Midea představila na IFA 2025 vlajkové udržitelné inovace v duchu nízkouhlíkové budoucnosti

Průkopnická řešení s ekologicky šetrným chladivem R290
Hlavní roli sehrála řešení s chladivem R290, kterým se společnost Midea věnuje již více než 15 let. V čele globálního přijetí R290 stojí Midea již od roku 2010, kdy byla s podporou OSN otevřena první demonstrační výrobní linka na výrobu tohoto ekologického chladiva. Dnes provozuje 12 pokročilých výrobních linek R290 s roční kapacitou 6,4 milionu jednotek a čerpá z rozsáhlých praktických aplikací, které přinášejí měřitelné snížení emisí uhlíku po celém světě.
Společnost také hraje aktivní roli při tvorbě mezinárodních norem pro chladiva a urychluje zavádění přírodního chladiva R290 v celém odvětví. Díky práci více než 10.000 odborníků v oblasti výzkumu a vývoje a 42 pilotních laboratoří tak dnes Midea nabízí kompletní portfolio produktů využívajících R290. Jeden z jejích úspěchů představuje například hybridní tepelné čerpadlo H-Pack pro vnitřní použití, které vyvinul výzkumný, vývojový a designový tým společnosti Midea v Evropě. Díky použití chladiva R290 nabízí vysokou energetickou účinnost a kompaktní design bez venkovní jednotky. Jeho hybridní technologie umožňuje hladkou integraci s plynovými kotli a zajišťuje spolehlivé vytápění i v extrémních mrazech. To vše z něj dělá názorný příklad uplatnění vize společnosti Midea, která usiluje o zelenější budoucnost prostřednictvím technologií.
Raynor: Severský výkon s vynikajícím designem
Pozornost návštěvníků upoutala také vlajková loď společnosti Midea v oblasti nízkoteplotních čerpadel vzduch-vzduch s názvem Raynor. S energetickou třídou A+++ a špičkovou hodnotou SCOP (sezonního průměrného topného faktoru) 5,1 patří mezi nejúčinnější tepelná čerpadla na trhu. Testování prototypu prokázalo jeho schopnost spolehlivě fungovat při teplotách až -40 °C, udržovat plný topný výkon 5,0 kW při -25 °C a při maximálním výkonu dosáhnout až 8,0 kW.
Čerpadlo Raynor je navrženo s důrazem na výjimečnou odolnost a účinnost, která si poradí i s náročnými podmínkami severských pobřežních regionů. Díky pokročilým technologiím proti zamrzání a korozi – od speciálně potahovaných chladičů Prime Guard Hyper Grapfins přes speciálně konstruovaný podvozek s vyhřívanou spodní deskou až po keramická ložiska Flash Defrost s dlouhou životností, zajišťuje spolehlivý výkon v extrémním chladu a vlhkosti.
Tato kombinace odolnosti, účinnosti a inovativního designu již vynesla modelu Raynor mezinárodní uznání, včetně ocenění iF Design Award a Red Dot Design Award. Na veletrhu IFA 2025 převzal viceprezident společnosti Midea Residential Air Conditioning Vincent Chou a generální ředitel společnosti Midea Europe GmbH Ralph Kobsik přímo od generálního ředitele IFA Management Leifa Lindnera cenu za inovace ve vytápění Excellent Heating Technology Innovation Gold Award, která znovu podtrhla špičkové postavení této novinky mezi vytápěcími technologiemi nové generace.
Solstice: Komfort řízený AI
Klimatizační jednotka Solstice řízená umělou inteligencí je vybavena deflektorem s otáčením o 180°, který jemně vyrovnává proudění vzduchu pro nepřekonatelný komfort. Rychlé chlazení i vytápění se dokonale postará o vaše potřeby každý den.
Základem systému Solstice je ECOMASTER – nejnovější AI engine z dílny společnosti Midea. ECOMASTER, vytrénovaný na miliardách datových bodů, předpovídá změny prostředí a optimalizuje spotřebu energie s pozoruhodnou přesností. Díky tomu dokáže klimatizace Solstice udržovat dokonalý teplotní komfort na úrovni ±0,3 °C a zároveň snížit spotřebu energie o více než 30 %.
Společnost Midea rovněž oznámila své plány na vývoj přirozeného hlasové ovládání pomocí umělé inteligence ve spolupráci se společností Microsoft. Technologie založená na Microsoft Azure umožní uživatelům s klimatizací přirozeně komunikovat bez nutnosti používat speciální povely, a to v kterémkoli ze 145 podporovaných jazyků.
Prezentace společnosti Midea na veletrhu IFA 2025 znovu ukázala, jak velký důraz společnost klade na udržitelnost bydlení. Pomocí kombinace pokročilého strojírenství, vynikajícího designu a znalosti trhu proto vede oborovou nízkouhlíkovou transformaci. I nadále také dodává energeticky úsporná řešení, která dokonale vyvažují zodpovědný přístup k životnímu prostředí s každodenním komfortem.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771069/image1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771070/image2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771068/image3.jpg
KONTAKT: Lisa Zhao, zhaols15@midea.com