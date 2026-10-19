Midea představuje na veletrhu Chillventa 2026 komplexní řešení v oblasti vytápění a energetiky

Jednou z hlavních hvězd bylo tepelné čerpadlo pro vnitřní použití vyvinuté evropským výzkumným a vývojovým týmem společnosti Midea pod názvem H-Pack. Toto řešení nevyužívá venkovní jednotku, čímž řeší instalační výzvy evropského trhu a pomáhá překonat obavy z hlučnosti, nároků na prostor a splnění stavebních předpisů. Jeho modulární konstrukce zjednodušuje instalaci i údržbu a funkce diagnostiky na dálku snižuje počet servisních zásahů. Systém podporuje plně elektrický i hybridní provoz. Na stánku společnosti Midea byly k vidění také případové studie pilotních projektů z celé Evropy, které demonstrovaly univerzálnost systému H-Pack v reálných podmínkách různých instalačních scénářů.
Další atrakcí od značky Midea byl systém VitaBreeze s živou ukázkou technologie AirGrid. Ta umožňuje uživatelům pomocí smartphonu vizualizovat proud vzduchu a nasměrovat jej přesně tam, kde je to potřeba. K dalším funkcím systému VitaBreeze patří širokoúhlý rozptyl vzduchu, inteligentní detekce přítomnosti osob, nejnovější technologie Breezeless Pro s o 30 % větší plochou výstupu vzduchu, regulace vlhkosti ClimaBalance a prediktivní algoritmus ECOMASTER 2.0 optimalizující spotřebu energie.
Novinkou v segmentu prémiových splitových klimatizací je model Raynor, kombinující chlazení a vytápění energetické třídy A+++ se špičkovým designem oceněným iF Design Award i German Design Award. Model Raynor Pro, vyvinutý pro severské podnebí, poskytuje 100 % topný výkon při teplotě -25 °C a funguje i při teplotách až -40 °C.
Velký zájem vzbudil také systém PortaSplit s ukázkou reálných scénářů okenních instalací v Evropě. Toto řešení v sobě spojuje flexibilní využití, vysoký výkon a tichý provoz a vyznačuje se snadnou instalací, která dokáže výrazně snížit pořizovací náklady. Společnost Midea navíc oznámila, že v roce 2027 přejde PortaSplit na chladivo R290.
Další pozoruhodností je MHELIOS, řešení společnosti Midea pro správu energie v celé domácnosti. To pomáhá díky optimalizaci skladování a spotřeby elektřiny snižovat náklady domácností na energii* a zlepšovat účinnost rozvodné sítě, přičemž současně umožňuje integrované řízení nabíječek elektromobilů, tepelných čerpadel a solárních systémů i systémů pro skladování energie.
Společnost Midea v duchu svého závazku „Green Vision, Blue Future (zelená vize pro modrou budoucnost)" dlouhodobě prosazuje inovace v oblasti klimatizace a energetiky, které přispívají k efektivnějšímu, pohodlnějšímu a udržitelnějšímu životnímu stylu v celé Evropě.
*Německá případová studie prokázala roční úspory ve výši přibližně 1866 € v domácnosti se spotřebou 10.800 kWh.
Kontakt: G Dang, Danggh@midea.com
Zdroj: Midea
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59664.