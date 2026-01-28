Ministr zdravotnictví Vojtěch přejímá záštitu nad programem EUPATI ČR. O třetí ročník pacientského vzdělávání je historicky největší zájem

Program EUPATI ČR je nejucelenější vzdělávací platformou pro pacientské advokáty v České republice. Nabízí systematický rámec vzdělávání, v němž na sebe jednotlivé moduly navazují a účastníkům poskytují komplexní přehled celého procesu. Od objevování a vývoje léčiv až po jejich schvalování a finální dostupnost. Do letošního třetího ročníku se přihlásil historicky nejvyšší počet zájemců – více než třicet pacientských advokátů a zástupců pacientských organizací.
„Pacienti jsou dnes více než příjemci zdravotní péče. Jsou partnery, kteří přinášejí nenahraditelnou zkušenost z praxe. Proto by u jednacího stolu nikdy neměli chybět. Profesionalizaci pacientských organizací a jejich vzdělávání považuji za velmi důležité. Program EUPATI ČR je smysluplnou iniciativou a mám v úmyslu ponechat jí dlouhodobou záštitu,“ říká ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
Vzdělávací program stojí na třech hlavních pilířích. Propojuje pacienty, akademickou sféru a farmaceutický průmysl. Česká republika se do evropského vzdělávání EUPATI aktivně zapojila již v roce 2022. Tehdy vznikla Česká národní platforma EUPATI (Czech EUPATI National Platform), jejíž vznik iniciovala první úspěšná absolventka originálního vzdělávacího programu v anglickém jazyce Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie. Díky tomu mohla následně vzniknout česká verze programu určená pro tuzemské pacientské organizace.
„Absolvování tohoto programu pro pacientské organizace znamená především posun k větší profesionalizaci. Předává znalosti, díky kterým se můžeme rovnocenně zapojovat do odborných debat a mít své místo u stolu, například v pacientských radách nebo při jednání se zdravotníky a institucemi. Když si jednotlivé strany rozumějí a dokážou se domluvit, je to přínosné nejen pro pacienty, ale pro celý zdravotnický systém,“ říká Mgr. Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie a iniciátorka České národní platformy EUPATI.
Na realizaci školení se podílí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a národní výzkumná infrastruktura CZECRIN pod vedením Masarykovy univerzity. „Program EUPATI ČR posiluje roli pacientů jako rovnocenných a informovaných partnerů. Vzdělaní pacientští zástupci nám umožňují otevřeně a srozumitelně vysvětlovat náročné postupy, kterými SÚKL zajišťuje bezpečnost léčby, a zároveň přinášejí cennou relevantní zpětnou vazbu z praxe. Právě tento dialog je klíčový pro důvěru a transparentnost celého systému,“ hodnotí spolupráci MUDr. Tomáš Boráň, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Nezastupitelnou roli ve vzdělávacím programu hraje také akademická sféra. „Pacientské organizace dnes stále častěji vstupují do odborných debat o výzkumu a vývoji nových léčiv, včetně fáze klinického hodnocení. Program EUPATI ČR jim poskytuje znalosti a širší souvislosti, díky nimž se dokážou v těchto komplexních tématech orientovat, rozumět odborným pojmům i procesům a vystupovat jako sebevědomí a kvalifikovaní partneři v dialogu s odborníky,“ uvádí PharmDr. Lenka Součková, Ph.D., zástupkyně výzkumné platformy CZECRIN a členka výboru EUPATI.
„EUPATI ČR dává pacientským organizacím pevný odborný základ jak v oblasti české legislativy a regulace, tak v evropském kontextu, který má na české zdravotnictví zásadní vliv. Pacientská advokacie přitom zajišťuje, aby zdravotnictví nebylo řízeno pouze tabulkami a rozpočty, ale aby v něm měl své místo i lidský rozměr a zkušenosti a potřeby pacientů. Silný a informovaný hlas pacientů proto vnímáme jako naši dlouhodobou prioritu,“ uzavírá Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
Vzdělávací program EUPATI ČR funguje v rámci Akademie pacientských organizací, která zajišťuje veškerou organizaci. Na webových stránkách EUPATI ČR je seznam všech proškolených pacientských advokátů, kteří jsou připraveni pro spolupráci. Jejich kompletní seznam a více informací k programu naleznete zde.
O programu EUPATI
EUPATI (Evropská pacientská akademie pro terapeutické inovace) je zavedený evropský vzdělávací program zaměřený na systematické zvyšování odborných znalostí pacientů a jejich zástupců. Jeho cílem je pomoci pacientským organizacím lépe porozumět výzkumu a vývoji léčiv, klinickému hodnocení, regulaci i rozhodovacím procesům ve zdravotnictví a umožnit jim kvalifikovaně se zapojovat do odborné diskuse o dostupnosti léčby. V České republice program EUPATI ČR funguje od roku 2024. V prvním ročníku jej úspěšně absolvovalo 17 účastníků, ve druhém roce dalších 22 zástupců pacientských organizací. Více informaci najdete na www.eupati.eu nebo na EUPATI ČR.
O AIFP
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 34 společností, které dokážou vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Více informací na www.aifp.cz.
Zdroj: AIFP