Midea představuje na veletrhu Chillventa 2026 komplexní řešení v oblasti vytápění a energetiky

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  10:42
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Norimberk 19. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu Chillventa 2026, který se konal ve dnech 13.–15. října, představila společnost Midea inovace v oblastech vnitřních tepelných čerpadel, vytápění v chladném podnebí, inteligentního komfortu a správy domácí energie. Během veletrhu společnost navíc obdržela dvě ocenění od výzkumné společnosti Euromonitor „Světová jednička v oblasti invertorových klimatizačních jednotek pro domácnosti" a „Světová jednička v oblasti klimatizačních jednotek s chladivem R290", a to již počtvrté za sebou. Ocenění za společnost převzal generální ředitel společnosti Midea Europe GmbH Ralph Kobsik.

Jednou z hlavních hvězd bylo tepelné čerpadlo pro vnitřní použití vyvinuté evropským výzkumným a vývojovým týmem společnosti Midea pod názvem H-Pack. Toto řešení nevyužívá venkovní jednotku, čímž řeší instalační výzvy evropského trhu a pomáhá překonat obavy z hlučnosti, nároků na prostor a splnění stavebních předpisů. Jeho modulární konstrukce zjednodušuje instalaci i údržbu a funkce diagnostiky na dálku snižuje počet servisních zásahů. Systém podporuje plně elektrický i hybridní provoz. Na stánku společnosti Midea byly k vidění také případové studie pilotních projektů z celé Evropy, které demonstrovaly univerzálnost systému H-Pack v reálných podmínkách různých instalačních scénářů.

Další atrakcí od značky Midea byl systém VitaBreeze s živou ukázkou technologie AirGrid. Ta umožňuje uživatelům pomocí smartphonu vizualizovat proud vzduchu a nasměrovat jej přesně tam, kde je to potřeba. K dalším funkcím systému VitaBreeze patří širokoúhlý rozptyl vzduchu, inteligentní detekce přítomnosti osob, nejnovější technologie Breezeless Pro s o 30 % větší plochou výstupu vzduchu, regulace vlhkosti ClimaBalance a prediktivní algoritmus ECOMASTER 2.0 optimalizující spotřebu energie.

Novinkou v segmentu prémiových splitových klimatizací je model Raynor, kombinující chlazení a vytápění energetické třídy A+++ se špičkovým designem oceněným iF Design Award i German Design Award. Model Raynor Pro, vyvinutý pro severské podnebí, poskytuje 100 % topný výkon při teplotě -25 °C a funguje i při teplotách až -40 °C.

Velký zájem vzbudil také systém PortaSplit s ukázkou reálných scénářů okenních instalací v Evropě. Toto řešení v sobě spojuje flexibilní využití, vysoký výkon a tichý provoz a vyznačuje se snadnou instalací, která dokáže výrazně snížit pořizovací náklady. Společnost Midea navíc oznámila, že v roce 2027 přejde PortaSplit na chladivo R290.

Další pozoruhodností je MHELIOS, řešení společnosti Midea pro správu energie v celé domácnosti. To pomáhá díky optimalizaci skladování a spotřeby elektřiny snižovat náklady domácností na energii* a zlepšovat účinnost rozvodné sítě, přičemž současně umožňuje integrované řízení nabíječek elektromobilů, tepelných čerpadel a solárních systémů i systémů pro skladování energie.

Společnost Midea v duchu svého závazku „Green Vision, Blue Future (zelená vize pro modrou budoucnost)" dlouhodobě prosazuje inovace v oblasti klimatizace a energetiky, které přispívají k efektivnějšímu, pohodlnějšímu a udržitelnějšímu životnímu stylu v celé Evropě.

*Německá případová studie prokázala roční úspory ve výši přibližně 1866 € v domácnosti se spotřebou 10.800 kWh.

 

Kontakt: G Dang, Danggh@midea.com

 

Zdroj: Midea

 

 

PROTEXT

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59664.

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