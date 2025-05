Mileta v přestavbě mění svoji podobu

Na přestavbě křižovatky pracují dělníci už více než rok, a to za plného provozu.

Marek Novotný, Ředitel Správy Hradec Králové, ŘSD: "Teď od května probíhá druhá etapa, kdy se zrcadlově budou provádět ty konstrukční vrstvy zase v tom pravém pásu a v ulici Zborovská s připojením pruhu do nemocnice."

Lukáš Řádek, náměstek primátorky, Hradec Králové: "Mileta to je křižovatka a stavba, na kterou se čekalo 40 let. Teď se to konečně děje a je to rozhodně díky precizní spolupráci ŘSD, města a kraje.

Martin Kupka, ministr dopravy ČR: "Tohle je opravdu jedna z nejsledovanějších staveb, kterou právě ŘSD realizuje. Proč? Protože reálně zasahuje do centra jednoho z nejvýznamnějších českých měst."

Stavební práce běží zatím podle plánu, i když dělníci narazili na řadu komplikací.

Zdeněk Babka, zhotovitel a ředitel, M-silnice: "Ty zásadní problémy s tím, že se tu dělají podchody, tak styk s podzemní vodou a přeložky inženýrských sítích, které se také musely rozetapovat."

Do konce letošních prázdnin by měly být propojeny chodníky s cyklostezkou a zprůchodněn první podchod pod silnicí Hradecká. Kompletní dokončení stavby se očekává ve druhé polovině příštího roku.

Zdroj: POLAR televize Ostrava