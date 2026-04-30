Milan Design Week 2026: Společnosti Haier a Fisher & Paykel posilují svou pozici prémiových globálních značek a posouvají hranice, aby přispěly k lepšímu životu

Milán (Itálie) 30. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Skupina Haier (Haier) úspěšně zakončila svou účast na Milánském týdnu designu 2026, který se konal ve dnech 21. až 26. dubna. Tato akce dále posílila globální pozici značky Haier jako prémiové a inovativní síly na mezinárodních trzích.

Společnost Haier zde představila šestizónový zážitkový koncept, který propojuje design, adaptivní technologie a propojené ekosystémy. Jako prémiová značka skupiny Haier Group se na této akci úspěšně prezentovala také společnost Fisher & Paykel, která na veletrhu EuroCucina představila projekt Nature—Ritual a uvedla svou kolekci State of the Art, čímž znovu potvrdila závazek skupiny k řešením zaměřeným na člověka a k životnímu stylu obohacenému o umělecký rozměr.

Tato společná prezentace představovala významný milník v globální multiznačkové strategii společnosti Haier a ukázala, jak dvě odlišné značky – jedna zakotvená v inteligentních ekosystémech, druhá v tradičním designu – společně posouvají laťku moderního bydlení.

Budování globální sítě prémiových inovativních značek

Globální multiznačkový systém služeb společnosti Haier vychází z dlouhodobého závazku k hlubokému rozvoji jednotlivých trhů, založeného na jejích raných strategických krocích. Během tří desetiletí se společnost vyvinula z exportéra na plně lokalizovaného hráče s výrobními závody, výzkumnými a vývojovými centry a marketingovými centry po celém světě, čímž završila svůj model „trojice" zahrnující lokální výzkum a vývoj, výrobu a marketing.

Dopad inovačně orientované strategie společnosti Haier je patrný v celém jejím portfoliu značek. V roce 2012 skupina Haier Group převzala společnost Fisher & Paykel, globálního výrobce prémiových domácích spotřebičů z Aotearoa na Novém Zélandu, a synergie mezi oběma společnostmi přinesla významné výsledky v oblasti globální expanze, technologických inovací, vývoje produktů a posilování tržního postavení.

Přechodem od inovací orientovaných na akcionáře k inovacím zaměřeným na uživatele umožnila společnost Haier diferencované vymezení značek Haier i Fisher & Paykel na trzích v Austrálii a na Novém Zélandu. Díky podpoře společnosti Haier urychlilo novozélandské výzkumné a vývojové centrum, jedno z pěti globálních center společnosti Haier, průlomové inovace v oblasti zásuvkových systémů, motorů s přímým pohonem a lineárních kompresorů. Pračky Fisher & Paykel zvýšily svůj tržní podíl v Austrálii z méně než 1 % na 22 % za pouhých 18 měsíců a značka zároveň zaujímá vedoucí postavení v chladniček a venkovních produktů.

V roce 2025 získaly 60cm kombinovaná parní trouba Series 11 Minimal Combi-Steam Oven a 91cm vestavěná chladnička s mrazákem Series 11 Integrated Refrigerator Freezer značky Fisher & Paykel ocenění Red Dot: Best of the Best, které je uznáním vynikajícího designu značky. Společnost Haier přitom umožňuje značce růst a prosperovat, aniž by byla ohrožena její tradice.

Společnost Haier také podporuje lokální růst prostřednictvím výzkumu a vývoje a výroby budováním silného místního zázemí po celém světě.

Prostřednictvím strategického sportovního marketingu posílila společnost Haier emocionální vazby s mezinárodními spotřebiteli. Jako globální partner turnaje Roland-Garros a ATP Tour a oficiální partner fotbalového klubu Liverpool FC, PSG a italské Serie A představila společnost Haier rozhodčí kameru „Haier-Cam", která byla použita při více než 100 zápasech Serie A a díky níž se fanoušci ocitli přímo v centru dění. Tato partnerství přesahují pouhé umístění loga – vytvářejí společné okamžiky plné vášně a přispívají k hmatatelnému posílení značky.

Kromě chytrých spotřebičů rozšiřuje společnost Haier globálně své působení v oblastech zdraví, digitálních technologií a nových energií. Vybudovala výzkumné vědecké centrum ve Velké Británii a Nizozemsku a dodává mrazicí zařízení s ultra nízkými teplotami Oxfordské univerzitě, Imperial College a nemocnicím v Bologni a Kodani. Společnost Haier New Energy nasadila řešení v oblasti distribuované solární energie, ukládání energie a balkonových energetických systémů ve více než 50 zemích.

Do budoucna zůstává společnost Haier odhodlána budovat globální portfolio inovativních značek v souladu se svou vizí: „Více tvorby, více možností." Neustálým posouváním hranic technologie, lokalizace a mezioborových ekosystémů si společnost Haier klade za cíl vytvářet novou hodnotu pro uživatele i partnery a přispívat k chytřejší a udržitelnější budoucnosti domácností i podniků po celém světě.

