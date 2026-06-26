Midea Energy a CLOU Electronics představuje řešení pro skladování energie na veletrhu Chytřejší elektronická Evropa 2026

Společnost CLOU, zaměřená na segment velkokapacitního skladování energie, představila systém Aqua-C3.0 Ultra, který nabízí kapacitu 5,154 MWh v kompaktním kontejneru o délce přes 10 stop, přičemž celková hmotnost systému je méně než 39 tun. Ve srovnání s kontejnerovými systémy o délce 20 stop dosahuje tento produkt optimální rovnováhy mezi kapacitou, rozměry a hmotností, čímž výrazně snižuje logistické náklady, prostorové nároky a složitost instalace.
Pro komerční a průmyslové aplikace představila CLOU model Aqua-E261, který je díky své vysoké bezpečnosti, vysoké návratnosti a snadné údržbě a provozu vhodný pro velké komerční a průmyslové uživatele v Evropě. Zařízení využívá bateriové články o kapacitě 314 Ah s kapacitou jedné skříně 261 kWh a díky vyváženému chlazení na úrovni bateriového modulu i jednotlivých článků dosahuje celkového teplotního rozdílu mezi články ?2,5 °C.
Na veletrhu představila společnost Midea Energy své integrované energetické řešení pro datová centra využívající umělou inteligenci. Jako ústřední platforma tohoto řešení kombinuje CLOU silné stránky společnosti Midea v oblastech chlazení, inteligentní výroby a globálních dodavatelských řetězců s vlastními odbornými znalostmi v oblasti výkonové elektroniky a akumulace energie. Díky integraci systémů pro ukládání energie, HVDC (přenos stejnosměrného proudu o vysokém napětí), SST (polovodičový transformátor), BBU (záložní bateriovou jednotku) a chladicích jednotek společnosti Midea s kapalinovým chlazením a technologií maglev poskytuje toto řešení komplexní energetickou architekturu pro superpočítačová centra nové generace.
Vzhledem k tomu, že se systémy pro ukládání energie vyvíjejí směrem k velkokapacitním článkům o kapacitě 500 Ah a více, i nepatrné odchylky v konzistenci mezi jednotlivými články se promítnou do větších skutečných rozdílů v množství energie. V reakci na tento problém vydala společnost CLOU Bílou knihu o technologii přenosu energie DC-DC na úrovni článků. Tato technologie zavádí obousměrný kanál pro řízení toku energie mezi bateriovými články, který podporuje proudy až do 5 A, umožňuje nepřetržité online řízení konzistence bateriových článků a zvyšuje opakující se výnosy po celou dobu životního cyklu přibližně o 4 %.
Tato výstava je důležitou součástí oficiálního zahraničního vystoupení společnosti Midea Energy. Jako hlavní realizátor zahraniční strategie společnosti Midea Energy realizovala CLOU rozsáhlé projekty v oblasti akumulace energie v několika evropských zemích, včetně Řecka, Bulharska, Rumunska a Severní Makedonie, a v Evropě provozuje více než 50 zařízení pro akumulaci energie v komerčním a průmyslovém sektoru, mimo jiné ve Velké Británii, Německu a Nizozemsku. Do budoucna bude CLOU i nadále využívat komplexní zdroje a globální dodavatelské kapacity skupiny Midea Group, aby mohla působit jako dlouhodobý partner v rámci energetické transformace Evropy.
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