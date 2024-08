Mimořádné sdělení k významnému kolísání ceny akcií společnosti UTime

Společnost UTime Ltd. („UTime") v poslední době zažívá na kapitálových trzích období neobvyklého kolísání ceny akcií. Jako zodpovědná společnost chápeme obavy účastníků trhu ohledně obdobných situací a domníváme se, že je nutné poskytnout veřejnosti v tomto ohledu transparentní a oficiální informace.

Za prvé, představenstvo a vedení společnosti jsou nedávným neobvyklým kolísáním ceny akcií velmi znepokojeni. Úzce spolupracujeme s příslušnými orgány, abychom zajistili soulad veškerých zveřejňovaných informací s regulatorními požadavky a ochranu zájmů investorů. Společnost v současné době funguje normálně a nedošlo k žádným událostem, které by ovlivnily její základy. Nedávno jsme rovněž oznámili náš oficiální vstup do zdravotnického průmyslu, spolupracujeme s renomovaným lékařem Dr. Ehudem Baronem a příslušnými studijními organizacemi a plánujeme získat laboratoř zaměřenou na vývoj vakcín proti opičím neštovicím.

Za druhé jsme na trhu zaznamenali různé spekulace a fámy o společnosti a rádi bychom výslovně upozornili, abyste nepřikládali váhu nepotvrzeným zprávám, které nebyly zveřejněny oficiální cestou. Společnost je i nadále odhodlána vytvářet hodnotu pro akcionáře a udržovat stabilní obchodní růst.

V reakci na zmíněné kolísání ceny akcií společnost zahájila interní šetření s cílem zjistit, zda nedošlo k úniku nezveřejněných informací nebo k jiným faktorům, které by mohly ovlivnit cenu akcií, přičemž v případě potřeby využije právních služeb pro zahájení procesu vyšetřování krátkých prodejů. Současně posílíme komunikaci s investory, abychom zabezpečili spravedlnost a transparentnost trhu.

Závěrem společnost vyzývá všechny investory, aby si zachovali racionální přístup a nenechali se ovlivnit krátkodobými náladami na trhu. Slibujeme, že o jakémkoli novém postupu či informacích vás budeme neprodleně informovat oficiální cestou.

Děkujeme vám za pochopení a podporu. Společnost bude situaci nadále sledovat a podle potřeby poskytovat aktuální informace. Vyčkejte prosím na vydání našeho oficiálního oznámení.

O společnosti UTime Limited

Společnost UTime Limited, založená v roce 2008, poskytuje cenově výhodná mobilní zařízení spotřebitelům po celém světě a pomáhá jednotlivcům s nízkými příjmy ze zavedených trhů, včetně Spojených států a rozvíjejících se trhů, jako je Indie a země v jižní Asii a Africe, získat lepší přístup k aktuálním mobilním technologiím. V roce 2024 se společnost UTime zavázala transformovat oblast zdraví a wellness prostřednictvím inovativních lékařských nositelných technologií. Využitím špičkového výzkumu a strategických partnerství se společnost UTime snaží poskytovat účinná řešení pro prevenci nemocí v celosvětovém měřítku. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti na adrese http://www.utimeworld.com/.

Výhledová prohlášení

Prohlášení v této tiskové zprávě o budoucích očekáváních, plánech a vyhlídkách, jakož i jakákoli jiná prohlášení týkající se záležitostí, které nejsou historickými fakty, mohou představovat „výhledová prohlášení" ve smyslu § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů, a amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Slova „očekávat", „věřit", „pokračovat", „mohl", „odhadovat", „očekávat", „zamýšlet", „může", „plánovat", „potenciální", „předvídat", „projektovat", „měl by", „cíl", „bude", „by" a podobné výrazy označují, že se jedná o výhledová prohlášení, ačkoli ne všechna výhledová prohlášení tato identifikační slova obsahují. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledku různých důležitých faktorů uvedených v části „Rizikové faktory" ve výroční zprávě na formuláři 20-F předložené Komisi pro cenné papíry a burzy (U.S. Securities and Exchange Commission) dne 30. července 2024. Veškerá výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě se vztahují pouze k datu jejího vydání a společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiného důvodu.

Pro více informací kontaktujte:

Eaky Tan

eaky@westock.com

