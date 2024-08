Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu vyhlášky, která by v Česku zcela znemožnila prodej elektronických cigaret

"Jsme v šoku. Ministerstvo bez jakéhokoliv varování nebo konzultace chce fakticky zakázat e-cigarety v Česku. V tichosti připravuje změnu technické vyhlášky, jejímž důsledkem bude zánik vapování jako takového,“ říká Robert Hrdlička, předseda Komory elektronického vapování. "Tabákovou příchuť v současnosti užívá naprosté minimum lidí a bez dalších složek, které chce ministerstvo taky zakázat, bude zcela neprodejná. Právě v omezení dovolených látek vidíme největší problém. Ministerstvo tím v podstatě určuje, jak má tabák chutnat, a to naprosto amatérsky a bez znalostí – hrozí, že to bude zcela nepoživatelné,“ dodává Hrdlička.

Návrh a jeho důsledky jsou v přímém rozporu s tím, jak se k problematice méně rizikových alternativ kouření stavěla vláda ČR ve svém programovém prohlášení a ve všech koncepčních a strategických textech, které schválila. V září začne navíc definitivně platit nový systém spotřební daně, která má další čtyři roky postupně narůstat. "Chování státu je naprosto nelogické a zmatené. Nejprve tato vláda prohlásí, že chce e-cigarety jako méně škodlivé používat k omezení počtu kuřáků. Loni pak schválí daň, která bude rychle růst a za dva roky už bude nejvyšší v EU. A od příštího roku chce Ministerstvo zdravotnictví vaping zakázat plošně. Nerozumíme tomu,“ diví se Hrdlička.

Hrozí přechod uživatelů ke klasickým cigaretám či nákupům v zahraničí

V současnosti užívá e-cigarety okolo 11 % populace. Hrdlička k tomu uvádí: "Vážně si někdo myslí, že milion vaperů ze dne na den přestane? Stane se něco jiného – lidé si budou náplně buď sami míchat, nebo je pašovat ze zahraničí. Stát zcela přijde nejen o budoucí výnos spotřební daně, ale i o to, co do státního rozpočtu platíme na daních a odvodech nyní. V součtu jde o 6 – 8 miliard každý rok,“ varuje Hrdlička.

Dostupnost e-cigaret s různými příchutěmi hraje klíčovou roli při přechodu kuřáků na méně škodlivé alternativy, potvrzuje to i spoluzakladatel KEVAP Jan Válek. "Příchutě jsou důležitým aspektem atraktivity vapingu a pomáhají kuřákům se od cigaret oprostit. Jejich úplný zákaz bude mít drastické dopady na veřejné zdraví,“ vysvětluje Válek a dodává: "Aktuální návrh nejenže říká ‚dovolené jsou jen tabákové příchutě', ale všichni výrobci je navíc musí dělat z několika málo látek, což je absurdní,“ dodává.

Nesystémový a diskriminační přístup

Návrh vyhlášky se nevztahuje na další nikotinové výrobky. Například klasické cigarety jednotné balení mít nemusí. "E-cigarety jsou prakticky nejméně rizikovou náhražkou kouření, což potvrzují studie i čeští a zahraniční odborníci. Je proto naprosto nesystémové, když stát zruší jednu kategorii a ostatní nechá bez povšimnutí,“ říká Hrdlička. "Souhlasíme s rozumným omezením obalů, aby nebyly lákavé pro mladistvé, ale nikoli, aby měly opět větší omezení než normální cigarety,“ dodává Válek.

Komora elektronického vapování apeluje na ministerstvo, vládu i Parlament, aby zastavili tento nepromyšlený návrh. "Víme, že se řeší problém nadužívání vapingu u nezletilých – a je to dobře. Stát, ač na to má nástroje, dosud neumí vynutit zákaz prodeje lidem pod 18 let, který naši členové úzkostlivě dodržují. Inspekce může udělovat drastické pokuty nebo zakázat činnost firmě, která to poruší. Víme ale, že se o to vůbec nesnaží. Lze zvážit i tzv. licencovaný prodej, který omezí dostupnost a zlepší šanci na dohled nad trhem. Ani to ovšem úředníky nenapadlo,“ říká Hrdlička.

Novela vyhlášky, kterou Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo, ještě projde formálním připomínkovým řízením. Šanci vyjádřit se k němu ovšem nebudou mít experti, adiktologové ani širší odborná veřejnost. Vyhláška je totiž jen technický nástroj, který není předkládán ani vládě či parlamentu. KEVAP je přesvědčen, že právě nedostatek koncepční, odborně podložené a promyšlené diskuse je příčinou tohoto návrhu.

O KEVAPu

Komora elektronického vapování je dobrovolné sdružení prodejců elektronických cigaret a souvisejícího příslušenství v ČR a na Slovensku. Sdružení vzniklo za účelem sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků pro elektronické vapování. Mezi jeho činnost dále patří kontrola kvality zboží či podpora prodejců i uživatelů e-cigaret. Členové komory jsou vázáni přísnými pravidly, proto v prodejnách označených logem KEVAP nenajdete levné náhražky elektronických cigaret a e-liquidů bez potřebných atestů. Více na: www.kevap.cz

