Mistrovství ČR v paraglidingu se po letech vrátilo domů: Beskydské nebe ovládl Jan Jareš

Do závodů odstartovalo z vrcholů Ondřejník-Skalka a Javorový bezmála 100 pilotů a pilotek z pěti evropských zemí. Ačkoliv počasí organizátorům situaci komplikovalo a neumožnilo létat ve všech šesti plánovaných dnech, ty letové prověřily schopnosti všech zúčastněných na maximum. Závodníci tak měli jedinečnou příležitost naplno ocenit krásu i rozmanitost beskydských terénů.
Velkým lákadlem letošního ročníku byly atraktivní ceny od místní firmy Sky Paragliders, která do soutěže věnovala nové paraglidové křídlo a záložní padák. Akce sklidila mezi piloty velký úspěch a účastníci se loučili maximálně spokojení. To je pro beskydský region vynikající zpráva – hned v nadcházejícím týdnu totiž stejné kopce přivítají MČR v disciplíně Hike & Fly a v polovině srpna se zde uskuteční také MČR v přesnosti přistání.
Přehled medailistů MČR v paraglidingu:
Hlavní kategorie (Absolutní pořadí):
- Jan Jareš (získal titul mistra ČR již potřetí ve své kariéře)
- Vít Pekárek
- Ondřej Ptoszek
V kategorii Sport si 1. místo odvezl Miloš Diviš, 2. místo obsadil Jaromír Mašek a 3. Pavel Vagner. Ve Standardu vyhrál Tomáš Fukač, stříbro vybojoval Jiří Proška a bronz Jan Stiburek. V ženách opanovala soutěž již podruhé Martina Žižlavská následovaná Štěpánkou Osinovou a Zuzanou Vávrovou a v kategorii Junioři se o první dvě místa poprali bratři Hugo a Kvido Hadašovi (1. Hugo, 2. Kvido), na třetím místě se k nim připojil Tomáš Petřvalský.
Zdroj: Svaz paraglidingu - LAA ČR