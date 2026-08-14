Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštívil PBS Velká Bíteš, lídra českého leteckého průmyslu

Skupina PBS GROUP je globálním lídrem ve výrobě proudových motorů pro drony a další bezpilotní prostředky. Ve Velké Bíteši letos cílí na to vyrobit o 800 procent více motorů než v roce 2023. Závod tak zažívá historický růst, nabírá rekordní počet zaměstnanců a významně přispívá k zaměstnanosti v regionu.
V průběhu jednání managementu PBS s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem byl ministr seznámen s postavením společnosti PBS, která patří mezi významné české i světové výrobce v oblasti obrany a letectví, s jejími vývojovými aktivitami a významem pro český obranný průmysl a ekonomiku. Další část jednání byla věnována novému zákonu o odolnosti subjektů kritické infrastruktury, zejména otázkám souvisejícím s posílením bezpečnosti PBS Velká Bíteš, další spolupráci se Sekcí průmyslové spolupráce a možnostem jejího dalšího rozvoje.
„PBS Group je příkladem české firmy, která dokáže spojovat špičkový vývoj, náročnou výrobu a úspěch na světových trzích. Její dynamický růst, investice do rozšiřování výrobních kapacit a schopnost prosadit se v oblasti leteckých technologií jsou důležité nejen pro český průmysl, ale také pro posilování našich obranných a technologických kapacit. Velmi oceňuji, že firma zároveň vytváří nová kvalifikovaná pracovní místa a svůj další rozvoj pevně spojuje s Českou republikou,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
V doprovodu generálního ředitele PBS GROUP Petra Kádnera a generálního ředitele PBS Velká Bíteš Milana Macholána si prohlédl stávající i nově vznikající výrobní prostory pro leteckou výrobu, kde mu byly představeny hlavní výrobní činnosti společnosti, klíčové investice, nové projekty a významné mezinárodní spolupráce. Součástí programu byla také návštěva zkušebny leteckých motorů, kde si prohlédl řídicí velín a seznámil se s procesem testování leteckých motorů.
V závěru návštěvy se uskutečnilo společné fotografování ministra s managementem společnosti a zaměstnanci výrobních provozů. Při rozloučení byly ministrovi předány pamětní dary připomínající návštěvu společnosti.
Skupina PBS GROUP patří k nejúspěšnějším firmám v rámci českého leteckého průmyslu. V PBS Velká Bíteš se vyrábí proudové letecké motory, které pohání především bezpilotní prostředky jako jsou drony střely s plochou dráhou doletu. V závodě se vyrábí také energetické pomocné jednotky, které slouží pro startování a pohon palubních systémů u letadel a vrtulníků, a další výrobky pro letectví. Skupina se podílí na prestižních mezinárodních výrobních programech.
Zdroj: PBS GROUP
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