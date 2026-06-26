Mikrofon Genius MIC-S400U nabízí přesnou kvalitu zvuku pro streamování

Mikrofon Genius MIC-S400U se snadno používá, stačí ho jen zapojit a díky funkci plug-and-play hned funguje bez jakéhokoli softwaru. Díky dvojímu připojení přes USB-A a USB-C ho navíc snadno propojíte s téměř jakýmkoli zařízením. Je také vybaven užitečným LED indikátorem stavu a nabízí efekty ambientního podsvícení. Kombinuje tedy praktické funkce s moderním designem stvořeným pro streamery.
Hlavní funkce:
- USB mikrofon pro streamování s univerzálním využitím
- Kardioidní charakteristika zaručuje čistý hlas a potlačení okolního šumu
- Součástí balení je pop filtr, který pohlcuje nežádoucí zvuky
- LED indikátor pro rychlé a snadné monitorování aktuálního stavu
- Ambientní LED osvětlení zajišťuje profesionální vzhled při streamování
- Kompatibilita s konektory USB-A a USB-C
Systémové požadavky:
- Windows 10 / Windows 11 nebo novější
- macOS 10.15 nebo novější
- Android 9.0 nebo novější
- iOS 14 nebo novější
- volný port USB-A nebo USB-C
Obsah balení:
- mikrofon MIC-S400U
- pop filtr na mikrofon
- stojan
- kabel USB-A a USB-C typu 2v1
- stručný návod
Cena a dostupnost
USB mikrofon MIC-S400U pro streamování se prodává za doporučenou cenu 599 Kč včetně DPH. Více informací naleznete na stránce produktu: https://www.geniusnet.com/cz/products/view/mic_s400u.
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius