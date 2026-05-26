Mír není samozřejmost. Protheus připomíná hrdiny operace Anthropoid novým klipem

Rocková kapela Protheus v čele s frontmanem Honzou „Protheem“ Macků vydává nový videoklip k písni Anthropoid. Datum vydání není náhodné. Právě 27. května 1942 provedli příslušníci československé exilové armády útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Operace Anthropoid patří k nejvýznamnějším činům československého odboje za druhé světové války. Jan Kubiš a Jozef Gabčík za svůj čin zaplatili životem stejně jako další výsadkáři a mnoho civilistů, na které následně dopadly brutální nacistické represe. Ty vyvrcholily mimo jiné vyhlazením Lidic a Ležáků. Atentát na Heydricha zároveň významně přispěl k posílení postavení Československa mezi spojenci a k odmítnutí Mnichovské dohody.
Právě tento historický okamžik připomíná Protheus ve své nové písni i videoklipu. Klip pod citlivou režisérskou taktovkou Marie Grossu propojuje záběry kapely, dobovou atmosféru a ukázky z filmu Lidice. Ty skupina získala s laskavým souhlasem producenta filmu Adama Dvořáka i hlavních představitelů – Veroniky Khek Kubařové, Marka Adamczyka a Detlefa Botheho, který ve filmu ztvárnil Reinharda Heydricha.
„Chtěli jsme připomenout důležitý okamžik v dějinách naší země. A také to, že život v míru a prosperitě není samozřejmost. Není to něco, co máme navždy garantované,“ říká Honza Protheus Macků.
Kapela podle něj od začátku usilovala o důstojné a citlivé zpracování tématu. „Bylo pro nás důležité, aby klip nepůsobil prvoplánově. Chtěli jsme k tématu přistoupit s úctou. Jsme moc rádi, že jsme mohli použít záběry ze skvělého filmu Lidice. Příběh lásky mezi postavami Veroniky Khek Kubařové a Marka Adamczyka na pozadí hrůz druhé světové války mě zasáhl už při premiéře filmu. Jsem šťastný, že jsme mu mohli dát prostor i v našem klipu,“ dodává Protheus.
Honza „Protheus“ Macků je známý nejen jako rockový hudebník, který během své kariéry zažil vyprodanou pražskou O2 arenu, ale také jako vědecký pracovník Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Dlouhodobě se věnuje ochraně stromů před suchem a klimatickým stresem a je autorem několika patentovaných řešení, která pomáhají udržet životaschopné stromy nejen v České republice, ale také v suchých oblastech Afriky či Blízkého východu.
Nový videoklip Anthropoid je nejen hudební novinkou kapely Protheus, ale také připomínkou odvahy lidí, kteří se rozhodli jednat ve chvíli, kdy cena za odpor mohla být nejvyšší.
Zdroj: Protheus
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.