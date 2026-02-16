Mireille Mathieu se loučí s českým publikem koncerty „Goodbye My Love Prague“

Zájem fanoušků je obrovský a vstupenky mizí doslova před očima – v tuto chvíli zbývá už jen posledních několik desítek míst pro ty, kteří chtějí být svědky neopakovatelného hudebního okamžiku. Pokud chcete zažít večer plný legendárních melodií, dojetí a skutečné francouzské elegance, je nejvyšší čas jednat. Poslední vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal (https://www.ticketportal.cz/event/Mireille-Mathieu-Goodbye-my-love-Prague).
Koncerty nabídnou výběr největších hitů z její bohaté kariéry. Zazní legendární skladby jako „Mon Credo“, „La Paloma Adieu“, „Une femme amoureuse“, „Santa Maria de la mer“ či „Paris en colere“, které po desetiletí dojímají publikum po celém světě. Diváky čeká večer plný emocí, francouzského šansonu, nezaměnitelného hlasu a jedinečné atmosféry, kterou dokáže vytvořit jen Mireille Mathieu.
Během své kariéry prodala Mireille Mathieu více než 130 milionů desek a vystoupila na nejprestižnějších světových pódiích. Její elegantní projev, charismatická osobnost a schopnost zpívat ve více než deseti jazycích jí přinesly obdiv publika napříč generacemi i kontinenty. Přesto právě Praha patří k městům, ke kterým má zpěvačka výjimečně blízký vztah – a čeští fanoušci jí to při každém návratu dávají najevo.
Právě proto pojala své pravděpodobně poslední koncerty v České republice jako osobní poděkování publiku, které ji zde po desetiletí provází. Tyto výjimečné večery budou nejen hudební oslavou její kariéry, ale i emotivním setkáním s městem, které si Mireille Mathieu zamilovala. Na pódiu ji navíc doprovodí více než desítka špičkových hudebníků, což slibuje skutečně velkolepý zážitek.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost být součástí těchto mimořádných večerů a přijďte se rozloučit s ikonou francouzské hudby koncertem, který bude plný vzpomínek, emocí a nezapomenutelné atmosféry.
Zdroj: JVS Holding Group a.s.