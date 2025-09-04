Midea novým hlavním partnerem FC Barcelony

Autor:
  8:20
Barcelona (Španělsko) 4. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Světová jednička v oblasti chytrých domácích spotřebičů podepsala pětiletou dohodu o umístění loga na rukáv dresů klubu FC Barcelona od sezony 2026/2027

Společnost Midea a fotbalový klub FC Barcelona s hrdostí oznamují, že světová jednička v oblasti chytrých domácích spotřebičů se od sezony 2026/2027 stane hlavním partnerem klubu FC Barcelona, vítěze soutěží La Liga a Copa del Rey. Historická pětiletá dohoda zajistí značce Midea logo na rukávu všech zápasových i tréninkových dresů klubu FC Barcelona a rozsáhlou prezentaci během domácích utkání La Ligy.

Dne 2. září navštívilo nejvyšší vedení společnosti Midea stadion Spotify Camp Nou, kde smlouvu stvrdili svými podpisy prezident Midea International Business Lewis Fu a první viceprezident klubu FC Barcelona Rafael Yuste i Abel.

„Pro FC Barcelona bude ctí přivítat od sezony 2026/27 společnost Midea ve velké rodině Barçy," uvedl Rafael Yuste. „Její vedoucí postavení v oblasti chytrých domácích řešení a důraz na výzkum a inovace dokonale ladí s duchem klubu FC Barcelona, který hledí vpřed. Toto spojenectví znovu dokládá sílu značky Barça jako magnetu pro firmy z celého světa, které vidí v FC Barcelona ideální platformu pro své projekty," dodal.

„FC Barcelona je jedním z nejúspěšnějších klubů všech dob a zároveň jedním z nejoblíbenějších sportovních týmů na světě," uvedl Lewis Fu. „Těšíme se na dlouhodobé partnerství, v němž budou Midea a FC Barcelona světovou jedničkou jak na hřišti, tak mimo něj."

FC Barcelona získala 28 titulů v La Lize a pět trofejí Ligy mistrů, čímž se zařadila mezi nejúspěšnější kluby všech dob. Klub se těší celosvětové popularitě – má více než 430 milionů online sledujících, každoročně jej sleduje 400 milionů diváků u televizních obrazovek a prodají se dva miliony jeho dresů.

FC Barcelona se tak připojuje k rostoucímu seznamu klubů podporovaných společností Midea. Ta je aktivní také na poli národních soutěží, jako jsou Asijský pohár AFC 2027, Africký pohár národů CAF 2025 a Zlatý pohár CONCACAF 2025 a klubové turnaje včetně Ligy mistrů AFC a jihoamerické soutěže CONMEBOL Copa Sudamericana.

O společnostech Midea a Midea Group

Midea je značka domácích spotřebičů v rámci divize Smart Home Business společnosti Midea Group, vedle divizí průmyslových technologií, stavebních technologií, robotiky a automatizace, zdravotnictví a chytré logistiky.

Společnost Midea Group, založená v roce 1968, zaměstnává po celém světě více než 190.000 lidí, v roce 2024 dosáhla tržeb 57,5 miliardy USD a v roce 2025 se umístila na 246. místě žebříčku Fortune Global 500.

O klubu FC Barcelona

FC Barcelona se řadí mezi největší multisportovní kluby na světě a v roce 2024 oslavil 125. výročí svého založení. Vznikl v roce 1899 a dodnes je ve vlastnictví svých členů. Klub je pevně spjatý s Barcelonou a Katalánskem, ale zároveň má globální působnost – oficiální pobočky provozuje v Barceloně, Hongkongu a Miami.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2762448/IMAGE_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2762449/IMAGE_2.jpg

KONTAKT: Oneill Edward, edward.oneill@midea.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:52

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, přibude i zeleň

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, počítá se také s výsadbou nové zeleně. Oprava se týká chodníků, ale třeba i místního dětského a...

4. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

Běžecká akce Birell Grand Prix Praha omezí v sobotu zhruba od 16:00 do 22:00 dopravu v centru Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezení se dotknou jak automobilové dopravy, tak tramvají...

4. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:22,  aktualizováno  4.9 11:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komorní filharmonie Pardubice zahájí sezonu s novým šéfdirigentem

Komorní filharmonie Pardubice zahájí letošní 57. sezonu třemi koncerty s názvem Inaugurace. Uskuteční se 15. až 17. září v Sukově síni Domu hudby v...

4. září 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, chystá vyhlášku

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, v některých lokalitách přibývá přestupků způsobených opilci. Vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na...

4. září 2025  9:47,  aktualizováno  9:47

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou...

4. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Bitget převádí 440 milionů BGB na Morph Foundation s cílem urychlit růst BGB v roli gas a governance tokenu pro Morph Chain

4. září 2025  11:17

Teplice zřídily u školy stání pro rodiče, kteří vozí děti, jsou i v Děčíně

Teplice zřídily v ulici Verdunská nové parkoviště typu K+R (kiss and ride). Slouží hlavně rodičům, kteří ráno přivážejí děti do základní školy. Taková...

4. září 2025  9:35,  aktualizováno  9:35

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  11:02

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé. Platí to především pro toky na východu kraje a zejména pro Lužnici. V září se zřejmě situace...

4. září 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Šedesát procent českých dětí navštěvuje kroužky. Děláte jako rodič tyto chyby? Dejte si pozor

Zkušenosti z dětských sportovních kroužků bývají mnohdy klíčové pro vztah k pohybovým aktivitám v dospělosti. Mnoho ratolestí však kvůli chybám rodičů na sport ještě v brzkém věku zanevře. Odborníci...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.