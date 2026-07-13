Miele se poprvé představilo na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech

Dominantou lounge byla plně vybavená aktivní kuchyně se spotřebiči Miele, kde šéfkuchař Tomáš Levý připravil receptury a vychutnávaly se čerstvé sladké i slané speciality. Velký zájem vzbudila zejména trouba Miele s intuitivním ovládáním a chytrou funkcí Food ID, která využívá vnitřní kameru a umělou inteligenci. Trouba sama pozná, jaké jídlo jste do ní vložili. Následně vám na displeji navrhne ideální program pro pečení. Nedílnou součástí programu byla také degustace kávy připravované na vestavných kávovarech Miele a inspirace pestrou nabídkou kávových receptur.
Festivalová prezentace ukázala spotřebiče Miele v prostředí, které je jim nejbližší – v útulné domácí kuchyni, kde naplno vynikají jejich výkon, intuitivní ovládání, nadčasový design i precizní zpracování. Úspěšná premiéra potvrdila, že spojení gastronomie, moderních technologií a výjimečné pohostinnosti je ideálním způsobem, jak představit značku Miele a nabídnout hostům příjemné místo pro chvíli odpočinku uprostřed festivalového dění.
Atmosféru Miele Experience Lounge si mohou zájemci připomenout i po skončení festivalu návštěvou Miele Experience Center v Praze, Brně nebo Bratislavě, kde se mohou seznámit s nejnovějšími intuitivními spotřebiči Miele.
Zdroj: WS Czech