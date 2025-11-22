Midea Building Technologies představuje na C&R 2025 v Madridu žhavé novinky ve vytápění, ventilaci a klimatizaci

Systém R32 VRF nové generace, pro nějž je veletrh C&R 2025 zahraniční premiérou, nabízí efektivní a spolehlivé řešení pro komerční budovy. Je vybaven plně uzavřenou elektrickou skříní IP68 s chlazením pomocí změny skupenství chladiva, což poskytuje 3,5krát vyšší chladicí účinek oproti konvenčním konstrukcím. Díky výměníku tepla typu G pro až 310° poskytuje na stejné ploše až o 32 % intenzivnější výměnu tepla. S chladicím a topným výkonem od 25,2 do 45 kW pak systém nabízí maximální flexibilitu a úsporu energie pro různé komerční aplikace.
Tepelné čerpadlo Mars Large R290 ATW, vybrané na veletrhu C&R 2025 do Galerie inovací, představuje ekologické řešení na bázi chladiva R290 s minimálním potenciálem globálního oteplování (GWP) a nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy (ODP). Ohřev vody až na 85 °C dokáže efektivně zajistit i v podmínkách s nízkou okolní teplotou. Díky kompaktní ploše 1,96 m2 a topným výkonům v rozmezí 50 až 70 kW je vhodné pro celou řadu aplikací. Panel přístupný ze čtyř stran zajišťuje snadnou údržbu, což z něj činí ideální řešení pro rezidenční i komerční sektor. Kromě něj vystavila společnost Midea svou kompletní řadu topných řešení R290 a dokázala tak všestrannost své nabídky na poli ekologického vytápění.
Do Galerie inovací byl dále vybrán magnetický odstředivý chladič MagBoost Apex Pro, který zaujal svým špičkovým designem. Díky využití pokročilých technologií, jako je magnetické ložisko, mikrokanálový VFD chlazený chladivem a dvoufázová komprese, pracuje tento chladič tiše a zároveň velmi účinně v široké škále aplikací. MagBoost Apex Pro je ideální pro datová centra a další velké komerční projekty, kterým nabízí udržitelné řešení umožňující snížit spotřebu energie a provozní náklady.
Po boku těchto vlajkových produktů představila společnost MBT také širokou škálu dalších řešení – od komfortních systémů pro domácnosti a agilních systémů pro lehké komerční účely až po robustní technologie pro průmyslové a velkoplošné budovy. Systém EasyFit VRF a řada Quantum. flexibilní instalaci pro komerční prostory nabízí. Magnetický kompresor vodní páry Ultra-High Temperature Magnetic Water Vapor Compressor poskytuje páru o teplotě 150–200 °C, což z něj činí ideální alternativu k parním kotlům pro průmyslové aplikace. Vzduchem chlazené spirálové tepelné čerpadlo AquaThermal Max Inverter Air-Cooled Scroll Heat Pump s chladivem R32 nabízí snadnou údržbu a ekologické funkce, ideální pro komerční a průmyslové aplikace. Všechna tato řešení zaujmou jak energetickou úsporností, tak jednoduchou instalací a inteligentní integrací, díky nimž jsou ideální volbou pro nejrůznější typy budov.
MBT si také trvale udržuje vedoucí pozici v úsporách energie díky integrovanému chytrému řešení iEasyEnergy. To nabízí optimalizaci využití energie napříč solárními moduly, skladováním energie a tepelnými čerpadly, to vše se zjednodušenou instalací a inteligentní konektivitou. Kromě přínosů pro komfort domácnosti a energetickou úsporu pak zároveň zajišťuje energetickou soběstačnost, bezpečnost a úspory energie.
Inovativní technologie společnosti MBT dosáhla značného úspěchu po celé Evropě. Její komplexní řešení HVAC s inteligentním řízením tak například transformuje projekt udržitelného bydlení na Maltě do „dynamické laboratoře" pro výzkum. V showroomu Mercedes-Benz v Estonsku zase zajišťuje 8 venkovních jednotek tepelného čerpadla Mars Large R290 stabilní, efektivní a nízkouhlíkové vytápění a ohřev vody po celý rok. Podobně v sídle starosty ve Španělsku řešení HVAC od společnosti MBT optimalizuje klimatizaci, zlepšuje regulaci teploty a kvalitu vzduchu a zároveň přináší významné úspory energie.
Společnost MBT zároveň na výstavě C&R posílila svůj závazek k ekologické udržitelnosti představením řešení, která podporují energetickou účinnost a inteligentní stavební technologie pro budoucnost.
KONTAKT: Fangxin Ding, fangxin.ding@midea.com