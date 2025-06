Ministryně obrany Jana Černochová pokřtila nové české bojové vozidlo Pandur 8x8 EVO na veletrhu IDET 2025

Odhalení nového vozidla Pandur 8x8 EVO od společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV) proběhlo hned první den veletrhu. Slavnostního aktu se zúčastnili vrcholní představitelé ministerstva obrany v čele s ministryní Janou Černochovou, která vozidlo pokřtila, společně s hosty mu popřála mnoho úspěchů do budoucna a potvrdila, že je jedním z hlavních kandidátů na přezbrojení jednotek české armády: „Jsem ráda, že se v České republice vyrábí tolik vojenského materiálu, který je důležitý i pro naši soběstačnost. Vždy jsem byla příznivkyní toho, aby náš resort podporoval český průmysl nejen při propagaci v zahraničí, ale i nákupem našich výrobků.“ Stánek skupiny CSG navštívil i prezident České republiky Petr Pavel, který se zajímal o novinky vystavované jednotlivými firmami včetně nového Panduru 8x8 EVO.

Při křtu vozidla Pandur 8x8 EVO nechyběli ani zástupci českého obranného průmyslu v čele s předsedou Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR Lubomírem Kovaříkem i další pozvaní hosté. Lubomír Kovařík zdůraznil ekonomické přínosy výroby vojenských vozidel jako je Pandur v České republice: „Všechny tyto výrobky přináší multiplikační efekty pro ekonomiku České republiky. Máme spočítáno, že multiplikační efekt je na úrovni 2, u špičkových technologií, jako je třeba Pandur, je to až 3, což je bezesporu něco, co významně posiluje ekonomiku České republiky.“ Význam v Česku vyvinutého a vyráběného kolového obrněného vozidla Pandur 8x8 EVO podtrhl i zisk prestižního ocenění Zlatý IDET 2025.

Platforma Pandur 8x8 EVO je navržená s důrazem na zvýšenou balistickou a protiminovou ochranu osádky i samotného vozidla, která disponuje špičkovými elektronickými a komunikačními systémy a vysokou bojovou efektivitou. Pandur 8x8 EVO má k dispozici i elektronické systémy situačního povědomí založené na technologii umělé inteligence, které umožňují osádce vozidla lépe vnímat celkové dění na bojišti, nebo systém aktivní ochrany Iron Fist, jenž je schopen detekovat protipancéřovou munici, řízené střely či bezpilotní prostředky protivníka a také je dokáže efektivně likvidovat.

„Pandur 8x8 EVO přináší vysokou míru ochrany posádky, jak pasivní, tak aktivní, která naše vozidlo odlišuje od předchozí generace. Na současném bojišti totiž jen pasivní ochrana nepostačuje. Celé toto nové vozidlo funguje jako systém, integruje všechny moderní technologie a vychází z poznatků, které jsme mohli implementovat díky dění na současných bojištích. Nejedná se jen o nové vozidlo, je to celá platforma nové generace,“ řekl generální ředitel TDV Tomáš Mohapl.

Společnost TDV do Brna rovněž přivezla dvě modernizovaná vozidla Pandur II 8x8 osazená bezosádkovými bojovými věžemi nové generace. První z nich byl věžový minometný systém opatřený zbraní ráže 120 mm kompatibilní s širokým spektrem NATO munice. Druhé vozidlo bylo vybaveno lehkou věží určenou pro protivzdušnou obranu krátkého dosahu s kanónem ráže 30 mm a řízenými střelami kategorie země-vzduch.

Tatra Export představila na IDET 2025 celé portfolio vojenských vozidel automobilky Tatra Trucks, včetně několika premiér. Mezi hlavní novinky patřila modernizovaná Tatra 810 M, středně těžké logistické vozidlo s pohonem všech kol a nosností až 5,2 tuny. Toto vozidlo bylo oceněno titulem Zlatý IDET News 2025. Nový automobil využívá žebřinový rám v kombinaci s modernizovanými portálovými nápravami Tatra Rigid a je poháněn motorem o výkonu 206 kW. Poskytuje vyšší užitečné zatížení o více než 500 kg a zlepšené jízdní vlastnosti oproti starší verzi Tatra 810.

„Modernizovaná verze T 810 M vykazuje z pohledu použitých komponent a jednotlivých celků tzv. slučitelnost s předchozím provedením T 810 na úrovni více než 90 %. To je významný ukazatel a velmi příznivé číslo pro uživatele již provozovaného provedení tohoto vozu, včetně české armády, a to především z pohledu servisní podpory, dodávek náhradních dílů, způsobu ovládání a obsluhy i pravidelné údržby,“ vysvětlil obchodní ředitel Tatra Export Vladimír Sokolovský.

Premiéru si odbyla také čtyřnápravová varianta třetí generace řady Tatra Force 8x8 s novým dvanáctiválcovým motorem Tatra T3D-930 RE a s nástavbou pro kontejnerový nakladač. Návštěvníci měli možnost v rámci dynamických ukázek zhlédnout i valník Tatra Force 6x6 rovněž třetí generace. Ve statické expozici byl vystaven automobil Tatra Phoenix 10x10 s pancéřovanou kabinou a s mostním systémem Leguan.

Společnost Excalibur Army na veletrhu představila kolové obrněné vozidlo Patriot 4x4 opatřené zbraňovou stanicí, které díky své vysoké modularitě a univerzální architektuře může sloužit jako platforma pro širokou škálu použití. Dalším exponátem byl pozorovací a hlídkový systém Hector na podvozku Toyota Land Cruiser, který disponuje dálkově ovládanou stanicí Guardian 1.5 vybavenou optoelektronickými senzory pro denní i noční činnost a kulometem M2 ráže 12,7 mm. Na venkovní výstavní ploše Excalibur Army prezentovala vyprošťovací a odsunové vozidlo Treva-30 na podvozku Tatra 8x8 a dále byl k vidění raketomet RM-70 Vampire v nejnovějším provedení rovněž na podvozku Tatra 8x8. V rámci dynamických ukázek se představil mostní automobil AM-70 EX umožňující rychlé překonávání překážek a zajištění mobility mechanizovaných jednotek.

Divizi CSG Aerospace reprezentovaly společnosti Retia, Eldis a Pocket Virtuality. Společnost Retia představila mobilní 3D X-band radarový systém určený k ochraně proti bezpilotním prostředkům (C-UAS) na velmi krátkou vzdálenost. Tento kompaktní systém je schopen detekce nejen dronů, ale i klasických vzdušných a pozemních cílů, včetně letadel, vrtulníků nebo vozidel. Součástí expozice byla rovněž nejnovější varianta přenosného radaru s označením ReTwis 5+ konstruovaného pro lokalizaci a sledování osob za nekovovými překážkami.

Premiéru si na veletrhu odbyl také elektronický vozidlový systém situačního povědomí SAAV (Situational Awareness for Armored Vehicles) využívající prvky umělé inteligence. Systém poskytuje osádkám vojenských vozidel lepší orientaci v bojových situacích, automatizovanou analýzu hrozeb a schopnost včasného varování, čímž výrazně zvyšuje efektivitu jejich činnosti v bojových operacích. Retia také prezentovala vývojový projekt nového systému velení a řízení vzdušných sil vyvíjený ve spolupráci s izraelskou firmou TSG Advanced Systems.

Společnost Eldis se na veletrhu zaměřila na prezentaci svých nejnovějších radarových technologií formou modelů a digitálních prezentací. Hlavním exponátem byl kombinovaný primární a sekundární přehledový radar RL-2000/MSSR-1 NG navržený jako softwarově definovaný systém s cílem maximalizovat provozní efektivitu a minimalizovat nároky na obsluhu. Součástí prezentace byl také nový přesný přibližovací radar PAR-NG pro provoz na civilních i vojenských letištích. Prezentované portfolio doplnil 3D radar dlouhého dosahu RL-3000, který rovněž pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů.

Společnost Pocket Virtuality uvedla v rámci expozice skupiny CSG systém Lumnio, určený pro servisní a údržbové práce vojenské techniky s využitím rozšířené reality. Systém zahrnuje databázi servisních postupů, návodů a instruktážních materiálů (včetně 3D prvků, videí a fotografií), které se zobrazují prostřednictvím chytrých brýlí přímo v zorném poli technika nebo s využitím běžných mobilních zařízení (tablety, smartphony).

V expozici skupiny CSG nechyběla ani MSM Group zastřešující výrobce munice a speciální techniky. Pod značkou ZVS byla prezentována munice ráže 30 mm, dělostřelecká munice ráže 155 mm kompatibilní se standardy NATO a široké spektrum pyrotechnických komponent. Fábrica de Municiones de Granada ze Španělska představila tankovou munici ráže 105 a 120 mm, dělostřeleckou munici 105 mm a doplňkové pyrotechnické prostředky. VOP Nováky přivezla výcvikovou munici ráže 155 mm, dělostřeleckou munici ráže 122 mm a minometné granáty ráže 60 mm, 81 mm a 120 mm. Do MSM Group patří i společnost Vývoj Martin, která ve venkovní expozici vystavila dva speciální vojenské zodolněné kontejnery. Command shelter na standardní platformě ISO IC kontejneru je taktický kontejner určený k ochraně jak osádky, tak citlivých technologií uvnitř. Integruje pokročilé obranné prvky pro zajištění provozní bezpečnosti, přežití v bojových podmínkách a elektromagnetického stínění. Technical High Mobility Shelter je zcela autonomní kontejner schopný samostatného nebo dálkově řízeného provozu. Jeho konstrukce poskytuje ochranu integrovaných systémů a nabízí stejnou úroveň stínění, maskování a mobility jako Command Shelter.

Společnost Excalibur International (EI) rozšířila expozici CSG o oblast bezpilotních prostředků (UAS) a vyčkávací munice. Návštěvníci si mohli prohlédnout model chytré vyčkávací munice Chaser v reálné velikosti včetně odpalovacího zařízení a přenosného batohu. Dále byly vystaveny typy Scorpio 500 a 1000 v podobě lehkých kvadrokoptér s hmotností kolem 2 kg. Prezentace zahrnovala i průzkumný mikro UAS Xtender a systém UAS Hunter určený k eliminaci nepřátelských dronů prostřednictvím mechanického záchytného systému. K vidění byl rovněž model systému protivzdušné obrany Korkut instalovaný na podvozku Tatra 6x6, který vzniká ve spolupráci s tureckou společností Aselsan. Na stánku CSG bylo také prezentováno portfolio malorážové munice pro ruční zbraně z produkce několika firem skupiny CSG.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG je vlastněna českým podnikatelem Michalem Strnadem. Dodává technologie do celého světa, které pomáhají zajistit bezpečnější a stabilnější budoucnost. Zaměřuje se na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví. S klíčovými výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA exportuje CSG své produkty po celém světě. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní podnikatelské aktivity. Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis. Skupina se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií, které jsou nezbytné pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává přes 14 000 zaměstnanců napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi. Tržby CSG, po započítání The Kinetic Group za celý rok 2024, dosáhly 5,2 miliardy EUR. Konsolidované tržby skupiny činily 4 miliardy EUR.

Zdroj: Czechoslovak Group

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.