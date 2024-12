Miloš Juha, ředitel Lesního závodu Boubín: Nad kůrovcem lze získat kontrolu

Vimperk (Prachaticko) 10. prosince 2024 (PROTEXT) - Když Miloš Juha nastoupil do Lesního závodu Boubín, roční těžba kůrovcem napadeného dřeva dosahovala 213 tisíc kubíků. Díky preventivním opatřením a moderním technologiím klesl objem kůrovcového dřeva o 95 %. Když se napadené stromy odhalí včas, lze je vytěžit a prodat za standardní cenu. Lesní závod Boubín proto patří mezi nejvýdělečnější v republice a pyšní se zdravými lesy s přirozenou obnovou přesahující 60 %. A to přesto, že sousedí s Národním parkem Šumava, kde se proti kůrovci aktivně nezasahuje. Jak se to podařilo?