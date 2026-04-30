Milan Design Week 2026: Společnosti Haier a Fisher & Paykel posilují svou pozici prémiových globálních značek a posouvají hranice, aby přispěly k lepšímu životu

Společnost Haier zde představila šestizónový zážitkový koncept, který propojuje design, adaptivní technologie a propojené ekosystémy. Jako prémiová značka skupiny Haier Group se na této akci úspěšně prezentovala také společnost Fisher & Paykel, která na veletrhu EuroCucina představila projekt Nature—Ritual a uvedla svou kolekci State of the Art, čímž znovu potvrdila závazek skupiny k řešením zaměřeným na člověka a k životnímu stylu obohacenému o umělecký rozměr.
Tato společná prezentace představovala významný milník v globální multiznačkové strategii společnosti Haier a ukázala, jak dvě odlišné značky – jedna zakotvená v inteligentních ekosystémech, druhá v tradičním designu – společně posouvají laťku moderního bydlení.
Budování globální sítě prémiových inovativních značek
Globální multiznačkový systém služeb společnosti Haier vychází z dlouhodobého závazku k hlubokému rozvoji jednotlivých trhů, založeného na jejích raných strategických krocích. Během tří desetiletí se společnost vyvinula z exportéra na plně lokalizovaného hráče s výrobními závody, výzkumnými a vývojovými centry a marketingovými centry po celém světě, čímž završila svůj model „trojice" zahrnující lokální výzkum a vývoj, výrobu a marketing.
Dopad inovačně orientované strategie společnosti Haier je patrný v celém jejím portfoliu značek. V roce 2012 skupina Haier Group převzala společnost Fisher & Paykel, globálního výrobce prémiových domácích spotřebičů z Aotearoa na Novém Zélandu, a synergie mezi oběma společnostmi přinesla významné výsledky v oblasti globální expanze, technologických inovací, vývoje produktů a posilování tržního postavení.
Přechodem od inovací orientovaných na akcionáře k inovacím zaměřeným na uživatele umožnila společnost Haier diferencované vymezení značek Haier i Fisher & Paykel na trzích v Austrálii a na Novém Zélandu. Díky podpoře společnosti Haier urychlilo novozélandské výzkumné a vývojové centrum, jedno z pěti globálních center společnosti Haier, průlomové inovace v oblasti zásuvkových systémů, motorů s přímým pohonem a lineárních kompresorů. Pračky Fisher & Paykel zvýšily svůj tržní podíl v Austrálii z méně než 1 % na 22 % za pouhých 18 měsíců a značka zároveň zaujímá vedoucí postavení v chladniček a venkovních produktů.
V roce 2025 získaly 60cm kombinovaná parní trouba Series 11 Minimal Combi-Steam Oven a 91cm vestavěná chladnička s mrazákem Series 11 Integrated Refrigerator Freezer značky Fisher & Paykel ocenění Red Dot: Best of the Best, které je uznáním vynikajícího designu značky. Společnost Haier přitom umožňuje značce růst a prosperovat, aniž by byla ohrožena její tradice.
Společnost Haier také podporuje lokální růst prostřednictvím výzkumu a vývoje a výroby budováním silného místního zázemí po celém světě.
Prostřednictvím strategického sportovního marketingu posílila společnost Haier emocionální vazby s mezinárodními spotřebiteli. Jako globální partner turnaje Roland-Garros a ATP Tour a oficiální partner fotbalového klubu Liverpool FC, PSG a italské Serie A představila společnost Haier rozhodčí kameru „Haier-Cam", která byla použita při více než 100 zápasech Serie A a díky níž se fanoušci ocitli přímo v centru dění. Tato partnerství přesahují pouhé umístění loga – vytvářejí společné okamžiky plné vášně a přispívají k hmatatelnému posílení značky.
Kromě chytrých spotřebičů rozšiřuje společnost Haier globálně své působení v oblastech zdraví, digitálních technologií a nových energií. Vybudovala výzkumné vědecké centrum ve Velké Británii a Nizozemsku a dodává mrazicí zařízení s ultra nízkými teplotami Oxfordské univerzitě, Imperial College a nemocnicím v Bologni a Kodani. Společnost Haier New Energy nasadila řešení v oblasti distribuované solární energie, ukládání energie a balkonových energetických systémů ve více než 50 zemích.
Do budoucna zůstává společnost Haier odhodlána budovat globální portfolio inovativních značek v souladu se svou vizí: „Více tvorby, více možností." Neustálým posouváním hranic technologie, lokalizace a mezioborových ekosystémů si společnost Haier klade za cíl vytvářet novou hodnotu pro uživatele i partnery a přispívat k chytřejší a udržitelnější budoucnosti domácností i podniků po celém světě.
