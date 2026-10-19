Místo koní běžci: pardubické závodiště hostilo vyprodané finále ČEZ RunTour 2026

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Pardubice 19. října 2026 (PROTEXT) - Závěr sezony ČEZ RunTour se týden po Velké pardubické přesunul na Dostihové závodiště v Pardubicích. Místo koní se po travnatém terénu 17. října proběhlo přes 2500 běžců. Díky krásnému počasí si všichni užili příjemný podzimní den. Unikátní trať, skvělá nálada, partnerské městečko, a především vyprodaný závod vytvořily jedinečnou atmosféru.

Na poslední letošní zastávce se startovalo už od 9:00. Na nejdelší distanci Powerade Half Marathon zvítězili Karel Splítek (1:14:05) a Jitka Špičáková (1:26:42). Po dospělých se na trať vydali nejmladší běžci. V Lupilu dětských bězích na 500 a 1 000 metrů předváděli úžasné výkony.

Mnoho účastníků dětských běhů si poté vyzkoušelo také Rajec Run 3 KM a rozhodně nezůstali pozadu. Mezi muži doběhl jako první patnáctiletý Ondra Pavelka (10:10), mezi ženami zvítězila Jana Pekařová (10:47).

Na trati Puma Run 5 KM si pro své třetí letošní vítězství na této distanci doběhl ambasador značky PUMA Šimon Koblížek (16:01). Mezi ženami přidala své druhé vítězství v Pardubicích Jana Pekařová (18:42).

Poslední výstřel roku 2026 obstaral český kanoista a ambasador ČEZ Lukáš Rohan. Závod nejen odstartoval, ale následně se sám postavil na start ČEZ Run 10 KM. Poměřit síly mohl například s Jiřím Homoláčem (34:26) a Eliškou Poborskou (36:47), kteří nakonec brali první příčky.

„Celou sezonu nás provázel velký zájem o běh a především radost z pohybu. Těší nás, že se všechny závody vydařily. Už teď intenzivně pracujeme na přípravách příští sezony a chceme ji posunout zase o kus dál. Registrace na Winter Edition už jsou spuštěné a registrace na klasickou sérii ČEZ RunTour otevřeme začátkem listopadu. V příštím roce se běžci mohou těšit na navýšení kapacit, půlmaratonskou distanci na dalších dvou závodech i na návrat Ostravy do kalendáře RunTour,“ říká Klára Hrdličková, manažerka komunikace ČEZ RunTour z pořádající agentury VML Czechia.

Během závodního dne se běžci mohli občerstvit v Lidl cateringu a děti navštívit Lidl dětskou zónu. V partnerském městečku nechybělo MG s možností vytvořit si bannery na fandění, Staropramen Cool ani Powerade se soutěží ve visu. Své zázemí měli v partnerském městečku také vojáci z pardubického vojenského letiště. Návštěvníkům představovali vojenská vozidla a běžci půlmaratonu mezitím probíhali areálem letiště. Vojákům děkujeme za zapojení do závodního dne, při němž ČEZ RunTour věnovala 20 000 Kč Vojenskému fondu solidarity.

V zázemí Dostihového závodiště byly připravené sprchy, šatny i úschovna. Občerstvovací stanice nabízely vodu Rajec, izotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus. Jako vždy si běžci mohli koupit merchandising v RunTour shopu nebo využít masáž zdarma.

„S RunTour jsme společně již od roku 2019. Těší nás, že můžeme dlouhodobě podporovat komunitu běžců a aktivní životní styl. Každý, kdo má rád zdravý pohyb, navíc může při sportu ale i obyčejné chůzi přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Funguje jako klasický sport tracker, ve kterém ale navíc sbíráte body, které následně Nadace ČEZ přemění na finanční podporu vybraným projektům,“ říká ředitelka marketingu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Díky Nadaci ČEZ a aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořil pardubický závod částkou 90.400 Kč projekt spolku České bohatství, z. s., který pomáhá zachovávat tradici pardubických perníčků.? Příspěvek pomůže financovat nákup nové profesionální pece, která zvýší kapacitu výroby perníčků a podpoří další rozvoj spolku i jeho aktivit pro veřejnost.

Osmý závod z osmi v klasické sezoně ČEZ RunTour je za námi. Děkujeme, že jste letos běželi s námi, a těšíme se na vás příští rok. Startovné na Winter Edition si můžete koupit už nyní, registrace na klasickou sezonu ČEZ RunTour spustíme začátkem listopadu.

S ČEZ RunTour #Jeradostběžet. Těšíme se na vás v roce 2027!

 

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde již proběhly závody v Bratislavě a Žilině. Je radost běžet!

Zdroj: ČEZ RunTour

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59680.

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