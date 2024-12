Midea posiluje globální pozici v oboru tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla: Průlomová technologie pro udržitelnost

Technologie tepelných čerpadel, kterou časopis MIT Technology Review označil za jednu z 10 průlomových technologií roku 2024 , je klíčovou inovací při snižování globální závislosti na fosilních palivech a prosazování uhlíkové neutrality. Peter Guan očekává v příštích dvou letech silné oživení trhu, které bude podpořeno technologickým pokrokem, podpůrnými politikami a rostoucím povědomím spotřebitelů.

Spolčenost MBT je v rámci skupiny Midea klíčovým segmentem specializujícím se na systémy vytápění, ventilace a klimatizace. Stojí v čele celosvětového rozvoje tepelných čerpadel, zejména v Evropě. Společnost již několik let aktivně rozšiřuje své působení na trhu tepelných čerpadel vzduch-voda v celém regionu.

Evropa: Prosperující centrum vývoje tepelných čerpadel

Evropská unie zavedla důrazné politiky na podporu zavádění tepelných čerpadel. Díky iniciativám, jako je Akt o průmyslu pro bilančně nulové emise (Net Zero Industry Act), se zjednodušilo schvalování, získávání finanční podpory i školení pracovních sil. Hlavní trhy včetně Německa, Francie a Polska rozšířily dotační rámce, což podle Petera Guana podpoří oživení a růst trhu.

Kromě toho si Evropská asociace tepelných čerpadel (European Heat Pump Association) v rámci svého akceleračního programu klade za cíl do roku 2029 uvést do provozu téměř 10 milionů tepelných čerpadel, z čehož by více než polovinu měla tvořit tepelná čerpadla vzduch-voda. Předpokládá se, že trh s tepelnými čerpadly pro komerční účely poroste složenou roční mírou růstu (CAGR) 12 % a do roku 2028 dosáhne 1,15 miliardy eur.

Strategie pro vedoucí postavení na trhu

S cílem využít růstový potenciál Evropy zavedla společnost MBT řadu strategických opatření k posílení lokalizovaných operací.

Založením evropského výzkumného a vývojového centra se společnost MBT zaměřuje na vývoj produktů přizpůsobených místním potřebám, čímž reaguje na měnící se požadavky trhu.

Spolupráce s distributory posílila online i offline marketingové kampaně a zvýšila povědomí spotřebitelů o výhodách tepelných čerpadel v obytných i komerčních sférách. Za poslední dva roky bylo v obchodech modernizováno více než 700 stojanů s tepelnými čerpadly.

Účast na oborových akcích dále posílila vliv společnosti MBT na trhu. Na veletrhu Chillventa 2024 představila společnost MBT ve spolupráci s francouzskou společností Trace Software softwarový nástroj Super Advisor pro systém řízení spotřeby energie iEasyEnergy, který propojuje fotovoltaické systémy, domácí akumulační baterie a tepelná čerpadla a dosahuje působivé míry energetické soběstačnosti 80–90 %. Software výrazně zvyšuje přesnost a nákladovou efektivitu řešení energetického managementu domácností.

Společnost MBT se také zaměřuje na rozvoj pracovních sil a provozuje 32 školicích středisek v evropských zemích, jako je Itálie, Německo, Maďarsko a Polsko, kde školí kvalifikované montéry tepelných čerpadel.

Společnost MBT také prostřednictvím akvizic (například akvizice společnosti Clivet v roce 2016) posílila svůj průmyslový řetězec a v poslední době investovala více než 60 milionů eur do nových výrobních a výzkumných zařízení, aby podpořila budoucí růst.

Rozšiřování působnosti v Severní Americe a Austrálii

Kromě Evropy působí společnost MBT také v Severní Americe a Austrálii. Podle Mezinárodní agentury pro energii se očekává, že severoamerický trh s tepelnými čerpadly vzroste do roku 2030 o více než 50 %, přičemž v USA dojde do roku 2023 k 25% nárůstu dodávek. Předpokládá se, že v Austrálii do roku 2030 vzroste využívání tepelných čerpadel o 40 %, a to díky vládním iniciativám, jako je Národní rámec pro přizpůsobení se změně klimatu (National Climate Change Adaptation Framework).

Společnost MBT přizpůsobila svou nabídku těmto trhům a uvedla na trh vysoce výkonná tepelná čerpadla a ohřívače vody, které splňují regionální požadavky. Důrazem na technologii, diferenciaci služeb a poprodejní podporu chce společnost MBT upevnit svou globální konkurenceschopnost.

Snaha o inovace a udržitelnost

Společnost MBT vyčleňuje 5 % svých ročních tržeb z prodeje na výzkum a vývoj, čímž zajišťuje trvale vedoucí postavení svých produktů. Společnost provozuje šest výzkumných a vývojových středisek a 93 školicích středisek po celém světě, což umožňuje rychlou reakci na požadavky trhu a udržuje služby na špičkové úrovni.

„Celosvětový průmysl tepelných čerpadel díky technologickému pokroku a příznivým politikám rychle roste," uvedl Peter Guan. „Vzhledem k tomu, že spotřebitelé stále více upřednostňují udržitelnost, nabízí toto odvětví významné příležitosti. Naše strategické zaměření na Evropu i na další oblasti nás staví do pozice hybné síly transformačního růstu tohoto důležitého odvětví."

