Mio MiVue R860WD: zrcátková kamera se STARVIS 2 senzorem, 2.5K přední i zadní kamerou a prémiovými funkcemi pro řidiče

Autor:
  16:58
Praha 26. září 2025 (PROTEXT) - Mio, přední světový dodavatel bezpečnostních kamer do vozů a navigací, uvedl novou verzi prémiové, zrcátkové autokamery z R-série, a sice Mio MiVue R860WD Dual 2.5K E-Mirror. Duální autokamera disponuje 2.5K natáčením s TOP verzí optického senzoru Sony STARVIS 2, Night Vision technologií, 11.26" IPS antireflexním dotykovým displejem, ale i pokročilým parkovacím režimem, GPS modulem s radary aj. a superkapacitorem s extrémní odolností a WIFI 5 GHz pro vysokorychlostní přenos.

 Nahrávání v rozlišení 2.5K 1440P rychlostí 30 snímků za sekundu

Sada kamer pořizuje záznam v rozlišení 2.5K 1440 pixelů (nebo FHD 60 fps) a zachytí veškeré detaily vaší cesty. Je vybavena širokoúhlým objektivem, takže si můžete být jisti, že žádná část vaší cesty nezůstane nezachycena.

Přední kamera není integrována do dotykového zrcátka a může být umístěna jakkoliv bude řidiči při výhledu vyhovovat. Samostatné 2,5K kamery tak umožnuje flexibilní nastavení úhlu snímání podle různých potřeb a mají nerušený výhled na sklech vozidla.

 

Upgradujte na technologii STARVIS 2™ pro jasné detaily

Technologie STARVIS 2™ vyvinutá společností Sony poskytuje jasnější a ostřejší kvalitu obrazu a barev a zároveň vylepšuje a optimalizuje jas pro záznam v noci, čímž zajišťuje spolehlivější záběry z jízdy. Zároveň jde o jeden z TOP optických senzorů na trhu.

11.26" IPS obrazovka – antireflexní dotyková obrazovka

11,26" velká obrazovka s designem úzkého rámečku dokonale kryje původní zpětné zrcátko, spárované s kabelovým konektorem 3 v 1. Design ve tvaru L dokonale skryje vodiče, zabraňuje ohýbání a udržuje nerušený výhled. Vysoký jas a pronikavé zrcátko s optimalizací expozice HDR napomáhá čitelnosti za jakékoliv situace.

Zároveň umožňuje přepnout nejen na obraz zadní kamery, nebo jen přední kamery, ale i obě kamery současně.

Integrovaná vysokorychlostní Wi-Fi a rychlé párování pomocí QR kódu

Integrovaná Wi-Fi 5 umožňuje vysokorychlostní přenos, díky čemuž je stahování videa ještě rychlejší. Naskenujte QR kód zobrazený na MiVue R860WD a připojte se k Wi-Fi přes MiVue PRO aplikaci snadno a rychle v jednom kroku.

Parkovací režim 3 v 1: Nepřetržité monitorování, režim úspory energie nebo časosběrný režim

Když je motor vypnutý, přepne se MiVue R860WD do inteligentního parkovacího režimu. Pokud senzor detekuje náraz nebo pohyby v blízkosti přední části vozidla, automaticky se aktivuje nahrávání. To pomáhá shromažďovat důkazy, i když nejste ve vozidle.

Vestavěný Superkapacitor

Díky vestavěnému superkondenzátoru je MiVue R860WD mnohem odolnější vůči změnám teploty, což poskytuje vyšší úroveň spolehlivosti a ochrany.

GPS polohování – automatická kalibrace času/polohy

Díky integrovanému GPS polohování zaznamenává MiVue R860WD rychlost jízdy, přesnou polohu a čas. Rovněž zajišťuje automatickou kalibraci času a polohy, a to i delší době mimo provoz.

Vylepšené upozornění na radary a úseková měření

MiVue R860WD zobrazuje vzdálenost a čas (vteřiny) k rychlostní kameře (radary), upozorňuje na kamery hlídající přejezd na červenou (křižovatky, semafory). Novinkou je i moderní funkce upozorňování před úsekovým měřením, na jeho začátku, v jeho průběhu a při jeho skončení. Poskytuje tak informace o aktuální a průměrné rychlosti vozu a rychlostním omezení v úseku, a navíc čas a metráž zbývající do konce úseku. Řidič tak může upravit rychlost daleko dříve, než na jeho konci a přispět tak k plynulosti dopravy.

Díky upozornění v dostatečné vzdálenosti a v závislosti na rychlosti vozu bude řidič navíc vždy vědět, jak rychle může jet, jde o patentovanou funkci Smart Alert – čím rychleji řidič jede, tím dříve ho kamera upozorní. 

Bezplatné aktualizace databází radarů po celou dobu životnosti zařízení.

Díky upozornění v dostatečné vzdálenosti a v závislosti na rychlosti vozu bude řidič navíc vždy vědět, jak rychle může jet, jde o patentovanou funkci Smart Alert – čím rychleji řidič jede, tím dříve ho kamera upozorní.

Bezplatné aktualizace databází radarů po celou dobu životnosti zařízení.

Mio Night Vision technologie

Špičková technologie Mio Night Vision zajištuje díky objektivu s vysokou světelností a sestavě skleněných čoček plynulé a jasné záznamy i za zhoršených světelných podmínek. MiVue J35 disponuje Night Vision 2. úrovně.

Mio MiVue Manager

PC software pro přehrávání a analýzu videa, informací z G-Senzoru (rychlost, směr a intenzita nárazu), sdílení na sociálních sítích, zaznamenání jízdní trasy na Google Maps.

WEB

https://www.mio.com/cs_cz/products/dash-cameras/car-cameras/mivue-r860wd 

Cena

Mio MiVue R860WD je aktuálně k dostání v českých a slovenských eshopech už od 7790 Kč vč. DPH / 320 EUR.

 

Více informací naleznete prosím na www.MIO.com/CZ/

 

O společnosti Mio

Společnost Mio Technology vyvíjí a prodává produkty, které svým uživatelům umožňují využít poslední novinky v mobilních službách. Společnost byla založena v květnu 2002 a nyní působí na Tchaj-wanu, v Číně, Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji. Mio Technology celosvětově prodává ve více než 60 zemích.

Mio Technology je leaderem na trhu autokamer a GPS navigací v regionu střední a východní Evropy. Vyvíjí produkty na základě každodenních potřeb svých klientů. Jde o bezpečnostní kamery do aut, motokamery, navigace do aut a cyklonavigace a další produkty. Více na www.mio.com/CZ.

Zdroj: Mio Technology

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Dopravu ochromí oslavy výročí 150 let MHD i uzavírka tunelu. Prahu čeká hodně nabitý víkend

Pražany čeká náročný víkend plný sportovních i kulturních akcí, které omezí dopravu. Policie i dopravní podnik upozorňují, že lidé by měli počítat s objížďkami, kolonami a přizpůsobit tomu své cesty....

Autista z Prahy se ztratil na nádraží v Ostravě. Strážníci mu koupili jídlo i jízdenku

Devatenáctiletý muž trpící autismem se na ostravském vlakovém nádraží ocitl v nesnázích, s nimiž si sám neuměl poradit. Naštěstí mu pomohl jeden z cestujících a poté zejména dva ostravští strážníci,...

26. září 2025  16:52

Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou...

26. září 2025  14:42,  aktualizováno  16:51

Krveprolití v pražském autobusu. Policie hledá svědky rvačky na nože

Pražští policisté řeší násilný incident, který se ve středu večer odehrál v autobusu linky 136 na Spořilově. Několik cestujících MHD se zde popralo a pobodalo noži. Dva muži utrpěli vážná zranění....

26. září 2025  14:32,  aktualizováno  16:50

Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji nakazilo 56 lidí, loni jich bylo 33

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji od začátku letošního roku nakazilo 56 lidí. Za celý loňský rok hygienici evidovali v regionu 33 nakažených, předloni...

26. září 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:22,  aktualizováno  16:42

Evropa v panice z neznámých dronů, přitom špičkové řešení najdete v Praze

26. září 2025  16:40

Mezi 48 chmelovými sloupy k soše Václava. Nový památník připomíná zaniklý kostel

Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který zbourali před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník, který...

26. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Děkujeme, nechceme. Rosice zamítly koupi fotbalového stadionu za 80 milionů

Fotbalový stadion v Rosicích na Brněnsku nepřejde do vlastnictví města, ačkoliv o to tamní politici stáli. Zaplatit za areál osmdesát milionů korun, což je cena, navrhovaná stávajícím majitelem, ale...

26. září 2025  16:22

Den architektury v Libereckém kraji připomene mimo jiné dílo Karla Hubáčka

Návštěvu ateliéru Karla Hubáčka na liberecké univerzitě, komentovanou prohlídku jeho domu, procházku po nábřeží Lužické Nisy nebo exkurzi do bývalé sklárny...

26. září 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

VIDEO: Český „Orient express“ nabídl unikátní gastro zážitek ve voze z roku 1906

Atmosférou legendárního Orient expressu dýchla jízda historického vlaku, který ve čtvrtek vyrazil na okružní trasu z Hlavního nádraží v Praze. Speciálním lákadlem byl zrenovovaný jídelní vůz...

26. září 2025  16:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Do zlínské zoo od začátku roku zavítalo 700.000 návštěvníků, zájem je mimořádný

Do zlínské zoologické zahrady od začátku roku zavítalo 700.000 návštěvníků. Zájem je mimořádný. Ještě nikdy v historii zoo se nestalo, aby hranice 700.000...

26. září 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.