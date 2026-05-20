MillerKnoll na festivalu Clerkenwell Design Week 2026 představila návrhy pracovišť budoucnosti

Novinky zahrnují kancelářské systémy, ergonomické sezení, soukromé kanceláře, společenské prostory pro spolupráci i venkovní prostředí:
- Herman Miller představuje ve svém energickém showroomu novinku Bound Sit-Stand Booth and Desking, navržený pro soustředěnou práci bez rušivých vlivů v otevřených prostorech, v zónách pro krátkodobou práci či v knihovnách.
- Knoll představuje kolekci Konzert od designéra Paola Dell'Elceho – nový systém soukromých kanceláří vytvořený pro měnící se potřeby pracovních prostor, který umožňuje navrhovat vysoce individualizovaná řešení. Pozornost poutá také návrat židle Morrison Hannah Chair, kterou v roce 1973 navrhli Andrew Morrison a Bruce Hannah.
- Colebrook Bosson Saunders představuje oceněný stojan na notebook Lana nové generace, který spojuje ergonomické inovace s principy cirkulárního designu.HAY nabízí návštěvníkům venkovní instalaci na nádvoří The Sans, jejímž ústředním bodem je nová řada Palissade Cantilever s lehce a dynamicky působícím typem sezení.
- HAY zároveň představuje kolekci Deville spolu s kolekcí Terraza Outdoor.
- Muuto ve svém showroomu na náměstí St. John's Square představuje modulární pohovku Coltre od studia Studiopepe. Sochařsky pojatá a flexibilní pohovka, jejíž název vychází z italského slova pro „deku", bude oficiálně uvedena letos na podzim.
- NaughtOne debutuje s židlí Lotti, jednoduchou, ale důmyslnou kavárenskou židli navrženou Keijim Takeuchim, a modulárním systémem Pullman Modular, architektonickým řešením, které rozšiřuje oblíbený produkt NaughtOne.
Více informací naleznete v newsroomu MillerKnoll Newsroom.
O společnosti MillerKnoll
MillerKnoll je globální sdružení designových značek postavené na odkazech dvou ikon modernismu – společností Herman Miller a Knoll. Portfolio zahrnuje také nábytek a doplňky pro komerční a rezidenční prostory od značek Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne a Spinneybeck | FilzFelt. Vedena společným posláním „design pro blaho lidstva" vytváří společnost MillerKnoll nové poznatky, je průkopníkem inovací a podporuje nápady, které pomáhají lépe sladit prostory se způsobem, jakým lidé žijí, pracují a setkávají se. Ve fiskálním roce 2025 dosáhla společnost čistých tržeb ve výši 3,7 miliardy dolarů. Více informací naleznete na millerknoll.com.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2348253/MillerKnoll_Logo.jpg
Kontakt: media_relations@millerknoll.com