Ministr obrany navštívil PBS Velká Bíteš

Firma v posledních letech dynamicky roste. V loňském roce dosáhla rekordního obratu 2,7 miliardy korun a v roce 2025 investovala do rozvoje výroby téměř jednu miliardu korun.
PBS Velká Bíteš vyrábí několik typů leteckých motorů včetně nejnovějšího proudového motoru TJ 200, uvedeného v loňském roce. Díky dlouhodobému vývoji a mnoha konkrétním aplikacím jsou motory PBS prověřené v reálném provozu, včetně využití v obranném sektoru u armád členských států NATO a jejich spojenců, i v civilních aplikacích po celém světě.
„Návštěva pana ministra potvrzuje otevřený dialog mezi resortem obrany a českými technologickými firmami. Jsme připraveni být Ministerstvu obrany dlouhodobým odborným partnerem,“ uvedl Milan Macholán, generální ředitel společnosti PBS Velká Bíteš.
Zdroj: PBS GROUP