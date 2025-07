Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v Kolíně přivítalo i zahraniční týmy

Mistrovství zahájila v pátek 27. června mezinárodní disciplína výstup na cvičnou věž, která prověřila především sílu a technickou dovednost účastníků. Mezi nejlepšími se umístili zejména závodníci z České republiky – Eliška Nováková (7,84 s) a Miroslav Dokoupil (7,86 s) získali prvenství v kategorii mladší, Kateřina Nováková (8,06 s) a Adam Petr (7,62 s) v kategorii střední, Eva Vlčková (7,46 s) v kategorii starší. Zahraniční úspěch zaznamenal Maksym Shynkarenko z Ukrajiny s časem 11,53 s v kategorii starších dorostenců.

Dorostenky z Mistřína rozhodly požárním útokem

V sobotu 28. června nastoupila na dráhu družstva dorostenek. Nejlepší štafetu 4×100 metrů předvedl SDH Velenka (63,01 s), následovaná týmy SDH Dolní Cerekev (64,33 s) a SDH Mistřín (64,89 s). V mezinárodní části štafety zazářily české reprezentantky s časem 62,17 s. V disciplíně běhu na 100 metrů s překážkami dominovala opět SDH Dolní Cerekev (89,92 s), následovaná SDH Bludov (90,81 s) a SDH Vědomice (91,46 s). Nejrychlejší požární útok předvedlo družstvo SDH Mistřín (23,92 s), druhé místo získal tým dívek z SDH Skuteč (25,92s), třetí příčku obsadily zástupkyně z SDH Bludov (26,69 s). SDH Mistřín si tak skvělým výkonem v poslední disciplíně zajistil mistrovský titul v kategorii dorostenek. „Rozhodl určitě požární útok,“ shodují se členky vítězného družstva Veronika Krysová a Anna Svorová. „Celou dobu jsme nevěděly, jak na tom jsme, nejtěžší byly rozhodně stovky, tam jsme s časy hodně strádaly, ale naštěstí to klaplo, povedlo se a je to tam. Stříbro si odvezl SDH Dolní Cerekev, bronz SDH Velenka.

Dorostenci z SDH Seč ovládli všechny disciplíny

Neděle 29. června patřila dorostencům. Nejrychlejší štafetu 4×100 metrů zaběhlo družstvo SDH Seč (58,16 s), následováno SDH Bludov (58,74 s) a SDH Mniší (60,42 s). V mezinárodní konkurenci exceloval opět český tým s časem 57,81s. Běh na 100 metrů s překážkami ovládl opět SDH Seč (85,53 s), následovaný SDH Bludov (87,84 s) a SDH Borovany (89,42 s). V požárním útoku se na třetí pozici umístil SDH Bludov (28,63 s), na druhém místě to byl SDH Mniší (28,34s). Závěrečný požární útok zvládl nejlépe tým SDH Seč s časem 27,55 s a potvrdil svou vynikající formu, když s celkovým součtem 3 body vyhrál všechny disciplíny a mistrovský titul. „Chtěli jsme do toho dát úplně všechno. Každý z nás věděl, že to může být náš poslední závod v dorostu, a šli jsme si pro vítězství,“ uvedli členové vítězného týmu SDH Seč bezprostředně po vyhlášení výsledků. Druhou pozici obsadil SDH Bludov a třetí místo si z Kolína v celkovém hodnocení odvezl SDH Mniší.

Jednotlivci a mezinárodní soutěž

Pondělí 30. června přineslo souboje jednotlivců. První disciplínou byl běh na 100 metrů s překážkami, kde se mezi sebou utkali na dráze jak dorostenci a dorostenky kvalifikovaní v rámci kraje, tak i jednotlivci v rámci mezinárodní soutěže. Následoval běh s přenosným hasicím přístrojem, který ale probíhal pouze v rámci národní kategorie. Součet nejlepších časů určil konečné vítěze, kterými se stali: Tereza Jakobovská (SDH Heřmanice) a Matyáš Walter (SDH Horní Bělá) v kategorii mladší, Zuzana Bužková (SDH Drahotěšice) a Šimon Guřan (SDH Bobrovníky) v kategorii střední a Eva Vlčková (SDH Výrovice) a Tobias Král (SDH Chvalovice) v kategorii starší.

Požární útoky v rámci mezinárodní kategorie probíhaly současně s disciplínou běh na 100 m s PHP a potvrdily silnou dominanci českých týmů – dorostenky vyhrály s časem 26,12 s, dorostenci zaběhli útok v neuvěřitelném čase 20,57s. V celkovém hodnocení mezinárodních družstev se na prvních příčkách jak v kategorii dorostenek, tak i dorostenců umístila obě družstva z Česka. Druhé místo si z Kolína odvezly Bulharky, třetí místo patřilo závodnicím z Estonka. U dorostenců si stříbro po skvělých výkonech zasloužili závodníci z Ukrajiny a třetí místo získal tým Bulharska.

Děkujeme všem závodníkům, trenérům, organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na letošním mistrovství podíleli. Poděkování si zaslouží dobrovolní hasiči z OSH Kolín za skvěle odvedenou práci a obětavý přístup během celé akce. Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu 2025 bylo důkazem, že hasičský sport stojí na pevných základech a stále přitahuje mladou generaci.

Zdroj: SH ČMS

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.