istanbulu, New Yorku a Curychu.
O společnosti Google Cloud
Google Cloud nabízí výkonný a optimalizovaný technologický zásobník umělé inteligence, včetně AI infrastruktury, předních modelů jako je Gemini, funkcí pro správu dat, multicloudových bezpečnostních řešení, vývojářských nástrojů a platforem, stejně jako agenty a aplikace. Díky tomu mohou organizace transformovat jejich podnikání pro éru AI agentů. Zákazníci ve více než 200 zemích a teritoriích se obracejí na Google Cloud jako na svého důvěryhodného technologického partnera.
Zdroj: Google Cloud
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