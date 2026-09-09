Mistr Kazuo Čistota přichází na české stadiony

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  11:54
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Praha 9. září 2026 (PROTEXT) - Osmé kolo fotbalové Chance Ligy doprovodí kampaň projektu Sport bez odpadu Nadace Tipsport. Inspiruje se japonskou fanouškovskou kulturou a prostřednictvím Pavla Horvátha, komiksové stylizace a stadionových aktivit vybízí fanoušky, aby po zápase uklidili své místo.

Japonští fotbaloví fanoušci jsou známí tím, že po utkáních uklízejí své sektory. Tento motiv se stal základem nové kampaně projektu Sport bez odpadu, kterou připravila agentura Nedori ve spolupráci s Nadací Tipsport, Ligovou fotbalovou asociací a ligovými kluby. Ve spotu se Pavel Horváth objevuje na tribuně obklopené odpadky. S japonským komiksem v ruce představuje legendu mistra Kazua Čistoty a jednoduché pravidlo: po zápase po sobě uklidit. Kampaň pracuje s komiksovou vizualitou, japonskými hesly a smyšlenými postavami. Součástí konceptu je autorský komiks Petera Javora a Filipa Timára, který mohou fanoušci na stadionech získat. Horváthův outfit pro natáčení připravila česká značka SégraSégra.

Ve spotu zazní japonská hesla „Kita toki yori mo utsukushiku!“ a „Soji wa kokoro o migaku!“. Přehnaně vážný výklad, komiksová stylizace, japonské prvky a smyšlená jména vytvářejí kontrast k velmi prostému sdělení: po zápase po sobě nenechat odpadky. „Ze zkušeností z minulých aktivací jsme chtěli fanoušky hlavně bavit. Spojení fotbalové kultury, ambasadora a japonské tematiky nahrávalo tomu pohrát si s fantazií, a tak vznikly legendy jako Kazuo Čistota nebo Hiru Zameta,“ říká ředitel agentury Nedori Martin Zvoníček.

Ambasador, který téma skutečně zažil

Horváth přitom nevystupuje jen jako ambasador kampaně. V Japonsku během své hráčské kariéry působil a tamní fanouškovskou kulturu poznal zblízka. „Když jsem v Japonsku viděl, jak po zápase zůstávají fanoušci na tribunách a sbírají odpadky, byl to pro mě silný zážitek. Nikdo je k tomu nenutil, jednoduše to považovali za normální. Pokud se podaří, aby si každý odnesl po sobě alespoň jeden kelímek nebo tácek, bude to skvělý výsledek,“ říká ambasador projektu Sport bez odpadu Pavel Horváth.

Kampaň poběží ve videu, na sociálních sítích, ve fanouškovských zónách a na všech osmi stadionech Chance Ligy během zápasů 8. kola. Na čtyřech utkáních ji doplní tematické fanzóny a soutěže. Součástí programu bude také poločasová aktivita, při níž se fanoušci pokusí fotbalovým míčem trefit do otevřeného kontejneru na tříděný odpad. 

Osmé kolo fotbalové Chance Ligy doprovodí kampaň projektu Sport bez odpadu Nadace Tipsport.

Udržitelnost bez moralizování

Projekt Sport bez odpadu už třetím rokem pomáhá klubům zavádět opatření ke snižování množství odpadu, rozšiřování třídicích systémů a využívání vratných kelímků. Aktuální kampaň na tuto dlouhodobou práci navazuje komunikací zaměřenou přímo na návštěvníky stadionů. „Česká společnost má kladný vztah k přírodě i k třídění odpadu. Tyto dva aspekty jsme spojili a přidali inspiraci prostřednictvím Pavla Horvátha, který hrával v Japonsku, kde je přirozené postarat se o prostředí kolem sebe i po skončení zápasu. Věříme, že fanoušci Chance Ligy ukážou, že podobný přístup má své místo i na českých stadionech,“ říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

Zdroj: Nadace Tipsport 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59087.

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