Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) 28. ledna 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - Mistrovství dronů A2RL udává tempo pro umělou inteligenci v autonomním letu

• Tým TII Racing zajistil nejrychlejší autonomní kolo šampionátu a stanovil tak nový standard pro vysokorychlostní autonomii založenou na vidění.

• Tým MAVLAB si zajistil titul v kategorii multi-dronů a předvedl robustní multiagentní autonomii v komplexních sdílených prostředích.

• Lidský pilot FPV MinChan Kim těsně porazil soupeře s umělou inteligencí v rozhodujícím finále člověk vs. umělá inteligence, které bylo napínavé až do samého konce

Mistrovství dronů Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) přineslo rozhodující test autonomního a lidského výkonu, když tým TII Racing Technologického inovačního institutu zajistil nejrychlejší autonomní kolo a zvítězil v soutěži AI Speed Challenge, zatímco lidský pilot s pohledem z první osoby (FPV), MinChan Kim – mistr světa v FPV – těsně ovládl finále člověk vs. umělá inteligence.

Akce, kterou pořádala organizace ASPIRE, oddělení pro urychlení inovací Rady pro výzkum pokročilých technologií („Advanced Technology Research Council“, ATRC), zdůraznila jak rychlý pokrok v oblasti autonomie založené na vidění, tak i těsné rozdíly, které stále oddělují lidský instinkt od rychlého provedení strojem.

Šampionát A2RL, který se konal ve dnech 21. a 22. ledna během UMEX, svedl dohromady přední výzkumné týmy v oblasti umělé inteligence a světové piloty FPV, aby soutěžili v několika formátech závodů a testovali vnímání, rozhodování a ovládání v reálných závodních podmínkách. Celková výhra v soutěži činila 600 000 USD.

Tým TII Racing stanovil měřítko šampionátu v soutěži AI Speed Challenge

V závodě AI Speed Race dosáhl tým TII Racing nejrychlejšího výkonu šampionátu a zaznamenal referenční čas kola 12,032 sekundy, což je nejrychlejší čas ze všech soutěžících. Tým MAVLAB ho těsně následoval s časem 12,832 sekundy, což podtrhuje zmenšující se výkonnostní rozdíl na špici pole.

Stephane Timpano, generální ředitel organizace ASPIRE, řekl: „Letos vyniká kolektivní pokrok v celé oblasti. Ve srovnání s 1. sezónou dosahují týmy vyšších rychlostí s větší stabilitou a konzistencí, což je téměř výhradně způsobeno pokrokem v oblasti softwaru. Tato akcelerace ukazuje, jak rychle autonomní schopnosti dozrávají, když jsou vystaveny výzvám v otevřeném, konkurenčním prostředí.“

Závod AI Speed Race izoluje čisté autonomní schopnosti a zaměřuje se na přesnost vnímání, preciznost řízení a maximální rychlost na volné trati bez zásahu jiných dronů. Letošní výsledky potvrzují významný pokrok v autonomii založené na vizuálním vnímání a rozhodování řízeném algoritmy.

Giovanni Pau, technický ředitel týmu TII Racing, řekl: „Dosažení nejrychlejšího kola odráží hloubku našeho vývoje a testování softwaru. Výkon na této úrovni v čistě autonomní výzvě ukazuje, čeho jsou disciplinované, vizuálně řízené systémy schopné, když jsou tlačeny na své limity.“

Závody více dronů testují koordinaci ve sdíleném vzdušném prostoru

Formáty závodů více dronů („AI Multi-Drone Race“) přesunuly pozornost z individuální rychlosti na interakci a koordinaci ve sdíleném vzdušném prostoru. Tým MAVLAB zvítězil ve zlatém závodě více dronů („Multi-Drone Gold Race“) a prokázal vyspělé plánování více agentů i stabilitu pod tlakem. Tým FLYBY obsadil první místo v závodě Multi-Drone Silver Race, což potvrdilo rostoucí šíři a konkurenceschopnost celého šampionátu.

Tyto závody testovaly vyhýbání se kolizím v reálném čase, plánování trajektorie a robustnost v dynamických prostředích, což jsou schopnosti, které patří mezi nejkomplexnější výzvy pro autonomní letecké systémy.

Finále člověk vs. umělá inteligence: souboj na devět vítězství se rozhodl až v poslední chvíli

Soutěž člověk vs. umělá inteligence přinesla jeden z rozhodujících momentů šampionátu, když se soutěž dostala do rozhodujícího finálového závodu. Světový šampion FPV MinChan Kim čelil týmu TII Racing v souboji na devět vítězství, který zůstal nerozhodný se čtyřmi výhrami na každé straně.

V posledním kole si Kim udržel vedení, když autonomní dron narazil do brány a nebyl schopen se zotavit, čímž zajistil vítězství lidskému pilotovi.

Autonomní systémy testovány za identických podmínek

Šampionát, který přímo porovnával autonomní systémy s některými z nejúspěšnějších lidských závodníků s drony na světě, prověřil výkon umělé inteligence v situacích, které vyžadovaly vnímání v zlomku sekundy, přesné ovládání a odolnost pod trvalým tlakem.

Všechny drony soutěžily zcela autonomně s použitím jedné monokulární RGB kamery směřující dopředu a inerciální měřicí jednotky. Nebyly povoleny žádné laserové skenery (LiDAR), stereovize, satelitní navigace (GPS) ani externí polohovací systémy.

Tato minimální konfigurace senzorů odráží vnímání, které mají k dispozici lidští piloti, a zajišťuje, že zvýšení výkonu je způsobeno softwarem umělé inteligence, nikoli složitostí senzorů. Tento přístup umožňuje přímé srovnání mezi člověkem a strojem při zachování relevance pro reálná omezení autonomie v civilním sektoru.

Konference A2RL Summit 3.0 se zaměřil na přenos poznatků ze soutěží do praxe

Šampionát navázal na konferenci A2RL Summit 3.0, který se konal v úvodní den UMEX, kde tvůrci politik, výzkumníci a vedoucí představitelé průmyslu zkoumali, jak mohou poznatky z autonomních závodů přispět k bezpečnému a odpovědnému nasazení systémů řízených umělou inteligencí mimo soutěžní prostředí.

Konference se zúčastnili mimo jiné Salem AlBalooshi, technologický ředitel společnosti du, a Marcos Muller-Habig, seniorní ředitel pro enablement ve společnosti Abu Dhabi Gaming. Diskuse se zaměřily na regulaci, přenos ze simulace do reality a cesty k rozšíření autonomie v odvětvích, jako je logistika, krizové řízení či budoucí letecká mobilita.

Mimo samotné závody funguje A2RL jako veřejná vědecká testovací platforma, která v průběhu několika dní koncentruje roky výzkumu autonomních systémů do měřitelných a viditelných výkonů. Vystavováním systémů umělé inteligence extrémním podmínkám ve vysokých rychlostech poskytuje A2RL důvěryhodná srovnávací měřítka pro reálné aplikace a posiluje ambici Abú Zabí stát se globálním centrem aplikovaného výzkumu, umělé inteligence a autonomních systémů.

