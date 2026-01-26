Miliardový tah štětcem: Právníkova umělecká platforma zajistila v prvním měsíci více než 1 miliardu dolarů v závazných nabídkách – je připravena na rychlý růst

Dubaj (Spojené arabské emiráty), Sydney (Austrálie), Dillí (Indie) 26. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Odvážná vize právníka specializujícího se na zábavu a kreativní umění ve formě převratné online aukční platformy Lloyds Auctions, která byla spuštěna 1. ledna 2026, již zajistila více než 1 miliardu dolarů v závazných aukcích uměleckých děl, včetně více než 3.000 kusů během prvních několika týdnů. To ji řadí mezi nejrychleji rostoucí umělecké technologické platformy v historii.

Giuseppe Cassin strávil více než deset let uzavíráním mnohamiliónových obchodů pro filmaře, umělce, režiséry a sběratele. Frustroval ho zastaralý systém uměleckého světa – vysoké poplatky, prodej pouze na pozvání a trvalé problémy s integritou, a tak vyvinul převratnou myšlenku: digitální platformu, která pro ověřované umění dělá to, co Uber udělal pro taxislužby.

Propojuje prodejce přímo s globálním publikem pomocí přísné autentizace, špičkového kurátorství, transparentních poplatků a aukcí v reálném čase, které jsou přístupné komukoli a kdekoli. „Každému umělci, sběrateli a prodejci poskytujeme stejný globální přístup, který dříve měli jen málokteří," řekl Giuseppe Cassin, zakladatel Lloyds Creative Arts.

Cassin představil tento koncept investorům a zajistil si silnou podporu od přední online aukční síně Lloyds Auctions. Platforma byla oficiálně spuštěna 1. ledna 2026 a její první specializovaná online aukce se konala v polovině ledna. Představila významnou kolekci 30 mistrů jihovýchodní Asie, včetně děl umělců jako Maqbool Fida Husain, Francis Newton de Souza, Manjit Bawa a Vasudeo S. Gaitonde, s odhadovanou hodnotou v řádu desítek milionů. Reakce byla okamžitá a silná: prodávající a sběratelé se jen hrnuli.

Během prvních několika týdnů obchodování zaznamenala platforma objednávky uměleckých děl v hodnotě přes jednu miliardu dolarů, od děl renomovaných mistrů až po začínající talenty. „Naším posláním je zpřístupnit umění všem bezpečným a přívětivým způsobem," pokračoval pan Cassin. „Díky tomu, že je každé dílo přísně ověřeno a nezávisle autentizováno – včetně odborníka podle výběru kupujícího – mohou dražitelé a kupující dražit s větší důvěrou, zejména v případě mistrů a dalších kategorií umění s mimořádně vysokou hodnotou. Zároveň začínající umělci získávají okamžitou globální publicitu a zpětnou vazbu od zákazníků v reálném čase ohledně toho, co na jejich dílech rezonuje."

Rychlý vzestup platformy vzbudil silný zájem investorů a odborníků z oboru, kteří nyní považují status jednorožce (hodnota přes 1 miliardu dolarů) za realistický další milník. Pokud by této hranice dosáhla, zařadila by se mezi nejrychlejší vzestupy od dob platformy Canva.

Platforma každý den přivítá nové umělce a sběratele a pravidelně spouští nové aukce.

Objevte platformu a podívejte se na aktuální aukci lloydsauctions.com/art

O platformě:

Platforma byla spuštěna 1. ledna 2026 díky významné investici přední online aukční síně Lloyds Auctions. Jedná se o globální tržiště s uměleckými díly, které klade důraz na digitální technologie a kombinuje odbornou kurátorskou činnost, přísné nezávislé písemné ověřování pravosti a intuitivní rozhraní, aby byl nákup a prodej uměleckých děl plynulý, transparentní a přístupný všem.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2868605/Giuseppe_Cassin_viewing_1_of_the_pieces_from_the_collection_for_auction.jpg 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2868606/Vasudeo_S__Gaitonde__Indian__1924_2001__Untitled__1962.jpg 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2868607/F_N__Souza.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868608/Maqbool_Fida_Husain__Indian__1915_2011__Horses_Series__2006__Ballroom.jpg 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2868609/MANJIT_BAWA_1998.jpg 

Kontakt: Pro dotazy médií, rozhovory nebo obrázky ve vysokém rozlišení kontaktujte: Kirstie Minifie, Media Relations. E-mail: media@lloydsauctions.com, telefon: +61 458 240 469

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

