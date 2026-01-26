Miliardový tah štětcem: Právníkova umělecká platforma zajistila v prvním měsíci více než 1 miliardu dolarů v závazných nabídkách – je připravena na rychlý růst

Giuseppe Cassin strávil více než deset let uzavíráním mnohamiliónových obchodů pro filmaře, umělce, režiséry a sběratele. Frustroval ho zastaralý systém uměleckého světa – vysoké poplatky, prodej pouze na pozvání a trvalé problémy s integritou, a tak vyvinul převratnou myšlenku: digitální platformu, která pro ověřované umění dělá to, co Uber udělal pro taxislužby.
Propojuje prodejce přímo s globálním publikem pomocí přísné autentizace, špičkového kurátorství, transparentních poplatků a aukcí v reálném čase, které jsou přístupné komukoli a kdekoli. „Každému umělci, sběrateli a prodejci poskytujeme stejný globální přístup, který dříve měli jen málokteří," řekl Giuseppe Cassin, zakladatel Lloyds Creative Arts.
Cassin představil tento koncept investorům a zajistil si silnou podporu od přední online aukční síně Lloyds Auctions. Platforma byla oficiálně spuštěna 1. ledna 2026 a její první specializovaná online aukce se konala v polovině ledna. Představila významnou kolekci 30 mistrů jihovýchodní Asie, včetně děl umělců jako Maqbool Fida Husain, Francis Newton de Souza, Manjit Bawa a Vasudeo S. Gaitonde, s odhadovanou hodnotou v řádu desítek milionů. Reakce byla okamžitá a silná: prodávající a sběratelé se jen hrnuli.
Během prvních několika týdnů obchodování zaznamenala platforma objednávky uměleckých děl v hodnotě přes jednu miliardu dolarů, od děl renomovaných mistrů až po začínající talenty. „Naším posláním je zpřístupnit umění všem bezpečným a přívětivým způsobem," pokračoval pan Cassin. „Díky tomu, že je každé dílo přísně ověřeno a nezávisle autentizováno – včetně odborníka podle výběru kupujícího – mohou dražitelé a kupující dražit s větší důvěrou, zejména v případě mistrů a dalších kategorií umění s mimořádně vysokou hodnotou. Zároveň začínající umělci získávají okamžitou globální publicitu a zpětnou vazbu od zákazníků v reálném čase ohledně toho, co na jejich dílech rezonuje."
Rychlý vzestup platformy vzbudil silný zájem investorů a odborníků z oboru, kteří nyní považují status jednorožce (hodnota přes 1 miliardu dolarů) za realistický další milník. Pokud by této hranice dosáhla, zařadila by se mezi nejrychlejší vzestupy od dob platformy Canva.
Platforma každý den přivítá nové umělce a sběratele a pravidelně spouští nové aukce.
O platformě:
Platforma byla spuštěna 1. ledna 2026 díky významné investici přední online aukční síně Lloyds Auctions. Jedná se o globální tržiště s uměleckými díly, které klade důraz na digitální technologie a kombinuje odbornou kurátorskou činnost, přísné nezávislé písemné ověřování pravosti a intuitivní rozhraní, aby byl nákup a prodej uměleckých děl plynulý, transparentní a přístupný všem.
