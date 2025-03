Ministerstvo technologií a vědy Zambie a společnost Huawei společně zahajují globální přehlídku chytrých vesnic, která zkoumá nové způsoby digitální transformace vesnic

V červenci 2024 byla po 30 dnech výstavby úspěšně předána první chytrá vesnice v Zambii. Tento projekt zajistil vesnici přístup k elektřině a internetu a také dosáhl telemedicíny a výuky na dálku.

Vlády po celém světě urychlují přechod k modernizaci inteligentních veřejných služeb na bázi umělé inteligence. Li Ťün-feng, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel Global Public Sector BU, během svého projevu zdůraznil, že digitální transformace vlád je klíčová pro posílení národních schopností a zlepšení blahobytu občanů. Umělá inteligence se stává klíčovou hnací silou této digitální transformace. Rozsáhlé využívání modelu DeepSeek znamená nejen technologický pokrok, ale také zásadní posun v dynamice výroby. Společnost Huawei spolupracuje s mezinárodními partnery, aby využila příležitostí a posunula digitální veřejnou správu směrem k inteligentnější a udržitelnější budoucnosti.

Na tomto fóru pozval Ko Chung-Eng, globální vedoucí vědecký pracovník společnosti Huawei pro oblast veřejných služeb, různé hosty, aby diskutovali o národní digitální transformaci. Ministr technologií a vědy Zambie Felix C. Mutati uvedl, že Projekt chytré vesnice hladce zapadá do zambijské vize s výhledem do roku 2030.

"Prostřednictvím chytrého vzdělávání nejenže posilujeme znalosti příští generace, ale také ji vybavujeme digitálními dovednostmi potřebnými k tomu, aby se jí dařilo ve čtvrté průmyslové revoluci. Digitální transformace Zambie není jen o technologiích – je o lidech, pokroku a potenciálu. Jde o posílení postavení komunit, překonání nerovností a vytvoření budoucnosti, v níž může každý Zambijec smysluplně přispívat k rozvoji země," řekl Mutati.

Společnost Huawei se drží konceptu "Zrychlování inteligence vlád a veřejných služeb, společné budování znalostní společnosti" a neustále rozšiřuje své obchodní scénáře, rozvíjí rozsáhlé využívání digitálních technologií, aby dosáhla vize "vynikající správy věcí veřejných, lepšího živobytí a vyšší ekonomiky" a podpořila vlády po celém světě při vytváření spravedlivé, efektivní a udržitelné digitální společnosti.

