Mistrovství ČR v driftu: Pelikán se stal vítězem kategorii PRO a Němeček v PRO2

Autor:
  14:34
Cheb (Karlovarsko) 21. dubna 2026 (PROTEXT) - V neděli 19. dubna 2026 se ve Fun Areně Cheb uskutečnil závod Mistrovství České republiky, který byl zároveň jediným závodem roku 2026 v regionu. Na nové trati se představili jezdci kategorií PRO a PRO2 v rámci mistrovství České republiky, kde se bojovalo o další důležité body do průběžného pořadí. V kategorii PRO zvítězil Daniel Pelikán a v kategorii PRO2 si první místo vybojoval Radim Němeček. Závody celkem navštívilo necelých 2000 nadšenců.

Vyřazovací jízdy v obou kategoriích nabídly několik vyrovnaných soubojů napříč celým pavoukem. V kategorii PRO prošel vítěz Daniel Pelikán do finále přes Adama Tomečka a následně Luboše Ďurina. Ve finálové jízdě se momentální absolutní vítěz Daniel Pelikán utkal s Lukášem Souhradou alias Dj Lucky Boy, který získal krásné 2. místo. Do semifinále se dále probojovali také Michal Vychodil a Luboš Ďurin.

„Závod jsem si ve výsledku moc užil. I přes technické problémy se nám podařilo s autem sžít a najít dobré tempo. O mém vítězství podle mě rozhodlo hlavně odhodlání a obrovská podpora fanoušků,“ uvedl Pelikán, výherce kategorie PRO.Trať ve FUN Areně Cheb podle něj patřila k těm, které jezdcům dovolují jet plynule a s rytmem, zároveň ale vyžadovala soustředění a rychlé přizpůsobení. „Trať mi přišla skvělá, menší, technická, bez nepříjemných zón, takže mě opravdu bavila. Déšť mám obecně rád, ale tím, že jsem si zároveň zvykal na nové auto, to pro mě bylo o něco náročnější,“ doplnil Pelikán.

Majitel vítězného auta, které řídil Daniel Pelikán a generální partner závodní série SIXTOL Drift Corp. League Adam Jágr je na výkon svého stroje náležitě hrdý: „Supra vyhrála a v ní Daniel Pelikán. Moje auto a vyhrálo první závod. Stojím v davu lidi v zadních řadách vedle své supry. Cítím hrdost. Dan to dokázal a to auto taky. Po značných nehodách to nevzdala a dotáhla ho až do cíle, navzdory tomu, že tomu Dan nevěřil. Koukám z tratě na svého bratra na balkoně a vidím v něm nadšení a hrdost. Poctivý auto co jen čeká až zazáří. Supra mk3 600hp se dnes stala šampionem.“

V kategorii PRO2 vedla cesta vítěze Radima Němečka přes Alekseie Talanova a Jana Prokopa až do finále, kde se utkal se Zdeňkem Zelinkou. Radim Němeček finálový souboj zvládl a potvrdil svou pozici v rámci startovního pole. Z pohledu vítěze kategorie PRO byla nejnáročnější částí dne samotná finálová jízda. K výsledku podle něj výrazně přispěla i práce týmu a zvládnutí technických problémů během závodu. „Řídil jsem BMW E46 Compact a auto mělo pár technických závad, které se nám podařilo odstranit. Pak auto fungovalo až do konce naprosto perfektně,“ uvedl Němeček.

Program odstartoval tréninky obou kategorií a postupně přešel do kvalifikačních jízd i navazujících vyřazovacích soubojů. Právě ty rozhodly o konečném pořadí druhého podniku letošní sezony MČR. Průběh dne ovlivnilo také počasí. „Déšť rozdal karty. Trať má extrémně hodně gripu, ale jakmile zapršelo, změnila se v kluziště a auta se chovala téměř jako na ledu. Bylo náročné přizpůsobit se přechodu mezi mokrem a suchem,“ popsal ředitel a majitel projektu Sixtol Drift Corp. League Ondřej Švingal. Podmínky citelně ovlivnily koncentraci jezdců i práci s autem.

Areál se veřejnosti otevřel v 9 hodin a už od ranních hodin bylo zřejmé, že zájem diváků bude vysoký. Očekávání pořadatelů nakonec překonala i celková návštěvnost. Druhý podnik letošní sezony MČR poskytnul kvalitní podívanou se souboji plech na plech a kouřem od pneumatik. Nenechte si ujít další závod SIXTOL Drift Corp. League, který se uskuteční 26. 6. - Nisa Liberec. Více informací najdete na www.driftcorporation.cz

Zdroj: Drift Corporation

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.