Miliony Čechů ji mají v telefonu. Aplikace Zásilkovny přidala žádané funkce

S mobilem vstáváme: 57 % Čechů ho kontroluje hned po probuzení, uvádí agentura STEM/MARK. Mobilem platíme, objem takových plateb v prvním pololetí 2026 meziročně vzrostl téměř o 30 %, ukazují data Sdružení pro bankovní karty. A dat v mobilu spotřebujeme skoro dvacetkrát víc než před osmi lety, vyplývá z výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu. Telefon logicky převzal i oblast zásilek. Aplikace Zásilkovny je nově postavená tak, aby v ní lidé to podstatné vyřídili během pár vteřin.
„Podle analytické společnosti Sensor Tower má naše aplikace v Česku pětkrát víc uživatelů než aplikace kteréhokoli jiného dopravce. Každý měsíc ji používají přes dva miliony lidí. Všechno, kvůli čemu do aplikace chodí, jsme pro ně ještě zrychlili a zjednodušili. A zásilku teď budou mít pod kontrolou i ve chvíli, kdy se jim změní plány. Ať si zásilku objednali do Z-BOXu, domů nebo na výdejní místo, během cesty ji nově na pár kliknutí přesměrují do jiného Z-BOXu nebo na jiné výdejní místo,“ říká Vladimír Soukup. Ten ve skupině Packeta, kam patří i Zásilkovna, řídí produkt, marketing a péči o zákazníky. A novinek je mnohem více.
Co aplikace Zásilkovny umí
Hned po otevření aplikace jsou vidět všechny zásilky k vyzvednutí, k odeslání i na cestě a celá jejich historie. Kde je zásilka, zjistí uživatel dvakrát rychleji než dosud. U každé zásilky jsou rovnou po ruce nejčastější akce, například otevření Z-BOXu, prodloužení úložní doby, sdílení nebo platba dobírky. Dobírku lze zaplatit přes Apple Pay nebo Google Pay, uloženou kartou nebo QR platbou přímo z účtu.
Výrazně jednodušší je i odesílání. Kdo posílá zásilky často, třeba při prodeji věcí z druhé ruky, ocení Zásilkovna ID. Příjemce si v profilu vytvoří vlastní QR kód se svými údaji a pošle ho odesílateli. Tomu se údaje vyplní samy a odeslání v aplikaci zabere až o 90 % méně času. Zásilku lze odeslat na tři kliknutí, opakované odeslání je až o 60 % rychlejší než dosud a příjemce lze nově vybrat přímo z kontaktů v telefonu. Zrychlila také samotná registrace a přihlásit se lze nově i přes účet Apple nebo Google.
Snadnější je i vrácení zásilky. Buď vše uživatel vyřídí přímo v aplikaci, nebo ho aplikace navede na postup a pravidla konkrétního e-shopu, takže je nemusí dohledávat.
„Novou generaci aplikace jsme navrhli podle toho, co nám lidé sami řekli. Z našich průzkumů víme, že chtějí mít vše kolem zásilek přehledně na jednom místě. Volali i po tom, aby šlo zásilku na cestě přesměrovat nebo ji snadno vrátit. Teď to všechno vyřídí na pár kliknutí. S pomocí umělé inteligence jsme aplikaci přestavěli za pouhých pět měsíců. Dali jsme si ambiciózní cíl spustit ji ještě před hlavní sezonou, aby lidem pomáhala právě ve chvíli, kdy zásilek posílají a vyzvedávají nejvíc,“ doplňuje Vladimír Soukup.
Co musí uživatelé udělat
Přechod na novou aplikaci je jednoduchý: kdo má zapnuté automatické aktualizace, dostane vše bez starostí, ostatním stačí aplikaci ručně aktualizovat. Nová verze se zavádí postupně a nejpozději do pátku 6. listopadu ji budou mít k dispozici všichni uživatelé. Účet, přihlášení, uložené karty, oblíbená místa ani zásilky včetně kódů k vyzvednutí se neztratí, vše se automaticky převede. Zásilku ze Z-BOXu lze i nadále vyzvednout také pomocí kódu na klávesnici.
Aplikace vyžaduje systém Android 8.0 nebo iOS 17.0 a novější. Užitečné informace k přechodu na novou aplikaci najdete na blogu Zásilkovny.
Zdroj: Packeta
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59903.