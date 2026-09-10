Midea na IFA 2026 zdůrazňuje své vedení v oblasti R290 a inovace udržitelných systémů vytápění, ventilace a klimatizace

Podpora udržitelného vytápění a chlazení pomocí technologie R290
Společnost Midea, která je již 16 let v řadě předním světovým výrobcem klimatizačních jednotek využívajících přírodní chladivo R290, zdokonalila související technologie v oblasti výkonu a bezpečnosti kompresorů. Chladivo R290 se vyznačuje extrémně nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP), emisemi CO2 blížícími se nule, neobsahuje žádné škodlivé látky PFAS a vykazuje přibližně o 10 % vyšší energetickou účinnost.
Průhledný model na stánku společnosti Midea umožnil návštěvníkům nahlédnout do fungování technologie uvnitř systému a ukázal, jak spolu jdou ruku v ruce ekologická odpovědnost a výkonnost. Od roku 2018 prodala společnost Midea po celém světě více než 10 milionu klimatizačních jednotek s chladivem R290, čímž přispěla ke snížení emisí uhlíku přibližně o 5,2 milionu tun ekvivalentu CO2 (tCO2e), což představuje dopad na životní prostředí srovnatelný s absorpcí uhlíku 6,2 milionu hektarů amazonského deštného pralesa.
Mezi představenými řešeními byl i H-Pack, vnitřní tepelné čerpadlo nové generace vyvinuté evropským výzkumným a vývojovým týmem společnosti Midea. Jeho kompaktní konstrukce určená výhradně pro vnitřní použití eliminuje potřebu venkovní jednotky, což majitelům domů pomáhá překonat problémy spojené s hlukem zvenčí, prostorem pro instalaci a stavebními omezeními. Konstrukce systému, která usnadňuje instalaci, zjednodušuje údržbu, zatímco dálková diagnostika umožňuje technikům identifikovat a řešit problémy na dálku, čímž se snižuje počet servisních návštěv a náklady na údržbu. H-Pack podporuje jak hybridní, tak plně elektrický režim vytápění, čímž nabízí evropským domácnostem větší flexibilitu a účinnost.
Společnost Midea rovněž představila systém PortaSplit, který byl vystaven v realistickém prostředí evropské domácnosti. Systém PortaSplit, oceňovaný pro svou jednoduchou instalaci, vysoký výkon a tichý provoz, pomáhá uživatelům vyhnout se nákladným instalačním pracím a zároveň zajišťuje příjemné vnitřní prostředí. V roce 2027 se u tohoto produktu plánuje přechod na chladivo R290.
VitaBreeze přináší novou éru přizpůsobivého pohodlí
Nově uvedený produkt VitaBreeze společnosti Midea získal ocenění IFA 2026 Technology Innovation Award, které vyzdvihuje inovativnost tohoto produktu v oblasti inteligentního řízení proudění vzduchu. Ocenění převzal Ralph Kobsik, generální ředitel společnosti Midea Europe GmbH, během veletrhu IFA 2026..
VitaBreeze je vybaven technologií „AirGrid", která mapuje uspořádání místnosti a umožňuje vizuální ovládání proudění vzduchu pomocí smartphonu. Detekce přítomnosti umožňuje, aby proud vzduchu sledoval nebo se vyhýbal osobám v místnosti podle individuálních preferencí, zatímco širokoúhlé rozptylování vzduchu zajišťuje rovnoměrný komfort v celé místnosti. Nejnovější technologie Breezeless Pro rozšiřuje pokrytí proudem vzduchu o 30 % a poskytuje jemné chlazení bez průvanu, aniž by došlo ke snížení výkonu.
Mezi další funkce patří přesná regulace vlhkosti „ClimaBalance" a systém ECOMASTER 2.0 s prediktivní optimalizací spotřeby energie, které společně zvyšují komfort a zároveň snižují spotřebu energie.
Inteligentní správa energie pro ekologičtější domácnosti
Společnost Midea rovněž představila Raynor Pro, vlajkovou loď mezi topnými systémy určenou pro severské podnebí. Raynor je schopen fungovat při teplotách až do -40 °C, při -25 °C si udržuje 100 % topný výkon a zároveň dosahuje energetické účinnosti třídy A+++ jak při vytápění, tak při chlazení. Tento produkt získal také ocenění iF Design Award za svůj charakteristický vzhled, který vyvinul milánský designérský tým společnosti Midea.
Celkový obraz doplňovalo řešení MHELIOS od společnosti Midea pro správu energie v domácnostech. Toto řešení, předvedené v typickém domácím prostředí, optimalizuje skladování a spotřebu energie na základě dynamických cen elektřiny s cílem snížit náklady a podpořit stabilitu rozvodné sítě. Řešení MHELIOS, které splňuje požadavky německého zákona EnWG § 14a, integruje nabíječky elektromobilů, tepelná čerpadla, solární systémy a akumulátory, čímž maximalizuje využití čisté energie a zároveň zachovává komfort v domácnosti.
Díky inovacím v oblasti udržitelných chladiv, inteligentního vytápění a chlazení a integrovaného řízení spotřeby energie společnost Midea i nadále dokazuje, jak mohou technologické inovace skloubit odpovědnost vůči životnímu prostředí s každodenním komfortem a zároveň podporovat dlouhodobé cíle Evropy v oblasti udržitelnosti.
Zdroj: Midea