Miliardy lidí se radí s AI. České firmy se předhánějí, aby je ChatGPT doporučil

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Praha 17. srpna 2026 (PROTEXT) - Zatímco celosvětově používají AI (Google AI či ChatGPT) k vyhledávání informací už miliardy lidí, český e-commerce trh se teprve učí, jak s tím pracovat. O tom, kterou firmu zákazník najde a kde nakoupí, začíná rozhodovat odpověď umělé inteligence. Data společnosti Marketing Miner ukazují, že dvě třetiny dotázaných firem (66 %) už svou AI viditelnost aktivně řeší a polovina z nich vidí prokazatelné výsledky. Zájem strmě roste: počet firem platících za měření AI viditelnosti se od ledna zčtyřnásobil a e-shopům přinášejí AI asistenti dvakrát více objednávek než na začátku roku.

Dvě třetiny firem už svou AI viditelnost aktivně řeší

V červencové anketě Marketing Mineru (871 respondentů) mezi firmami a e-shopy, které řeší vlastní marketing a SEO, a freelancery a agenturami, kteří je řeší pro své klienty, uvedlo 66 % dotázaných, že viditelnost své firmy nebo klientů v AI asistentech měří a snaží se ji aktivně ovlivňovat. Dalších 12 % ji sice měří, ale pro její zlepšení nepodniká další kroky. Dohromady se tak AI viditelností nějak zabývá 78 % dotázaných a jen 19 % ji dnes neřeší vůbec.

Že nejde jen o pohled odborného publika, potvrzují čísla konzultanta Pavla Ungra. Běžné firmy, které ho samy oslovují, chtějí AI viditelnost řešit čím dál častěji: více než dvě třetiny (39 z 57) letošních poptávek na SEO zmiňují AI viditelnost již v první zprávě.

„V minulém roce byla AI viditelnost téma, které jsem u klientů otevíral já. Letos už je to naopak: řeší ji nejen lidé z oboru, ale hlavně samotné firmy, které chtějí vědět, jestli je AI asistenti doporučují. A tempo poptávek dále zrychluje. První krok je přitom jednoduchý – začít viditelnost v AI měřit a sbírat data. Dnes už je to podle mě základ pro každou firmu.“ – Pavel Ungr, odborník na AI viditelnost a SEO.

Zájem o měření AI viditelnosti roste: v Marketing Mineru si ho platí 4× více firem než v lednu

Měření AI viditelnosti, tedy přehled o tom, jestli firmu ChatGPT, Gemini a další AI asistenti doporučují a jak si stojí proti konkurenci, si v nástroji Marketing Miner platí více než čtyřnásobek klientů oproti konci ledna (+355 %). V absolutních číslech jde řádově o stovky firem.

Největší překážkou není nezájem ani peníze, ale chybějící know-how

Necelá pětina dotázaných (19 %) přitom AI viditelnost zatím neřeší vůbec a dalších 12 % ji sice měří, ale pro její zlepšení zatím nic nedělá. Důvodem většinou není to, že by ji nepovažovali za důležitou (5 %), ani chybějící čas a peníze (22 %). Nejčastější odpovědí je bezradnost: 56 % z nich neví, jak na to a co by konkrétně měli dělat.

AI viditelnost je nová disciplína a zájem firem zatím předbíhá jejich know-how. Chybějící know-how je přitom ze všech překážek tou, kterou lze odstranit nejsnáze. Dnes už máme nástroje a postupy, které firmy celým procesem měření a zlepšování jejich viditelnosti v AI provedou.“ – Tomáš Novák, CEO společnosti Marketing Miner.

Počet objednávek z AI se e-shopům od ledna zdvojnásobil

Kolik zákazníků už AI asistenti posílají reálně českým e-shopům? Svá čísla e-shopy mohou zjistit v doplňku Marketing Mineru pro Shoptet „AI viditelnost a SEO“. Anonymizovaná data z více než stovky zapojených e-shopů ukazují jasný trend: počet objednávek přivedených AI asistenty i jejich podíl na všech objednávkách se od ledna zdvojnásobily.

Čísla o podílu AI na objednávkách jsou, ale je to jen doměřitelné minimum. Změřit lze pouze prokliky z AI asistenta rovnou do e-shopu, a ani ty ne vždy: návštěvy z mobilních aplikací asistentů se ve statistikách návštěvnosti k AI často vůbec nepřiřadí a spadnou mezi přímé příchody na web. Skutečné návštěvy a tržby z AI jsou podle odhadů Marketing Mineru minimálně dvakrát až třikrát vyšší, než kolik se jich dá doměřit. A k tomu je třeba připočíst vliv, který se v číslech neobjeví vůbec: AI asistent značku často jen zmíní nebo doporučí a zákazník si ji pak vyhledá sám. Měřitelná čísla jsou tak nejnižší možná hranice skutečného vlivu AI na tržby e-shopů.

V doměřitelných číslech se nejlepší e-shopy dostaly v posledních měsících až k pěti procentům objednávek z AI, tedy k podílu srovnatelnému se zavedenými marketingovými kanály. Desetina nejviditelnějších byla v červenci průměrně na 3 %, čtvrtina nejviditelnějších na 1,9 % a průměrný e-shop na 0,6 %. Objednávky z AI přitom nepřijdou e-shopu samy, rozdíl dělá připravenost a cílená optimalizace.

Na AI už reagují i samotné e-shopové platformy, a to ve dvou rovinách: řeší viditelnost e-shopů v odpovědích AI asistentů a zároveň nasazují AI jako nástroj, se kterým jde obchod spravovat jednodušeji a rychleji. Obojí ukazuje Shoptet, na kterém běží většina českých e-shopů. Zájem uživatelů dokládají čísla: doplněk „AI viditelnost a SEO“ patřil podle počtu instalací v prvním týdnu po spuštění mezi nejúspěšnější doplňky na platformě Shoptet.

U e-shopařů vidíme letos zásadní změnu chování. Ještě loni byla AI tématem, o kterém se mluvilo na konferencích. Dnes si e-shopy během prvních týdnů po spuštění hromadně instalují doplňky na měření AI viditelnosti a AI funkce běžně používají při každodenní správě obchodu, třeba ‚magickou hůlku‘ na AI tvorbu popisků produktů. Velký zájem je i o funkci MCP, která umožňuje spravovat celý Shoptet e-shop přes AI asistenta. Z novinky se stává rutina: e-shopaři chtějí vědět, jestli je AI asistenti doporučují, a zvykají si, že s AI pracují každý den.“ – Jan Hospodka, CEO společnosti Shoptet.

Polovina firem, které na AI viditelnosti pracují, už vidí prokazatelné výsledky

Že se práce na AI viditelnosti vyplácí, potvrzují zkušenosti těch, kdo s ní už začali. Mezi firmami a specialisty, kteří pro ni aktivně něco dělají, vidí prokazatelné výsledky polovina (50 %). Necelé čtyři z deseti (39 %) zatím přínos nedokáží posoudit a jen 11 % výsledky nevidí. Na důležitosti panuje mezi dotázanými shoda: 82 % považuje AI viditelnost pro firmy dnes za docela dost nebo zásadně důležitou. A její váha dál poroste – podíl těch, kdo ji označují přímo za zásadní, má do 12 měsíců stoupnout z 36 % na 62 %.

Firmy o důležitosti AI viditelnosti nepochybují, jen často nevědí, kde začít. Přitom hodně napoví už samotná data. Například to, co si AI asistenti při odpovídání sami na pozadí vyhledávají, je dnes měřitelné a pro optimalizaci velmi cenné. Nikdo ale neví, jak dlouho ještě půjde tato data získávat. Proto je dobré data o AI viditelnosti sbírat a ukládat už teď.“ – Vojtěch Toulec, spolumajitel společnosti Marketing Miner.

O Marketing Mineru

Marketing Miner pomáhá firmám a živnostníkům měřit a zvyšovat viditelnost a tržby z AI asistentů a vyhledávačů. Česká technologická firma staví na vlastních datech: ví, co lidé vyhledávají a které weby a značky se zobrazují na jaké dotazy ve vyhledávání i v odpovědích AI asistentů.

Od roku 2015 firma získala tisíce platících uživatelů na sedmi trzích a mezi její klienty patří například Alza, Heureka, Slevomat, GymBeam, Seznam nebo Decathlon. Pro e-shopy na Shoptetu navíc provozuje doplněk „AI viditelnost a SEO“, který jim jednoduše a bez technických znalostí pomáhá zlepšovat viditelnost a tržby z AI a vyhledávání.

Metodika

Anketa Marketing Mineru: sběr 6. až 29. 7. 2026 mezi uživateli a publikem Marketing Mineru (firmy a e-shopy řešící vlastní marketing a SEO, freelanceři a agentury pracující pro klienty). Započítány pouze dokončené odpovědi, n = 871; podotázky se zobrazovaly jen relevantním skupinám, proto mají menší základnu. Otázku na důvody dostali respondenti, kteří AI viditelnost neřeší nebo ji jen měří (n = 273). Otázku na výsledky optimalizace dostali jen respondenti, kteří AI viditelnost aktivně měří a snaží se ovlivňovat (n = 572). Složení respondentů: 37 % freelanceři pracující pro klienty, 25 % zaměstnanci firem, 19 % majitelé e-shopů a firem, 18 % lidé z agentur. Nejde o reprezentativní vzorek českých firem. Podíl AI na objednávkách e-shopů: anonymizovaná a agregovaná data z Google Analytics více než stovky e-shopů používajících Shoptet doplněk „AI viditelnost a SEO“, srpen 2025 až červenec 2026. Započítány jsou návštěvy a nákupy uživatelů, jejichž první návštěva e-shopu přišla z AI asistenta (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot, Claude a další); jde o měřitelný spodní odhad, doporučení a zmínky bez prokliku se nezapočítávají. Platící klienti: interní data Marketing Mineru o klientech platících za měření AI viditelnosti, leden až červenec 2026, vyjádřeno indexem (leden 2026 = 100). Poptávky: evidence Pavla Ungra, leden až polovina července 2026 (57 poptávek na SEO).

Kompletní zpráva s grafy

 

Zdroj: Marketing Miner

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