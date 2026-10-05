MICROIP a AQLS vzbudily na veletrhu Taiwan Expo USA zájem v oblastech obrany, zdravotnictví a energetiky o drony s umělou inteligencí splňující požadavky zákona NDAA

„Trh nehledá izolované komponenty ani základní hardwarové sestavy – požaduje hotové systémy umělé inteligence na okraji sítě, které řeší bezprostřední problémy," uvedl James Yang, předseda představenstva společnosti MICROIP. „Naše architektura ‚hardware řízený softwarem', opírající se o tchajwanský ekosystém polovodičů, na tuto změnu reaguje. Silné zapojení severoamerických partnerů, vládních úředníků a globálních investičních společností potvrzuje správnost naší strategie pro udržitelný globální růst tržeb."
AQLS představuje hotové systémy pro mise bezpilotních letounů s umělou inteligencí
Společnost AQLS Inc. (člen skupiny MICROIP) se profiluje jako dodavatel vertikálních systémů s misí, se čtyřvrstvou architekturou. Jde o letadlo, užitečné zatížení na koncovém zařízení, pozemní stanici a šifrovanou komunikaci. Prostřednictvím svého rámce „jeden zásobník softwaru" mohou operátoři ovládat osm aktivních modelů – od jednotek o hmotnosti 600 gramů až po těžké přepravní platformy o hmotnosti 41,5 kilogramu – spolu s připravovanými sedmdesátikilogramovými a hybridně-elektrickými letadly VTOL (s kolmým startem i přistáním). Díky palubní AI na okraji sítě pro sledování nezávislé na cloudu, rádiím odolným proti rušení a optickým a infračerveným (EO/IR) užitečným zatížením vyrobeným na Tchaj-wanu využívá tato flotila důvěryhodný dodavatelský řetězec pro kritické komponenty, aby splňovala standardy amerického zákona o autorizaci národní obrany (NDAA).
Tato architektura splňující požadavky NDAA vyvolala okamžité diskuse o projektech. Američtí a evropští konzultanti v oblasti obrany a technologické firmy zabývající se technologií dvojího užití zvažovaly začlenění platforem AQLS do vládních výběrových řízení. Jeden americký provozovatel v ropném a plynárenském průmyslu jednal o vytvoření víceúrovňové aliance pro inspekci potrubí a mezi dotazy patřily takové oblasti jako hlídky v severoamerických továrnách a inteligentní zemědělství a dále poptávka po více než 100 dronů s užitečným zatížením 10 kilogramů z jižní Asie.
Rozšiřování špičkové AI a čipů na míru
Společnost MICROIP získala přímou objednávku a partnerství od amerických a tchajwanských podniků ohledně své bezpečnostní platformy AIMS (systému řízení umělé inteligence) ve vozidlech (ADAS, BSD a systém DMS s funkcí Face ID proti spoofingu neboli maskování identity) a platformy CAPS (AIVO / XEdgAI) pro zpracování obrazu s podporou více skriptů bez nutnosti programování. Kromě toho služba společnosti MICROIP pro návrh ASIC na míru CATS – zahrnující integraci čipletů a balení COPOS – a nástroje pro automatizaci navrhování elektronik (EDA) společnosti AQLS založené na umělé inteligenci posunuly strategická jednání se severoamerickými polovodičovými firmami.
O MICROIP Inc. a AQLS Inc.
Společnost MICROIP Inc. (TPEx: 7796) poskytuje multiplatformní řešení umělé inteligence pro okrajová zařízení (CAPS) a služby v oblasti ASIC na míru (CATS). Společnost AQLS Inc., která je součástí skupiny, dodává na celém světě systémy pro mise bezpilotních letounů (UAV) s umělou inteligencí v souladu s NDAA a nástroje EDA založené na umělé inteligenci. Navštivte stránky www.micro-ip.com a www.aqlstech.com.
Kontakt: Peter Wang, ředitel pro komunikaci, peter.wang@micro-ip.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59477.