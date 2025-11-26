Mifundo a SID spojují síly pro lepší využití přeshraničních úvěrových dat ve střední Evropě

Každý rok mění miliony lidí v Evropě bydliště do jiné země z důvodu práce, studia či rodiny, a informace o jejich úvěrové historii zůstává uzamčena v rámci národních systémů. Když klient přichází s úvěrovou minulostí z jiné země, čelí banky nejistotě – informace jsou neúplné, ověřování je pomalé a modely pro posouzení rizika obtížně přeshraniční profily vyhodnocují.
Díky novému partnerství se jednotná evropská platforma Mifunda rozšíří o data z databáze SOLUS – největší databáze fyzických osob s dluhy po splatnosti v České republice – a také o informace z Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku. Banky využívající platformu Mifundo budou mít po souhlasu daného spotřebitele přístup k ověřeným českým údajům společně s daty z dalších zemí, což zlepší jejich schopnost posuzovat jeho platební morálku napříč státy a pomůže jim přijímat zodpovědná úvěrová rozhodnutí. Každý dotaz bude vždy proveden na základě pověření uděleného spotřebitelem, tedy s jeho výslovným souhlasem, a data budou zpřístupněna výhradně prostřednictvím bezpečných online dotazů.
„SID a registr SOLUS patří mezi nejdůvěryhodnější poskytovatele úvěrových informačních služeb na českém trhu,“ uvedl Kaido Saar, CEO Mifunda. „Poskytnutím jejich vysoce kvalitních dat do jednotného evropského rámce můžeme bankám pomoci omezit přeshraniční rizika a poskytovat mobilním Evropanům služby s větší jistotou a konzistencí.“
„SOLUS více než dvacet let podporuje odpovědné úvěrování v České republice tím, že poskytuje věřitelům bezpečné, přesné a aktuální informace,“ doplnil Ján Hurný, výkonný ředitel SID. „Díky partnerství s Mifundem mohou česká úvěrová data přispět k silnějšímu a propojenějšímu evropskému úvěrovému trhu, což bude přínosem jak pro věřitele, tak pro spotřebitele.“
SOLUS v současnosti sdružuje přibližně 50 společností z různých ekonomických odvětví poskytujících služby českým spotřebitelům. Patří mezi ně nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií, platformy P2P půjček a další společnosti.
Tato spolupráce rozšiřuje rostoucí síť evropských datových partnerů Mifunda a posiluje jeho poslání učinit bankovnictví skutečně „bezhraničním“ – a umožnit rychlejší, spravedlivější a jednotnější rozhodování o úvěrech kdekoliv v Evropě.
Zdroj: SID