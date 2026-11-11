MICROIP se poprvé představí na veletrhu electronica 2026, kde odhalí drony s umělou inteligencí a systémy ve vozidlech určené pro evropský trh s Edge AI

V souladu se svou strategií „Hardware řízený softwarem" představuje společnost MICROIP svůj systém pro drony využívající umělou inteligenci AI Drone, systém pro vozidla využívající umělou inteligenci AI In-Vehicle, platformu AIVO pro umělou inteligenci na okraji sítě (Edge AI) a novou službu XEdgAI IntentSentinel, čímž demonstruje své rozsáhlé schopnosti v oblasti vertikální integrace Edge AI.
Skutečná hodnota spočívá v integraci hardwaru a softwaru
Dr. James Yang, předseda představenstva společnosti MICROIP, uvedl: „Umělá inteligence se musí posunout za hranice cloudu. Její skutečná hodnota spočívá v hluboké integraci hardwaru a softwaru a v nasazení na okraji sítě. Systém dronů s umělou inteligencí, který zde představujeme, je toho vynikajícím příkladem. Vybavení dronů autonomním výpočtem na okraji sítě a schopností rozhodování v komplexních prostředích představuje vysokou technickou překážku, kterou na celém světě překonalo jen velmi málo subjektů. Prostřednictvím řešení AIVO a IntentSentinel zdoláváme integrační bariéry a evropskému trhu tak dokazujeme naši špičkovou schopnost realizace."
Drony s umělou inteligencí cílí na obranný a komerční sektor
V reakci na rostoucí požadavky Evropy v oblasti obrany a autonomních dodavatelských řetězců nabízí systém dronů s umělou inteligencí společnosti MICROIP autonomní vizuální zpracování dat a rozhodování, čímž předčí tradiční ručně ovládané drony. Vyniká jak při náročných obranných misích, tak v rozmanitých komerčních aplikacích a splňuje tak naléhavou potřebu Evropy v oblasti inteligentních dronů.
Na evropský trh vstupuje systém umělé inteligence pro vozidla
Systém MICROIP využívající umělou inteligenci pro vozidla již získal objednávky od dodavatele první úrovně v Indii. Společnost MICROIP, která zahájila předběžná jednání o integraci a nákupu v USA a Japonsku, si klade za cíl využít svou osvědčenou technologii k získání dalších příležitostí u výrobců originálního vybavení i na trhu s náhradními díly v kontextu rychle rostoucího evropského trhu s elektromobily.
AIVO získala zakázku na projekt Smart Community; IntentSentinel přináší revoluci v oblasti počítačového vidění s využitím umělé inteligence
Společnost MICROIP zdůrazňuje, že budoucnost patří praktickému využití umělé inteligence na okraji sítě (Edge AI). Její platforma AIVO nedávno získala významný projekt v oblasti inteligentních komunit využívajících umělou inteligenci v hodnotě přibližně 20 milionů amerických dolarů. Navíc nová služba IntentSentinel, která je součástí platformy XEdgAI, analyzuje záměr, nikoli pouze pohyb. Rozlišuje tak například mezi zavazováním tkaniček a kontrolou spodní části vozidla, čímž výrazně snižuje počet falešných poplachů v oblasti bezpečnostního řízení.
Navštivte společnost MICROIP na stánku C2-441 (SEMICON Europa) ve dnech 10.–13. listopadu a seznamte se s těmito řešeními Edge AI typu plug-and-play.
O společnosti MICROIP
Společnost MICROIP (TPEx: 7796) byla založená na Tchaj-wanu. Specializuje se na návrh integrovaných obvodů pro specifické použití (ASIC) a softwaru pro umělou inteligenci. Prostřednictvím řešení CATS (Technologie a řešení na míru v oblasti ASIC) a CAPS (Multiplatformní řešení založená na umělé inteligenci) pomáhá společnost klientům urychlit vývoj vlastních čipů, snížit náklady a rychle nasadit Edge AI v reálných scénářích. Navštivte webovou stránku www.micro-ip.com.
Kontakt: peter.wang@micro-ip.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60026.