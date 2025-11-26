Mifundo a SID spojují síly pro lepší využití přeshraničních úvěrových dat ve střední Evropě

Autor:
  16:35
Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - Fintechová společnost Mifundo, která vyvíjí panevropskou platformu pro přeshraniční úvěrová data, uzavřela nové partnerství se Společností pro informační databáze (SID), která provozuje v České republice registry klientských informací SOLUS. Ty poskytují bankám, nebankovním finančním institucím, mobilním operátorům a dalším nezbytná data pro posouzení platební morálky spotřebitelů i podnikatelských subjektů.

Každý rok mění miliony lidí v Evropě bydliště do jiné země z důvodu práce, studia či rodiny, a informace o jejich úvěrové historii zůstává uzamčena v rámci národních systémů. Když klient přichází s úvěrovou minulostí z jiné země, čelí banky nejistotě – informace jsou neúplné, ověřování je pomalé a modely pro posouzení rizika obtížně přeshraniční profily vyhodnocují.

Díky novému partnerství se jednotná evropská platforma Mifunda rozšíří o data z databáze SOLUS – největší databáze fyzických osob s dluhy po splatnosti v České republice – a také o informace z Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku. Banky využívající platformu Mifundo budou mít po souhlasu daného spotřebitele přístup k ověřeným českým údajům společně s daty z dalších zemí, což zlepší jejich schopnost posuzovat jeho platební morálku napříč státy a pomůže jim přijímat zodpovědná úvěrová rozhodnutí. Každý dotaz bude vždy proveden na základě pověření uděleného spotřebitelem, tedy s jeho výslovným souhlasem, a data budou zpřístupněna výhradně prostřednictvím bezpečných online dotazů.

„SID a registr SOLUS patří mezi nejdůvěryhodnější poskytovatele úvěrových informačních služeb na českém trhu,“ uvedl Kaido Saar, CEO Mifunda. „Poskytnutím jejich vysoce kvalitních dat do jednotného evropského rámce můžeme bankám pomoci omezit přeshraniční rizika a poskytovat mobilním Evropanům služby s větší jistotou a konzistencí.“

 „SOLUS více než dvacet let podporuje odpovědné úvěrování v České republice tím, že poskytuje věřitelům bezpečné, přesné a aktuální informace,“ doplnil Ján Hurný, výkonný ředitel SID. „Díky partnerství s Mifundem mohou česká úvěrová data přispět k silnějšímu a propojenějšímu evropskému úvěrovému trhu, což bude přínosem jak pro věřitele, tak pro spotřebitele.“

SOLUS v současnosti sdružuje přibližně 50 společností z různých ekonomických odvětví poskytujících služby českým spotřebitelům. Patří mezi ně nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií, platformy P2P půjček a další společnosti.

Tato spolupráce rozšiřuje rostoucí síť evropských datových partnerů Mifunda a posiluje jeho poslání učinit bankovnictví skutečně „bezhraničním“ – a umožnit rychlejší, spravedlivější a jednotnější rozhodování o úvěrech kdekoliv v Evropě.

Zdroj: SID

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabuje doprava

Aktualizujeme
V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze komplikuje husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno 

Sto exotických ptáků na dosah ruky. Zoopark Nehvizdy láká i na speciální vnitřní expozice

Emu na sněhu? V zooparku v Nehvizdech běžná věc.

Je konec listopadu. Ulicemi šustí spíš zimní bundy než barevné listí a dny jsou kratší. Čas výletů už dávno odvál studený vítr. Přesto pro vás jeden tip máme. Zoopark v Nehvizdech u Prahy má totiž...

26. listopadu 2025  17:59

Tramvaj v Praze na Letné srazila ženu, zraněná skončila v nemocnici

ilustrační snímek

V Praze na Letné srazila ve středu odpoledne tramvaj ženu. Zraněnou po střetu odvezla záchranná služba do nemocnice. Do prověřování okolností nehody se pustila policie, která v místě dočasně omezila...

26. listopadu 2025  17:52

Pelhřimov počítá příští rok s rekordním rozpočtem, navržený je jako miliardový

ilustrační snímek

Pelhřimov by měl příští rok hospodařit s rekordním, zhruba miliardovým rozpočtem. Podle starosty Ladislava Meda (ODS) bude na investice připravených přibližně...

26. listopadu 2025  16:08,  aktualizováno  16:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Moravskoslezské silnice jsou sjízdné, kvůli počasí ale přibylo nehod

ilustrační snímek

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes po nočním a celodenním sněžení většinou sjízdné, často ale jen se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách je na...

26. listopadu 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Jakub Halaj (v červené mikině) je spolu se svým známým Lukášem H. (podle...

Případ nevidomé seniorky okradené ve vestibulu metra Smíchovské nádraží začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 5. V souvislosti s krádeží jejího batůžku, v němž měla mimo jiné speciální telefon...

26. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Chytré boty a rukavice vyvinuté na ZČU se mají objevit na trhu do tří let

ChytrĂ© boty a rukavice vyvinutĂ© na ZÄŚU se majĂ­ objevit na trhu do tĹ™Ă­ let

Chytré boty a rukavice, jejichž tříletý vývoj ukončili výzkumníci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity (ZČU) počátkem letošního roku, by se měly...

26. listopadu 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Parkování v ulicích Zlína bude od ledna kontrolovat kamerové vozidlo

ilustrační snímek

Parkování v ulicích Zlína bude od ledna kontrolovat kamerové vozidlo Technických služeb Zlín. Systém má přinést efektivnější dohled, ušetřit čas městské...

26. listopadu 2025  15:49,  aktualizováno  15:49

Zadržený muž policistům hrozil i plival na ně. Zlámu vám kolena, křičel

Budova Okresního soudu v Lounech

Na dva roky poslal Okresní soud v Lounech do vězení třiašedesátiletého Milana Pěnčíka, jenž podle obžaloby letos v červenci nadával příslušníkům městské i státní policie. Mezi ním a strážníkem došlo...

26. listopadu 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

26. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  17:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na šibeničním vrchu v Liboháji v Poličce, kde se popravovalo, bude pietní místo

ilustrační snímek

V lesoparku Liboháj v Poličce na Svitavsku bude upomínka na bývalé popraviště. Archeologové tam našli pozůstatky dvou šibenic i kosterní ostatky. Místo...

26. listopadu 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

Největší ZUŠ v Česku má pavilon populární hudby, kapely se tam navzájem neruší

Kapela učitelů hradecké ZUŠ Střezina zahrála na otevření opraveného pavilonu...

Nové zkušebny populární hudby pro bicí či elektrické kytary už slouží žákům Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Největší zuška v republice do nich výuku přesunula v pondělí. Po víkendu...

26. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.