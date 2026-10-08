Minotti Praha propojuje na DesignBloku italský design, české sklo a fotografii

Kolekce Minotti 2026 čerpá inspiraci z designu 70. a 90. let a přináší nové sedací systémy Orion, Ruffle a Softcase i další nábytkové solitéry. Minotti Praha se představuje také ve Veletržním paláci, kde je v rámci DesignBlok Selects vystaveno křeslo ELAS od Marcia Kogana / Studia MK27.
Novou kolekci i doprovodnou instalaci mohou návštěvníci objevit v showroomu Minotti Praha na Petrském náměstí 7. V sobotu 10. a v neděli 11. října bude mimořádně otevřeno od 10 do 14 hodin.
Zdroj: Minotti Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59544.