Ministři se dozví, co trápí bezpečnostní odbory

„Hlavními body jednání budou otázky stabilizace bezpečnostních sborů, nastavení kariérního řádu u policie i vězeňské služby a celková personální politiky těchto dvou největších bezpečnostních sborů,“ říká předseda odborů Tomáš Machovič.
Hlavním cílem schůzek je získat jasnou představu o záměrech a směřování vlády v oblasti bezpečnostních sborů, a to zejména ve vztahu k praktickému naplňování programového prohlášení vlády v resortech vnitra a spravedlnosti.
„Součástí jednání bude rovněž platové ohodnocení civilních zaměstnanců bezpečnostních sborů, jejichž finanční situace je na hraně únosnosti. Ti přitom zajišťují pro bezpečnostní sbory nutný servis a podporu, často se přímo podílejí i na zajištění bezpečnosti ve věznicích,“ dodává Machovič.
Zdroj: Tomáš Vašíček