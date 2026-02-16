Mireille Mathieu se loučí s českým publikem koncerty „Goodbye My Love Prague“

Autor:
  15:00
Praha 16. února 2026 (PROTEXT) - Legenda francouzského šansonu Mireille Mathieu se vrací do města, které po desetiletí nosí ve svém srdci – Praha ji přivítá 3. a 4. března 2026 v Kongresové centru Praha na výjimečných koncertech „Goodbye My Love Prague“, jež budou s největší pravděpodobností jejím posledním, silně emotivním rozloučením s českým publikem.

Zájem fanoušků je obrovský a vstupenky mizí doslova před očima – v tuto chvíli zbývá už jen posledních několik desítek míst pro ty, kteří chtějí být svědky neopakovatelného hudebního okamžiku. Pokud chcete zažít večer plný legendárních melodií, dojetí a skutečné francouzské elegance, je nejvyšší čas jednat. Poslední vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal (https://www.ticketportal.cz/event/Mireille-Mathieu-Goodbye-my-love-Prague).

Koncerty nabídnou výběr největších hitů z její bohaté kariéry. Zazní legendární skladby jako „Mon Credo“, „La Paloma Adieu“, „Une femme amoureuse“, „Santa Maria de la mer“ či „Paris en colere“, které po desetiletí dojímají publikum po celém světě. Diváky čeká večer plný emocí, francouzského šansonu, nezaměnitelného hlasu a jedinečné atmosféry, kterou dokáže vytvořit jen Mireille Mathieu.

Během své kariéry prodala Mireille Mathieu více než 130 milionů desek a vystoupila na nejprestižnějších světových pódiích. Její elegantní projev, charismatická osobnost a schopnost zpívat ve více než deseti jazycích jí přinesly obdiv publika napříč generacemi i kontinenty. Přesto právě Praha patří k městům, ke kterým má zpěvačka výjimečně blízký vztah – a čeští fanoušci jí to při každém návratu dávají najevo.

Právě proto pojala své pravděpodobně poslední koncerty v České republice jako osobní poděkování publiku, které ji zde po desetiletí provází. Tyto výjimečné večery budou nejen hudební oslavou její kariéry, ale i emotivním setkáním s městem, které si Mireille Mathieu zamilovala. Na pódiu ji navíc doprovodí více než desítka špičkových hudebníků, což slibuje skutečně velkolepý zážitek.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost být součástí těchto mimořádných večerů a přijďte se rozloučit s ikonou francouzské hudby koncertem, který bude plný vzpomínek, emocí a nezapomenutelné atmosféry.

Zdroj: JVS Holding Group a.s.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:52

Počet respiračních onemocnění v Moravskoslezském kraji klesl téměř o 12 procent

ilustrační snímek

Počet akutních respiračních onemocnění se v Moravskoslezském kraji minulý týden snížil téměř o 12 procent. V přepočtu na 100.000 obyvatel nyní připadá 2139...

16. února 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

V brněnském Divadle Polárka začal festival pro batolata tučňáčí mimidílnou

V brnÄ›nskĂ©m Divadle PolĂˇrka zaÄŤal festival pro batolata tuÄŤĹĂˇÄŤĂ­ mimidĂ­lnou

Tučňáčí mimidílnou s názvem Voda, ryba, šlofík a představením souboru Horáckého divadla Jihlava Má-ma Ze-Mě dnes začal pátý ročník festivalu MimiArt v...

16. února 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Nové vedení nemocnice v Kyjově vybere kraj ze čtyř uchazečů

ilustrační snímek

Do podruhé vyhlášeného výběrového řízení na funkci ředitele či ředitelky krajské nemocnice v Kyjově na Hodonínsku se přihlásilo pět lidí. Jeden zájemce však...

16. února 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Epidemie chřipky v Královéhradeckém kraji pokračuje, nemocí ubylo o osm procent

ilustrační snímek

Hygienici v Královéhradeckém kraji v uplynulém týdnu zaznamenali 1380 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100.000 obyvatel, což...

16. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Starou zeď u sokolovny v Pardubicích město přetvoří na umělecké dílo o sportu

Starou zeÄŹ u sokolovny v PardubicĂ­ch mÄ›sto pĹ™etvoĹ™Ă­ na umÄ›leckĂ© dĂ­lo o sportu

Zeď u areálu Tělocvičné jednoty Sokol v Pardubicích ozdobí obrazy sportů, které lze ve městě provozovat a mají tam tradici. Namalují je žáci umělecké školy a...

16. února 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Jindřichův Hradec prohlásí hrobová místa významných osobností za čestné hroby

ilustrační snímek

Jindřichův Hradec prohlásí hrobová místa významných osobností města za čestné hroby. Chce tak uctít významné umělce, sportovce či válečné piloty, jejichž život...

16. února 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

Jilemnice sehnala developera, který jí pomůže připravit pozemky pro stavbu domů

ilustrační snímek

Podkrkonošská Jilemnice na Semilsku sehnala developera, který jí pomůže připravit čtyři hektary pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Buben. Vytvoří s ním...

16. února 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Hasiči ve Zlínském kraji loni investovali 62,3 milionu korun, meziročně více

ilustrační snímek

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (HZS ZK) loni investoval téměř 62,3 milionu korun, o rok dříve to bylo zhruba 42,8 milionu korun. Peníze směřovaly...

16. února 2026  14:34,  aktualizováno  14:34

Rekonstrukce průtahu Stodem nekončí

16. února 2026  16:14

Tři a půl tisíce tun soli. Silničáři čelí nejtěžší zimě za poslední roky

Už v lednu spotřebovali liberečtí silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. To jim v...

Pracovníci Technických služeb města Liberec (TSML) zažívají jednu z nejnáročnějších zim za poslední roky. Už v lednu spotřebovali silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. Takové množství jim v...

16. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.