MICROIP má na Tchaj-wanu zakázku na chytrý rezidenční komplex za 20 milionů USD a urychluje komercializaci edge AI

Společnost MICROIP (TPEx: 7796), přední poskytovatel služeb v oblasti návrhu zakázkových obvodů ASIC a integrovaných hardwarově-softwarových řešení edge AI, dnes oznámila přelomovou zakázku na systémovou integraci pro rozsáhlý projekt chytrého rezidenčního bydlení s podporou AI na Tchaj-wanu. Komplexní 36měsíční projekt v hodnotě přibližně 20 milionů USD zahájí v říjnu 2026 úvodní fázi plánování systémové architektury a projektového řízení. Tento milník podtrhuje úspěšnou expanzi společnosti MICROIP z oblasti návrhu čipů do rozsáhlé systémové integrace edge AI pro vertikální trhy.
V situaci prudce rostoucí poptávky po moderních zelených budovách s pokročilým zabezpečením, energetickou účinností a přísnou ochranou soukromí bude společnost MICROIP působit jako hlavní projektový manažer a celkový integrátor architektury. Nasazením vlastních technologií edge AI do provozního centra areálu umožní společnost MICROIP decentralizované výpočty v reálném čase přímo na koncových zařízeních. Tato architektura výrazně snižuje latenci přenosu do cloudu i spotřebu šířky pásma sítě a zároveň zajišťuje, že osobní údaje obyvatel zůstávají bezpečně uloženy přímo na místě. Nasazení navíc podporuje rozpoznávání obrazu pomocí AI v rámci celého areálu, dynamické řízení spotřeby energie a vysoce škálovatelné sítě AIoT, čímž vytváří odolný a inteligentní ekosystém správy budov.
V zájmu transparentního finančního výkaznictví společnost MICROIP uvedla, že tržby z tohoto 36měsíčního projektu budou vykazovány postupně metodou procenta dokončení podle standardu IFRS 15. Harmonogram realizace zahrnuje klíčové milníky, mezi něž patří návrh front-endové architektury, základní hardwarově-softwarová integrace s propojením na platformu AI a závěrečná validace subsystémů. Tento fázovaný přístup zajistí stabilní a dobře viditelný příspěvek k finančním výsledkům společnosti s tím, jak budou jednotlivé milníky dosahovány a oficiálně předávány.
Konkrétní údaje o klientovi zůstávají přísně důvěrné na základě dohod o mlčenlivosti, projekt nicméně vytváří silný precedens pro budoucí růst. Do budoucna zůstává společnost MICROIP věrná své strategii „hardware řízený softwarem" a dále rozvíjí heterogenní architektury edge computingu a vlastní algoritmy, aby využila nově vznikající příležitosti v oblasti chytrých budov, inteligentního zabezpečení a chytré výroby po celém světě.
O společnosti MICROIP
Společnost MICROIP se sídlem na Tchaj-wanu poskytuje specializované služby v oblasti návrhu obvodů ASIC a pokročilá softwarová řešení s využitím AI, která umožňují rychlý a nákladově efektivní vývoj zákaznických čipů. Další informace naleznete na www.micro-ip.com.
Zdroj: MICROIP