Mireille Mathieu se vrátí do Prahy. S fanoušky zde oslaví své jubilejní výročí

Fanouškům již nyní slibuje jedinečný koncert, na kterém zazní její největší hity za doprovodu orchestru a vokalistek. Jak sama říká, právě české publikum jí vždy dodává energii a naplňuje její srdce radostí. Koncert se odehraje v Kongresovém centru Praha. Vstupenky na tento exkluzivní večer jsou již nyní k dispozici v síti Ticketportal.
Ikona francouzského šansonu
Mireille Mathieu patří již více než šest desetiletí k nejvýraznějším osobnostem francouzské hudební scény. Charismatická zpěvačka s ikonickým účesem si získala obdiv publika napříč generacemi i kontinenty a dodnes patří mezi opravdové královny šansonu.
Svoji cestu na vrchol odstartovala interpretací skladeb legendární Edith Piaf, brzy si však vybudovala vlastní nezaměnitelný repertoár. Během své mimořádné kariéry natočila více než 1200 písní ve 12 světových jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. Její koncertní turné ji zavedla do desítek zemí po celém světě a její popularita ani po letech neklesá.
Triumfální návrat do České republiky
Koncert "Jubilee Anniversary“ nabídne výběr největších hitů z její bohaté kariéry. Zazní legendární skladby jako „Mon Credo“, „La Paloma Adieu“, „Une femme amoureuse“, „Santa Maria de la mer“, „Paris en colere“ či „Non, je ne regrette rien“, kterou převzala právě po slavné Edith Piaf.
Když se jí novináři ptají, v čem spočívá tajemství její dlouholeté kariéry a neutuchající energie, odpovídá Mireille Mathieu s typickou pokorou a odzbrojujícím úsměvem: „Zpívání je jako sport, musíte trénovat každý den. A to já dělám, opravdu každý den zpívám a možná vás překvapí, že mám stále své hlasové učitele a poradce. Moje učitelka zpěvu je dokonce z oboru opery, protože právě operní zpěváci musejí mít perfektní hlas v dokonalé kondici. Zpívám vždy celý koncert na živo, takže i můj hlas musí být v kondici, a s tím jde ruku v ruce i kondice tělesná. Nemám žádné fitness trenéry, jen ty hlasové. Ale je pravda, že se nepřejídám a jím téměř výhradně jídlo připravované na páře. Také nepiju žádný alkohol. Především ale dělám to, co miluji – zpívám. To je můj recept.“
Vstupenky v síti Ticketportal.cz.
Zdroj: JVS Group
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