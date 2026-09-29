Mimořádná daň ohrožuje české rafinerie, energetickou bezpečnost i stabilitu trhu

Vláda schválila daň ve výši 50 % z nárůstu hrubé rafinérské marže oproti roku 2025, a to pro roky 2026 a 2027. Ministerstvo financí očekává za rok 2026 výnos přibližně 5,5 miliardy korun. Opatření je namířeno na jedinou společnost, rafinérskou a petrochemickou skupinu ORLEN Unipetrol.
„Podle naší analýzy návrh v současné podobě vyvolává vážné pochybnosti o svém souladu s ústavním pořádkem České republiky. Daň je totiž navrhována až v závěru roku, jehož ekonomické výsledky mají zpětně sloužit jako základ pro její výpočet. Zásadním způsobem tak mění ekonomické a daňové podmínky v době, kdy již byla přijata investiční, obchodní a provozní rozhodnutí. Takový postup může být v rozporu s principem právní jistoty a zákazem retroaktivity, které patří mezi základní principy demokratického právního státu. Navíc nesystémově postihuje pouze jednu společnost. Vytváří tím precedent, který může v budoucnu dopadnout i na další podniky, které se dostanou do podobné situace,“ říká Mariusz Wnuk, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.
Skupina ORLEN Unipetrol prochází zásadní transformací směrem k nízkoemisní a bezemisní budoucnosti a připravuje se na plnění přísných unijních pravidel. ORLEN Unipetrol od stoprocentního převzetí skupinou Orlen v roce 2018 každoročně investuje v průměru 10 miliard korun do bezpečnosti provozu, ekologizace, energetické účinnosti a modernizace výrobních technologií. Zároveň se v posledních letech musí vypořádávat s naprosto bezprecedentní geopolitickou a makroekonomickou situací, která fatálně postihuje konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu, ten český nevyjímaje.
„Hrubá rafinérská marže není čistý zisk. Musíme z ní financovat energie, emisní povolenky, zaměstnance, údržbu, logistiku, odpisy i miliardové investice. Rafinérský byznys funguje v cyklech lepších a horších období. V posledních dvou letech jsme si prošli mimořádně náročným obdobím opakovaných miliardových ztrát. Každá miliarda odvedená na mimořádné dani bude chybět při financování modernizace rafinerií, provozní bezpečnosti a dekarbonizačních projektů. Tyto investice jsou přitom nezbytné pro splnění přísných emisních požadavků Evropské unie a pro zachování naší konkurenceschopnosti. Jedině tak budeme schopni prostřednictvím stabilních dodávek pohonných hmot i nadále podporovat českou ekonomiku a podílet se na zajištění energetické bezpečnosti České republiky,“ říká Mariusz Wnuk.
Navíc ORLEN Unipetrol vydělané peníze nevyvádí do zahraničí, nýbrž je reinvestuje v české ekonomice. „Od získání stoprocentního podílu ve skupině ORLEN Unipetrol v roce 2018 neobdržela mateřská skupina ORLEN žádnou dividendu. Veškeré vytvořené prostředky byly využity na modernizaci, rozvoj a transformaci českých rafinerií. Tyto investice dále podporují českou ekonomiku. Dostávají je naši dodavatelé a jejich subdodavatelé, tvoříme pracovní místa a prosperitu nejen v místech, kde působíme. Dlouhodobě oslabit v době geopolitické nejistoty investiční schopnost firmy, která je součástí kritické infrastruktury státu, kvůli krátkodobému fiskálnímu přínosu nepovažujeme za správné řešení,“ uzavírá Mariusz Wnuk.
Zdroj: ORLEN Unipetrol
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59371.