Midea uvádí VRF V9: Nová definice účinnosti v oblasti komerční vzduchotechniky a klimatizace

  14:28
Milán, 31. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Midea uvádí na trh VRF V9: Nová definice účinnosti, spolehlivosti a snadné instalace v oblasti komerční vzduchotechniky a klimatizace

Společnost Midea oficiálně představila nový VRF systém V9. V9 řeší úspory energie, což je pro majitele palčivé téma, dále náročné požadavky na stabilitu kritických aplikací a trvalé očekávání účinnosti instalace a poskytuje kompletní technické řešení.

Vynikající efektivita, která přináší hmatatelné výsledky

Účinnost výměny tepla je již dlouho úzkým místem při navrhování VRF systémů. Model V9 toto omezení překonává díky výměníku tepla typu G s rozsahem 310°, který při stejných rozměrech maximalizuje účinnost výměny tepla a zvyšuje energetickou účinnost ODU o 15 %. Aby tato účinnost zůstala konzistentní ve všech klimatických podmínkách, udržuje systém tepelného managementu s fázovou změnou chladiva stabilní chlazení o teplotě 30 °C, což zajišťuje stabilní výkon v extrémních vedrech i mrazech a zajišťuje nepřerušenou kontinuitu provozu.

Nekompromisní spolehlivost pro kritická prostředí

Pro nákupní centra, nemocnice a další zařízení, kde výpadky nepřicházejí v úvahu, není spolehlivost systému jen žádoucí vlastností, nýbrž nutností. Model V9 splňuje tuto potřebu díky několika vrstvám ochrany. Jeho elektrická řídicí skříň ShieldBox II s krytím IP68 poskytuje úplnou ochranu proti prachu, vodě a korozi, a zajišťuje tak nepřetržitý provoz i v extrémním horku, v pobřežní slané mlze nebo v prašném průmyslovém prostředí. V zájmu dlouhodobé stability se používá třízónová konstrukce oddělující napájení od řídicích kabelů, čímž zabraňuje náhodnému dotykovému rušení a chybám v pořadí fází.

Chladivo R32: Udržitelnost díky designu, bezpečnost díky technice

Chladivo R32 poskytuje vynikající ekologické vlastnosti s nižším GWP, což snižuje dlouhodobé náklady. Když průmysl přešel na chladiva A2L, stala se hlavním problémem bezpečnost. Model V9 řeší tento problém pomocí integrovaných senzorů úniku a zařízení pro rychlou reakci na vypnutí, které eliminují riziko poškození hardwaru. Pro zjednodušení je software pro výběr HVACSSP dodáván s předkonfigurovanými bezpečnostními protokoly EU, které uživatele provedou vyhovujícími návrhy během několika minut. Díky V9 je R32 praktickou volbou pro moderní budovy a naplňuje požadavky od ohleduplnosti k životnímu prostředí až po bezpečnost hardwaru.

Systém V9 prošel vůbec prvním třístupňovým hodnocením bezpečnosti hořlavých chladicích systémů VRF, které provedla společnost TÜV, a získal tak certifikát, který potvrzuje jeho špičkové mezinárodní bezpečnostní standardy. To vytváří pevný základ pro širší zavádění ekologických chladiv v odvětví HVAC.

Midea V9 VRF poskytuje měřitelnou účinnost, nekompromisní spolehlivost pro kritické aplikace a trvalý klid po celou dobu životnosti. Díky této nejnovější inovaci je společnost Midea i nadále lídrem budoucnosti komerční HVAC a poskytuje inteligentnější řešení pro udržitelný svět, která silněji akcentují potřeby uživatelů.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945365/Midea_R32_V9_VRF.jpg 

KONTAKT: Mia Ding, fangxin.ding@midea.com

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Ondříčkova

Ondříčkova

Jak ještě dlouho? Je to tady už od ledna :(

vydáno 31. března 2026  15:50

Hrad a zámek Frýdlant zahájí sezonu už ve středu, novinky má na hlavních trasách

ilustrační snímek

Příhraniční hrad a zámek ve Frýdlantu na Liberecku zahájí sezonu už ve středu 1. dubna, o den dříve než ostatní státní památky v kraji. Novinky má na obou...

31. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy

ilustrační snímek

Šumavský národní park spustí ve středu rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy. Novinkou letošní sezony je, že v červnu, září a říjnu bude možné na řeku vyplout...

31. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Studie:Teenageři v Česku začínají se sexem později, méně často používají kondomy

ilustrační snímek

Teenageři v Česku začínají sexuálně žít později než předchozí generace dospívajících, méně často používají antikoncepci a zejména kondomy. Zjistili to vědci z...

31. března 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

31. března 2026  15:32

Růst cen ropy zřejmě v Příbrami prodraží některé zakázky, firmám stouply náklady

ilustrační snímek

Růst cen ropy a dalších komodit v Příbrami zřejmě prodraží některé stavební zakázky. Radnici se ozývají dodavatelé, kteří chtějí zvýšené náklady promítnout do...

31. března 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Pardubičtí prvňáci dostanou omalovánky od talentovaného chlapce

Omalovánky plné automobilových veteránů dostanou letos pardubičtí prvňáci na začátku školního roku. Maloval je chlapec s poruchou autistického spektra z...

31. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Vědci z MU nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry

ilustrační snímek

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity nainstalují u vybraných mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům speciální biofiltry. Budou schopné snížit množství...

31. března 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

31. března 2026  15:12

Velikonoce v BILLE: Regionální mazance, česká vejce i pomlázky

31. března 2026

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

31. března 2026  14:54

Ohňostroje ve Varech končí, pořadatelé filmového festivalu chystají náhradu

Samotný závěr úvodního festivalového večera ozářil ohňostroj (1. července 2022)

Zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v Karlových Varech nově platí v celém městě. Vyhlášku v úterý schválili zastupitelé, v platnost vstoupila okamžitě. Reagovat musejí i pořadatelé mezinárodního...

31. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

