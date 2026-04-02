Midea představuje na veletrhu MCE 2026 novinku H-Pack: zásadní pokrok v technologii a servisu cenově dostupných kompaktních tepelných čerpadel

Milán (Itálie) 2. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Midea, světová jednička v odvětví vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), oficiálně představila na veletrhu MCE 2026 své průlomové hybridní tepelné čerpadlo H-Pack. Toto oceňované kompaktní řešení určené výhradně pro vnitřní instalaci bude v Evropě k dostání ještě v tomto roce. Značnou pozornost ze strany odborníků v oboru i instalačních techniků si přitom získalo mimo jiné díky integrovanému systému poprodejního servisu.

H-Pack, navržený speciálně pro řešení jedinečných výzev evropského trhu, představuje klíčové řešení pro instalační techniky, kteří se snaží zjednodušit složité tradiční instalace. Se svou kompaktní skříní a designem vhodným pro vnitřní instalaci eliminuje logistické a regulační překážky často spojené s venkovními jednotkami. Zároveň díky tomu pozoruhodně zjednodušuje instalaci a údržbu. Zásluhou evropského týmu výzkumu a vývoje společnosti Midea a jeho technické dokonalosti získal navíc tento produkt prestižní ocenění MCE Excellence Award. Toto ocenění potvrzuje úsilí společnosti Midea v oblasti inovativních technologií a vysvětluje, proč si H-Pack získává takové uznání v profesionálním sektoru vytápění.

Nový standard v integrovaném poprodejním servisu

H-Pack přichází s propracovanou servisní infrastrukturou, která dokáže skloubit vysoký výkon produktu s nerušeným klidem pro uživatele. Součástí systému je průvodce spuštěním (Commissioning Wizard), který umožňuje technikům dokončit kompletní instalaci za pouhých pět minut zodpovězením několika návodných otázek. Jednotka je navíc plně propojena s vlastním servisním softwarem společnosti Midea, což umožňuje dálkové monitorování v reálném čase. Technici tak mohou diagnostikovat a řešit potenciální problémy prostřednictvím aplikace Midea Service App bez nutnosti návštěvy na místě, výrazně urychlit řešení problémů a snížit provozní náklady.

Pro situace vyžadující opravu na místě vytvořila společnost Midea speciální servisní sadu (Service Kit). Jedná se o kompaktní přenosný box obsahující nezbytné náhradní díly, který technikům poskytuje potřebné zásoby přímo na místě. Díky zjednodušenému pracovnímu postupu pod heslem „najít, vybrat, vyměnit" eliminuje servisní sada nutnost opakovaných návštěv nebo nouzového shánění dílů. Celkově pak zajišťuje profesionálním obchodním partnerům rychlejší a spolehlivější servis.

Všestranná výkonnost a škálovatelná udržitelnost

H-Pack představuje ideální přechodové řešení pro majitele nemovitostí, kteří dosud váhali s přijetím nízkoemisních technologií kvůli vysokým nákladům na přestavbu. Integruje se totiž přímo se stávajícími kotli a radiátory na fosilní paliva. Následně pak vybírá nejefektivnější zdroj tepla podle aktuálních podmínek a automaticky optimalizuje spotřebu energie.

Navzdory svým kompaktním rozměrům poskytuje H-Pack stabilní výkon, produkuje teplou užitkovou vodu s teplotou až 75 °C a udržuje energetickou třídu A+++ pro vytápění (pro průměrné klima – W3).

Systém lze doplnit o volitelnou jednotku Midea HydroBox, která ještě více zjednodušuje proces instalace spojením všech hydronických komponent do jednoho kompaktního modulu. Tím se zkracuje doba instalace z celého pracovního dne na přibližně jednu hodinu. Tento design umožňuje spotřebitelům začít s hybridním řešením a v budoucnu přejít na plně elektrický systém pouhou výměnou modulu HydroBox (namísto výměny celé jednotky).

Se systémem H-Pack přináší společnost Midea cenově dostupnou, profesionální cestu k udržitelnému vytápění domácností a znovu tak nastavuje laťku v oblasti HVAC.

 

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2946724/2026_03_31_181202_409.mp4 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946722/image_5025094_31296067.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946723/1.jpg

Kontakt: Mia Ding, fangxin.ding@Midea.com

