Midea novým hlavním partnerem FC Barcelony

Společnost Midea a fotbalový klub FC Barcelona s hrdostí oznamují, že světová jednička v oblasti chytrých domácích spotřebičů se od sezony 2026/2027 stane hlavním partnerem klubu FC Barcelona, vítěze soutěží La Liga a Copa del Rey. Historická pětiletá dohoda zajistí značce Midea logo na rukávu všech zápasových i tréninkových dresů klubu FC Barcelona a rozsáhlou prezentaci během domácích utkání La Ligy.
Dne 2. září navštívilo nejvyšší vedení společnosti Midea stadion Spotify Camp Nou, kde smlouvu stvrdili svými podpisy prezident Midea International Business Lewis Fu a první viceprezident klubu FC Barcelona Rafael Yuste i Abel.
„Pro FC Barcelona bude ctí přivítat od sezony 2026/27 společnost Midea ve velké rodině Barçy," uvedl Rafael Yuste. „Její vedoucí postavení v oblasti chytrých domácích řešení a důraz na výzkum a inovace dokonale ladí s duchem klubu FC Barcelona, který hledí vpřed. Toto spojenectví znovu dokládá sílu značky Barça jako magnetu pro firmy z celého světa, které vidí v FC Barcelona ideální platformu pro své projekty," dodal.
„FC Barcelona je jedním z nejúspěšnějších klubů všech dob a zároveň jedním z nejoblíbenějších sportovních týmů na světě," uvedl Lewis Fu. „Těšíme se na dlouhodobé partnerství, v němž budou Midea a FC Barcelona světovou jedničkou jak na hřišti, tak mimo něj."
FC Barcelona získala 28 titulů v La Lize a pět trofejí Ligy mistrů, čímž se zařadila mezi nejúspěšnější kluby všech dob. Klub se těší celosvětové popularitě – má více než 430 milionů online sledujících, každoročně jej sleduje 400 milionů diváků u televizních obrazovek a prodají se dva miliony jeho dresů.
FC Barcelona se tak připojuje k rostoucímu seznamu klubů podporovaných společností Midea. Ta je aktivní také na poli národních soutěží, jako jsou Asijský pohár AFC 2027, Africký pohár národů CAF 2025 a Zlatý pohár CONCACAF 2025 a klubové turnaje včetně Ligy mistrů AFC a jihoamerické soutěže CONMEBOL Copa Sudamericana.
O společnostech Midea a Midea Group
Midea je značka domácích spotřebičů v rámci divize Smart Home Business společnosti Midea Group, vedle divizí průmyslových technologií, stavebních technologií, robotiky a automatizace, zdravotnictví a chytré logistiky.
Společnost Midea Group, založená v roce 1968, zaměstnává po celém světě více než 190.000 lidí, v roce 2024 dosáhla tržeb 57,5 miliardy USD a v roce 2025 se umístila na 246. místě žebříčku Fortune Global 500.
O klubu FC Barcelona
FC Barcelona se řadí mezi největší multisportovní kluby na světě a v roce 2024 oslavil 125. výročí svého založení. Vznikl v roce 1899 a dodnes je ve vlastnictví svých členů. Klub je pevně spjatý s Barcelonou a Katalánskem, ale zároveň má globální působnost – oficiální pobočky provozuje v Barceloně, Hongkongu a Miami.
